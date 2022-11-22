Можешь ли ты допустить, что сейчас заблуждаешься насчет себя? Даже если думаешь, что знаешь основные свои достоинства и недостатки, загляни в себя глубже, и обнаружишь, что я права. Знаешь, почему? Потому что твое представление о себе основано на взглядах родителей, на мнениях одноклассников и друзей, на суждениях супруга, на оценках коллег. Но истинную себя ты не знаешь.

И это не зависит от твоего возраста, количества детей, статуса или дохода. Просто тебя не научили видеть себя настоящую. Тебе не показали, что самый главный человек в твоей жизни — ты сама. Получается, что ты знаешь о других больше, чем о самой себе. Но настало время это исправить.

Приготовь, пожалуйста, общую тетрадь потолще и ручку — они понадобятся тебе, чтобы выполнять задания. Потому что перед тобой не просто мотивирующая книга о саморазвитии и любви к себе. Ты держишь в руках полноценную книгу-тренинг, в которой теория тесно переплетается с практикой. Я буду давать много заданий, которые потребуют твоего внимания и времени. И, если ты будешь планомерно выполнять их, заметишь положительные изменения уже после первой части книги.

Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя - Книга-тренинг по самопознанию

Москва: Эксмо, 2022. — 208 с.

ISBN 978-5-04-164549-6

Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя - Содержание