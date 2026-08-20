Берестнев - Язык и познавательные тактики черного юмора
Одна из наиболее важных черт современного языкознания, связанных с его движением в сторону междисциплинарности, — определяется изменением статуса языка. Язык все чаще выводится из позиции объекта исследований и принимается в качестве источника данных, выходящих уже за рамки собственно языкознания. Так, в лингвокультурологии языковые свидетельства позволяют реконструировать способы культурного освоения и моделирования действительности народом, принадлежащим к той или иной лингвокультурной традиции; в этнолингвистике на основе данных языка воссоздаются культурные контексты форм традиционной культуры; в когнитивной лингвистике анализ языковых явлений позволяет проникнуть в некоторые механизмы человеческой ментальности на ее глубинном уровне. При этом во всех случаях именно язык и вербальные тексты открывают наиболее широкий и полный доступ к познавательным основаниям любых видов осмысленной деятельности человека и любых культурных явлений.
Другая важная черта современного языкознания — антропоцентризм, который реализуется в многостороннем интересе к человеку как носителю языка. Признав тот факт, что язык составляет внешнее знаковое проявление ментальности человека (воплощает собой эту ментальность), исследователи идут дальше и, основываясь на языковых данных, постигают глубинную семантическую и познавательную природу личности.
Берестнев Геннадий – Язык и познавательные тактики черного юмора
Монография. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2022. — 182 с.
ISBN 978-5-9971-0673-7
Берестнев Геннадий – Язык и познавательные тактики черного юмора – Содержание
Введение
Глава 1. Человек, смерть и черный юмор
Черный юмор как способ философствования
Что такое черный юмор?
Черты философии черного юмора
Тематическое поле черного юмора
О границах явления черного юмора
Над чем смеемся?
Черный юмор в аспекте социальной семиотики
Парадигмальные особенности социальной семиотики
Черный юмор как объект социальной семиотики
Жизнь и смерть в русском лингвокультурном сознании
Внешние характеристики жизни
Внешние характеристики смерти
Глубинные характеристики жизни и смерти
Глава 2. Глумление над смертью
Язык девиантного юмора: черные анекдоты
Метонимический принцип репрезентации содержаний
Прямые номинации конституентов содержательного поля смерти
Активность принципа имплицитного выражения ключевых содержаний
Апелляция к области прагматики
Активное игровое начало
Концептуальное постоянство содержательного поля смерти
Язык садистских стишков
Общие характеристики
Языковые особенности садистских стишков
Языковые особенности черного юмора в стишках-пирожках
Стишки-пирожки в отношении к черному юмору
Игровые языковые тактики в стишках-пирожках и их «черная» направленность
Семантические механизмы в стишках-пирожках
В танце со смертью: «черный» тезаурус Д. А. Пригова
Черный юмор и постмодернизм
Общие особенности черного юмора в творчестве Д. А. Пригова
«Черные» константы в поэзии Д. А. Пригова
Языковые особенности черного юмора в поэзии Д. А. Пригова
Особенности стиля
Использование семантических оппозиций
Обращение к полисемии
Лексические повторы
Игра омонимами и смежными явлениями
Семантические эффекты
Метафоры и сравнения
Парадоксы
Игры с прагматическими содержаниями
Глава 3. Черный юмор как игра и ритуал
Принцип игры в черном юморе
Языковая игра и ее структура
Виды языковой игры в черном юморе
Креолизованные формы языковой игры в черном юморе
Языковая игра на уровне текста
Игра в плане коммуникативных установок
Проявления игры в образной сфере
Когнитивные начала черного юмора
К постановке проблемы
Еще раз о методе исследования
«Иная действительность» черного юмора
Природа «иной действительности» черного юмора
Ритуальность черного юмора
Познавательные и психологические функции черного юмора
Общие функции смешного
«Обычный» юмор и его «черная» разновидность: познавательные начала
Специфика игры в черном юморе
Черный юмор как отрицание культурных стереотипов
Черный юмор и имплицитные содержания
Черный юмор и абсурд
Принципы объективации и темпоральной дистанцированности
Смерть, страх, игра и черный юмор
Концептуальная структура страха
Культурная семантика смерти
Черный юмор — лекарство от страха
Заключение
Список литературы
No comments yet. Be the first!