Русская мысль, русские искания начала XIX в. и начала XX в. свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа. Русский народ – религиозный по своему типу и по своей душевной структуре. Религиозное беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, материализм приобретали религиозную окраску. Русские люди из народного, трудового слоя, даже когда они ушли от православия, продолжали искать Бога и Божьей правды, искать смысла жизни.
Русским чужд рафинированный скептицизм французов, они – верующие и тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на православную церковь, остается в глубине души слой, формированный православием. Русская идея – эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Русские люди любовь ставят выше справедливости. Русская религиозность носит соборный характер.
Николай Бердяев - Русская идея - Миросозерцание Достоевского
Москва: Издательство «Э», 2016. – 512 с.
(Библиотека всемирной литературы).
ISBN 978-5-699-87978-6
Также издание: Николай Бердяев - Миросозерцание Достоевского
Москва: АСТ, АСТ Москва, Хранитель; 2006
ISBN 5-17-039062-9
Николай Бердяев - Русская идея - Миросозерцание Достоевского - Содержание
Русская идея
Глава I - Глава X
Миросозерцание Достоевского
Предисловие
Глава I. Духовный образ Достоевского
Глава II. Человек
Глава III. Свобода
Глава IV. Зло
Глава V. Любовь
Глава VI. Революция. Социализм
Глава VII. Россия
Глава VIII. Великий Инквизитор. Богочеловек и человекобог
Глава IX. Достоевский и мы
