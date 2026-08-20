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Берестнев - Язык и познавательные тактики черного юмора

Берестнев - Язык и познавательные тактики черного юмора
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature

Одна из наиболее важных черт современного языкознания, связанных с его движением в сторону междисциплинарности, — определяется изменением статуса языка. Язык все чаще выводится из позиции объекта исследований и принимается в качестве источника данных, выходящих уже за рамки собственно языкознания. Так, в лингвокультурологии языковые свидетельства позволяют реконструировать способы культурного освоения и моделирования действительности народом, принадлежащим к той или иной лингвокультурной традиции; в этнолингвистике на основе данных языка воссоздаются культурные контексты форм традиционной культуры; в когнитивной лингвистике анализ языковых явлений позволяет проникнуть в некоторые механизмы человеческой ментальности на ее глубинном уровне. При этом во всех случаях именно язык и вербальные тексты открывают наиболее широкий и полный доступ к познавательным основаниям любых видов осмысленной деятельности человека и любых культурных явлений.

Другая важная черта современного языкознания — антропоцентризм, который реализуется в многостороннем интересе к человеку как носителю языка. Признав тот факт, что язык составляет внешнее знаковое проявление ментальности человека (воплощает собой эту ментальность), исследователи идут дальше и, основываясь на языковых данных, постигают глубинную семантическую и познавательную природу личности.

Берестнев Геннадий – Язык и познавательные тактики черного юмора

Монография. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2022. — 182 с.
ISBN 978-5-9971-0673-7

Берестнев Геннадий – Язык и познавательные тактики черного юмора – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Человек, смерть и черный юмор

    1. Черный юмор как способ философствования

      • Что такое черный юмор?

      • Черты философии черного юмора

    2. Тематическое поле черного юмора

      • О границах явления черного юмора

      • Над чем смеемся?

    3. Черный юмор в аспекте социальной семиотики

      • Парадигмальные особенности социальной семиотики

      • Черный юмор как объект социальной семиотики

    4. Жизнь и смерть в русском лингвокультурном сознании

      • Внешние характеристики жизни

      • Внешние характеристики смерти

      • Глубинные характеристики жизни и смерти

  • Глава 2. Глумление над смертью

    1. Язык девиантного юмора: черные анекдоты

      • Метонимический принцип репрезентации содержаний

      • Прямые номинации конституентов содержательного поля смерти

      • Активность принципа имплицитного выражения ключевых содержаний

      • Апелляция к области прагматики

      • Активное игровое начало

      • Концептуальное постоянство содержательного поля смерти

    2. Язык садистских стишков

      • Общие характеристики

      • Языковые особенности садистских стишков

    3. Языковые особенности черного юмора в стишках-пирожках

      • Стишки-пирожки в отношении к черному юмору

      • Игровые языковые тактики в стишках-пирожках и их «черная» направленность

      • Семантические механизмы в стишках-пирожках

    4. В танце со смертью: «черный» тезаурус Д. А. Пригова

      • Черный юмор и постмодернизм

      • Общие особенности черного юмора в творчестве Д. А. Пригова

      • «Черные» константы в поэзии Д. А. Пригова

    5. Языковые особенности черного юмора в поэзии Д. А. Пригова

      • Особенности стиля

      • Использование семантических оппозиций

      • Обращение к полисемии

      • Лексические повторы

      • Игра омонимами и смежными явлениями

      • Семантические эффекты

      • Метафоры и сравнения

      • Парадоксы

      • Игры с прагматическими содержаниями

  • Глава 3. Черный юмор как игра и ритуал

    1. Принцип игры в черном юморе

      • Языковая игра и ее структура

      • Виды языковой игры в черном юморе

      • Креолизованные формы языковой игры в черном юморе

      • Языковая игра на уровне текста

      • Игра в плане коммуникативных установок

      • Проявления игры в образной сфере

    2. Когнитивные начала черного юмора

      • К постановке проблемы

      • Еще раз о методе исследования

      • «Иная действительность» черного юмора

      • Природа «иной действительности» черного юмора

      • Ритуальность черного юмора

    3. Познавательные и психологические функции черного юмора

      • Общие функции смешного

      • «Обычный» юмор и его «черная» разновидность: познавательные начала

      • Специфика игры в черном юморе

      • Черный юмор как отрицание культурных стереотипов

      • Черный юмор и имплицитные содержания

      • Черный юмор и абсурд

      • Принципы объективации и темпоральной дистанцированности

    4. Смерть, страх, игра и черный юмор

      • Концептуальная структура страха

      • Культурная семантика смерти

      • Черный юмор — лекарство от страха

  • Заключение

  • Список литературы

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 20.08.2026
Author brat Vadim
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