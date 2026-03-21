Бердяев - Смысл истории. Новое средневековье

Первая замечательная философия истории, которая была построена в христианский период всемирной истории, философия истории Блаженного Августина, в значительной степени предрешившая дальнейшие построения философии истории, совпала с одним из самых катастрофических моментов всемирной истории — с крушением античного мира и падением Рима. Та своеобразная философия истории, которая была в дохристианскую эру, эта первая философия истории, которую знает человечество,— книга пророка Даниила, также связана с исключительно катастрофическими событиями в судьбе еврейского народа.

После великой французской революции, после наполеоновских войн мысль человеческая тоже обратилась к построениям в области философии истории, к попыткам так или иначе постигнуть и осмыслить исторический процесс.

Бердяев Николай - Смысл истории. Новое средневековье

Составление и комментарии В. В. Сапова. М.: Канон+, 2002. 448 с.

(История философии в памятниках).

Бердяев Николай - Смысл истории. Новое средневековье - Содержание

СМЫСЛ ИСТОРИИ

Предисловие

О сущности исторического. Значение предания

О сущности исторического. Метафизическое и историческое

О небесной истории. Бог и человек

О небесной истории. Время и вечность

Судьба еврейства

Христианство и история

Ренессанс и гуманизм

Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины

Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа

Учение о прогрессе и конец истории

Приложение. Воля к жизни и воля к культуре

НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Предисловие

Новое средневековье

Размышления о русской революции

Демократия, социализм и теократия

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Ф. Степуи. Освальд Шпенглер и «Закат Европы»

С. Франк. Кризис западной культуры

И. Бердяев. Предсмертные мысли Фауста

Я. Букшпан. Непреодоленный рационализм

КОММЕНТАРИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН