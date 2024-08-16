Берг - Сатан – Автобиография
Сатан пишет автобиографию? Это что, неудачная шутка? Вы на самом деле хотите сказать, что это документальная книга?
Хорошо, хорошо. Я знаю, что вы испытываете по меньшей мере недоверие. Имеете полное право. В конце концов, в детстве вы, вероятно, читали сказки о людях, продавших мне душу, а в юности могли слышать песню The Rolling Stones, в которой описывается моя роль в ключевых моментах истории, — я способствовал распятию Христа, Холокосту и неописуемым зверствам, совершавшимися людьми во имя меня.
Скорее всего, вы даже не верите в мое существование. Ведь анонимность и обман с самого начала были частью моей стратегии. То, что вы не верите в меня, безусловно, мне же и выгодно. Разве это не доказательство того, что я отлично знаю свое дело?
А что, если я скажу вам, что независимо от того, что вы обо мне думаете, или от того, что вы вовсе обо мне не думаете, вы заблуждаетесь? Абсолютно.
Дослушайте меня до конца. Правда в том, что я очень даже реален и очень силен, а вы увязли в смертельной борьбе. Более того, я выигрываю. Этого-то вы не можете не признать. Просто посмотрите вокруг. Под моим влиянием вы превратили этот мир в хаос.
Но кое-чего вы не знаете. Хоть я и ваш Противник в этой игре под названием «жизнь», я, в конечном счете, просто делаю свою работу и в глубине души хочу, чтобы вы победили. Я расскажу об этом позже, но вот что вам нужно знать прямо сейчас: вы играете настолько плохо, что я вынужден нарушать правила для того, чтобы подыграть вам.
Я не тот, кем вы меня считаете, и сейчас самое время прояснить это недоразумение. Да, я использую эту книгу для того, чтобы на время отказаться от своего самого мощного оружия: секретности. Когда вы не верите в мое существование или неправильно понимаете мою роль, я легко побеждаю. Но на самом деле в этом нет ничего хорошего ни для вас, ни для меня. Почему? Потому что это вредит выполнению плана, запущенного Богом очень-очень давно.
Берг, Рав - Сатан – Автобиография
Перевод с английского Ю. Дубового. — Издание 2-е. — Москва : Эксмо, 2024. — 272 с. — (Каббала).
ISBN 978-5-04-193308-1
Берг, Рав - Сатан – Содержание
ЧАСТЬ I: С ВИЛАМИ НАПЕРЕВЕС
- Глава первая: РАД ЗНАКОМСТВУ
- Глава вторая: ОДНАЖДЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ
- Глава третья: СМЫСЛ ЖИЗНИ
- Глава четвертая: ВЫСТУПЛЕНИЕ САТАНА
- Глава пятая: ДАТЬ ОТПОР!
- Глава шестая: ВЕЧЕРИНКА АДАМА И ЕВЫ В САДУ
- Глава седьмая: ВАС ИСПЫТЫВАЮТ
- Глава восьмая: МЕРА ЗА МЕРУ
- Глава девятая: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОТКРОВЕНИЕ
ЧАСТЬ II: ИСПЫТАНИЯ
- Глава десятая: ИСПЫТАНИЕ № 1
- Глава одиннадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 2
- Глава двенадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 3
- Глава тринадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 4
- Глава четырнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 5
- Глава пятнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 6
- Глава шестнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 7
- Глава семнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 8
ЧАСТЬ III: КОНЕЦ РЕЛИГИИ
- Глава восемнадцатая: НАСЛЕДИЕ АВРААМА
- Глава девятнадцатая: ВАШ КОЗЫРЬ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ
ЧАСТЬ IV: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
- Глава двадцатая: ХРАНИЛИЩЕ 215
- Глава двадцать первая: ХЕППИ-ЭНД 229
- Глава двадцать вторая: ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЭПИЛОГ
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