Берестнев - Язык и познавательные тактики черного юмора

Одна из наиболее важных черт современного языкознания, связанных с его движением в сторону междисциплинарности, — определяется изменением статуса языка. Язык все чаще выводится из позиции объекта исследований и принимается в качестве источника данных, выходящих уже за рамки собственно языкознания. Так, в лингвокультурологии языковые свидетельства позволяют реконструировать способы культурного освоения и моделирования действительности народом, принадлежащим к той или иной лингвокультурной традиции; в этнолингвистике на основе данных языка воссоздаются культурные контексты форм традиционной культуры; в когнитивной лингвистике анализ языковых явлений позволяет проникнуть в некоторые механизмы человеческой ментальности на ее глубинном уровне. При этом во всех случаях именно язык и вербальные тексты открывают наиболее широкий и полный доступ к познавательным основаниям любых видов осмысленной деятельности человека и любых культурных явлений.

Другая важная черта современного языкознания — антропоцентризм, который реализуется в многостороннем интересе к человеку как носителю языка. Признав тот факт, что язык составляет внешнее знаковое проявление ментальности человека (воплощает собой эту ментальность), исследователи идут дальше и, основываясь на языковых данных, постигают глубинную семантическую и познавательную природу личности.

Берестнев Геннадий – Язык и познавательные тактики черного юмора

Монография. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2022. — 182 с.

ISBN 978-5-9971-0673-7

Берестнев Геннадий – Язык и познавательные тактики черного юмора – Содержание