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Берг - Путешествие к центру себя

Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Можешь ли ты допустить, что сейчас заблуждаешься насчет себя? Даже если думаешь, что знаешь основные свои достоинства и недостатки, загляни в себя глубже, и обнаружишь, что я права. Знаешь, почему? Потому что твое представление о себе основано на взглядах родителей, на мнениях одноклассников и друзей, на суждениях супруга, на оценках коллег. Но истинную себя ты не знаешь.
И это не зависит от твоего возраста, количества детей, статуса или дохода. Просто тебя не научили видеть себя настоящую. Тебе не показали, что самый главный человек в твоей жизни — ты сама. Получается, что ты знаешь о других больше, чем о самой себе. Но настало время это исправить.
Приготовь, пожалуйста, общую тетрадь потолще и ручку — они понадобятся тебе, чтобы выполнять задания. Потому что перед тобой не просто мотивирующая книга о саморазвитии и любви к себе. Ты держишь в руках полноценную книгу-тренинг, в которой теория тесно переплетается с практикой. Я буду давать много заданий, которые потребуют твоего внимания и времени. И, если ты будешь планомерно выполнять их, заметишь положительные изменения уже после первой части книги.

Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя - Книга-тренинг по самопознанию

Москва: Эксмо, 2022. — 208 с.
ISBN 978-5-04-164549-6

Ольга Федоровна Берг - Путешествие к центру себя - Содержание

  • А ТЫ ЗНАКОМА С СОБОЙ?
  • Часть 1. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
    • Глава 1. ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
    • Глава 2. ТЫ И ОТЕЦ
    • Глава 3. ТЫ И МАТЬ
    • Глава 4. ТЫ И ОБЩЕСТВО
    • Глава 5. ОГЛЯНИСЬ НАЗАД В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
  • Часть 2. СТУПЕНЬКИ ПИРАМИДЫ ТВОЕЙ ЛИЧНОСТИ
    • Глава 1. ОСНОВА ПИРАМИДЫ — ЧУВСТВА
    • Глава 2. ВТОРАЯ СТУПЕНЬКА ПИРАМИДЫ — МЫСЛИ
    • Глава 3. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬКА ПИРАМИДЫ — ТЕЛО
  • Часть 3. ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ
    • Глава 1. ТЫ УЖЕ ХОРОШАЯ
    • Глава 2. ПРИМИ СВОЮ ТЕНЬ
    • Глава 3. ТЫ ТОЧНО ДОСТОЙНА ЛУЧШЕГО
    • Глава 4. ПОСМОТРИ НА СЕБЯ НОВЫМ ВЗГЛЯДОМ
  • ПОМНИ: ТЫ БЕСЦЕННАЯ!
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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