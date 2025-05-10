Если мужчина — проводник, или канал энергии, то в чем же задача женщины? Каково устройство ее души? Жен­щина — это сосуд. Точнее, женская душа подобна чаше — магнетической чаше, которая притягивает Свет и придает ему форму. Она раскрывает Свет. Она принимает энер­гию, которую проводит мужчина, весь его Божественный потенциал и придает ей форму, как стакан придает форму воде. Мужчина и женщина как море и берег — морская вода продолжала бы разливаться, если бы земля не огра­ждала ее. Женскую душу можно сравнить с электрогенератором или насосом, который качает энергию Творца через ка­нал. Электрогенератор снабжен переключателем. Иными словами, женщина сама решает, когда ей пустить в свою жизнь Свет из мужского канала.

Она говорит мужчине: «Да, я хочу почувствовать твой Свет» или «Нет, мне не ну­жен твой Свет». Она управляет потоком энергии. И пото­му она управляющий, менеджер. Она дает согласие, она дает разрешение. В этом невероятная сила сосуда. Давайте посмотрим с точки зрения мира одного про­цента на ситуацию, когда мужчина желает женщину. Он делает первый шаг, но кто же решает, закончится ли ве­чер постелью? Женщина. Мужчина предлагает поделить­ся своим Светом, пока не получит от женщины четкого одобрения или запрета. И мужчина хочет получить это руководство. Задача женщины — уметь управлять Све­том. Представьте себе Свет как энергию, живущую между двумя людьми. Эта энергия идет сверху по трубе, принад­лежащей мужчине, но переключатель на попечении жен­щины.

Вы регулируете приток кислорода в ваши отношения. Вот как женщина управляет отношениями. И вскоре вы увидите, что эта ответственность поистине прекрасна. В древних каббалистических текстах встречается вы­сказывание: «Женщина строит или разрушает». А сле­дом идет вопрос, который был задан в начале этой книги: «Если добрая женщина выйдет замуж за злого мужчину, а добрый мужчина женится на злой женщине, к чему, по-вашему, приведут такие отношения?» В обоих слу­чаях итог определяет исключительно женщина. Почему? Потому что именно женское сознание направляет Свет. Если эгоистичная женщина будет думать лишь о том, ка­кую выгоду ей принесет Божественная энергия, возобла­дает эго. И это несмотря на то, что у ее мужчины может быть потенциал изменить этот мир к лучшему. Если жен­ский сосуд ограничен или лишен целостности, мужской Свет пропадет напрасно. Так происходит, потому что качество Света зависит от качества сосуда.

Если налить чистую воду в грязный кув­шин, вода станет грязной, если налить воду в треснувший кувшин — она выльется. Точно так же, если направить чи­стый Свет в порочный или разбитый сосуд, Свет никогда не достигнет своего полного потенциала. А если у женщины, напротив, будет огромное жела­ние — цельный сосуд, готовый принять и проконтроли­ровать великое раскрытие Света? Такой женщине нуж­но нечто большее, чем просто уютный дом. Она жаждет духовного роста и трансформации. Она мечтает обо всем том лучшем, что Вселенная может дать ей в каждом аспек­те жизни. Но если она пустит в свою жизнь мужчину с не­достаточно сильной способностью проводить Свет, она бу­дет чувствовать пустоту, одиночество и разочарование. К счастью, у этой проблемы есть поразительно про­стое решение. Но оно требует осмотрительности, вспом­ним того менеджера, который не торопится с наймом и не медлит с увольнением. Вы должны притянуть в свою жизнь мужчину, способного провести много Света. Я на­зываю это «занять орбиту».

Йегуда Берг – Духовные правила отношений. Как каббала помогает твоей второй половинке найти тебя

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2022 г. / 160 с.

ISBN 978-5-04-160475-2

Йегуда Берг – Духовные правила отношений. Как каббала помогает твоей второй половинке найти тебя – Содержание