Берг – Духовные правила отношений
Если мужчина — проводник, или канал энергии, то в чем же задача женщины? Каково устройство ее души? Женщина — это сосуд. Точнее, женская душа подобна чаше — магнетической чаше, которая притягивает Свет и придает ему форму. Она раскрывает Свет. Она принимает энергию, которую проводит мужчина, весь его Божественный потенциал и придает ей форму, как стакан придает форму воде. Мужчина и женщина как море и берег — морская вода продолжала бы разливаться, если бы земля не ограждала ее. Женскую душу можно сравнить с электрогенератором или насосом, который качает энергию Творца через канал. Электрогенератор снабжен переключателем. Иными словами, женщина сама решает, когда ей пустить в свою жизнь Свет из мужского канала.
Она говорит мужчине: «Да, я хочу почувствовать твой Свет» или «Нет, мне не нужен твой Свет». Она управляет потоком энергии. И потому она управляющий, менеджер. Она дает согласие, она дает разрешение. В этом невероятная сила сосуда. Давайте посмотрим с точки зрения мира одного процента на ситуацию, когда мужчина желает женщину. Он делает первый шаг, но кто же решает, закончится ли вечер постелью? Женщина. Мужчина предлагает поделиться своим Светом, пока не получит от женщины четкого одобрения или запрета. И мужчина хочет получить это руководство. Задача женщины — уметь управлять Светом. Представьте себе Свет как энергию, живущую между двумя людьми. Эта энергия идет сверху по трубе, принадлежащей мужчине, но переключатель на попечении женщины.
Вы регулируете приток кислорода в ваши отношения. Вот как женщина управляет отношениями. И вскоре вы увидите, что эта ответственность поистине прекрасна. В древних каббалистических текстах встречается высказывание: «Женщина строит или разрушает». А следом идет вопрос, который был задан в начале этой книги: «Если добрая женщина выйдет замуж за злого мужчину, а добрый мужчина женится на злой женщине, к чему, по-вашему, приведут такие отношения?» В обоих случаях итог определяет исключительно женщина. Почему? Потому что именно женское сознание направляет Свет. Если эгоистичная женщина будет думать лишь о том, какую выгоду ей принесет Божественная энергия, возобладает эго. И это несмотря на то, что у ее мужчины может быть потенциал изменить этот мир к лучшему. Если женский сосуд ограничен или лишен целостности, мужской Свет пропадет напрасно. Так происходит, потому что качество Света зависит от качества сосуда.
Если налить чистую воду в грязный кувшин, вода станет грязной, если налить воду в треснувший кувшин — она выльется. Точно так же, если направить чистый Свет в порочный или разбитый сосуд, Свет никогда не достигнет своего полного потенциала. А если у женщины, напротив, будет огромное желание — цельный сосуд, готовый принять и проконтролировать великое раскрытие Света? Такой женщине нужно нечто большее, чем просто уютный дом. Она жаждет духовного роста и трансформации. Она мечтает обо всем том лучшем, что Вселенная может дать ей в каждом аспекте жизни. Но если она пустит в свою жизнь мужчину с недостаточно сильной способностью проводить Свет, она будет чувствовать пустоту, одиночество и разочарование. К счастью, у этой проблемы есть поразительно простое решение. Но оно требует осмотрительности, вспомним того менеджера, который не торопится с наймом и не медлит с увольнением. Вы должны притянуть в свою жизнь мужчину, способного провести много Света. Я называю это «занять орбиту».
Йегуда Берг – Духовные правила отношений. Как каббала помогает твоей второй половинке найти тебя
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2022 г. / 160 с.
ISBN 978-5-04-160475-2
Йегуда Берг – Духовные правила отношений. Как каббала помогает твоей второй половинке найти тебя – Содержание
- Введение: Найти того единственного
- Правило первое: Мужчины проводят Свет, женщины принимают Свет
- Правило второе: Счастье женщины не должно зависеть от мужчины
- Правило третье: Женщина должна беречь свой Свет
- Правило четвертое: Не верьте мужским словам.
- Правило пятое: Выбирайте мужчину, которого сможете поддерживать
- Правило шестое: Притяжение основано на карме.
- Правило седьмое: Страх быть отвергнутой — иллюзия
- Четыре фазы
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