Берг - Путешествие к центру себя
Можешь ли ты допустить, что сейчас заблуждаешься насчет себя? Даже если думаешь, что знаешь основные свои достоинства и недостатки, загляни в себя глубже, и обнаружишь, что я права. Знаешь, почему? Потому что твое представление о себе основано на взглядах родителей, на мнениях одноклассников и друзей, на суждениях супруга, на оценках коллег. Но истинную себя ты не знаешь.
И это не зависит от твоего возраста, количества детей, статуса или дохода. Просто тебя не научили видеть себя настоящую. Тебе не показали, что самый главный человек в твоей жизни — ты сама. Получается, что ты знаешь о других больше, чем о самой себе. Но настало время это исправить.
Приготовь, пожалуйста, общую тетрадь потолще и ручку — они понадобятся тебе, чтобы выполнять задания. Потому что перед тобой не просто мотивирующая книга о саморазвитии и любви к себе. Ты держишь в руках полноценную книгу-тренинг, в которой теория тесно переплетается с практикой. Я буду давать много заданий, которые потребуют твоего внимания и времени. И, если ты будешь планомерно выполнять их, заметишь положительные изменения уже после первой части книги.
Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя - Книга-тренинг по самопознанию
Москва: Эксмо, 2022. — 208 с.
ISBN 978-5-04-164549-6
Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя - Содержание
- А ТЫ ЗНАКОМА С СОБОЙ?
-
Часть 1. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
- Глава 1. ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
- Глава 2. ТЫ И ОТЕЦ
- Глава 3. ТЫ И МАТЬ
- Глава 4. ТЫ И ОБЩЕСТВО
- Глава 5. ОГЛЯНИСЬ НАЗАД В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
-
Часть 2. СТУПЕНЬКИ ПИРАМИДЫ ТВОЕЙ ЛИЧНОСТИ
- Глава 1. ОСНОВА ПИРАМИДЫ — ЧУВСТВА
- Глава 2. ВТОРАЯ СТУПЕНЬКА ПИРАМИДЫ — МЫСЛИ
- Глава 3. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬКА ПИРАМИДЫ — ТЕЛО
-
Часть 3. ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ
- Глава 1. ТЫ УЖЕ ХОРОШАЯ
- Глава 2. ПРИМИ СВОЮ ТЕНЬ
- Глава 3. ТЫ ТОЧНО ДОСТОЙНА ЛУЧШЕГО
- Глава 4. ПОСМОТРИ НА СЕБЯ НОВЫМ ВЗГЛЯДОМ
- ПОМНИ: ТЫ БЕСЦЕННАЯ!
No comments yet. Be the first!