Бердяев - Смысл истории. Новое средневековье
Первая замечательная философия истории, которая была построена в христианский период всемирной истории, философия истории Блаженного Августина, в значительной степени предрешившая дальнейшие построения философии истории, совпала с одним из самых катастрофических моментов всемирной истории — с крушением античного мира и падением Рима. Та своеобразная философия истории, которая была в дохристианскую эру, эта первая философия истории, которую знает человечество,— книга пророка Даниила, также связана с исключительно катастрофическими событиями в судьбе еврейского народа.
После великой французской революции, после наполеоновских войн мысль человеческая тоже обратилась к построениям в области философии истории, к попыткам так или иначе постигнуть и осмыслить исторический процесс.
Бердяев Николай - Смысл истории. Новое средневековье
Составление и комментарии В. В. Сапова. М.: Канон+, 2002. 448 с.
(История философии в памятниках).
ISBN 5-88373-139-2
Бердяев Николай - Смысл истории. Новое средневековье - Содержание
СМЫСЛ ИСТОРИИ
Предисловие
О сущности исторического. Значение предания
О сущности исторического. Метафизическое и историческое
О небесной истории. Бог и человек
О небесной истории. Время и вечность
Судьба еврейства
Христианство и история
Ренессанс и гуманизм
Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины
Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа
Учение о прогрессе и конец истории
Приложение. Воля к жизни и воля к культуре
НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Предисловие
Новое средневековье
Размышления о русской революции
Демократия, социализм и теократия
ПРИЛОЖЕНИЕ - ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И ЗАКАТ ЕВРОПЫ
Ф. Степуи. Освальд Шпенглер и «Закат Европы»
С. Франк. Кризис западной культуры
И. Бердяев. Предсмертные мысли Фауста
Я. Букшпан. Непреодоленный рационализм
КОММЕНТАРИИ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
