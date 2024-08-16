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Берг - Сатан – Автобиография

Берг, Рав - Сатан – Автобиография
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, Ethics, Esotericism Mysticism Kabbalah
Сатан пишет автобиографию? Это что, неудачная шутка? Вы на самом деле хотите сказать, что это документальная книга?
Хорошо, хорошо. Я знаю, что вы испытываете по меньшей мере недоверие. Имеете полное право. В конце концов, в детстве вы, вероятно, читали сказки о людях, продавших мне душу, а в юности могли слышать песню The Rolling Stones, в которой описывается моя роль в ключевых моментах истории, — я способствовал распятию Христа, Холокосту и неописуемым зверствам, совершавшимися людьми во имя меня.
Скорее всего, вы даже не верите в мое существование. Ведь анонимность и обман с самого начала были частью моей стратегии. То, что вы не верите в меня, безусловно, мне же и выгодно. Разве это не доказательство того, что я отлично знаю свое дело?
А что, если я скажу вам, что независимо от того, что вы обо мне думаете, или от того, что вы вовсе обо мне не думаете, вы заблуждаетесь? Абсолютно.
Дослушайте меня до конца. Правда в том, что я очень даже реален и очень силен, а вы увязли в смертельной борьбе. Более того, я выигрываю. Этого-то вы не можете не признать. Просто посмотрите вокруг. Под моим влиянием вы превратили этот мир в хаос.
Но кое-чего вы не знаете. Хоть я и ваш Противник в этой игре под названием «жизнь», я, в конечном счете, просто делаю свою работу и в глубине души хочу, чтобы вы победили. Я расскажу об этом позже, но вот что вам нужно знать прямо сейчас: вы играете настолько плохо, что я вынужден нарушать правила для того, чтобы подыграть вам.
Я не тот, кем вы меня считаете, и сейчас самое время прояснить это недоразумение. Да, я использую эту книгу для того, чтобы на время отказаться от своего самого мощного оружия: секретности. Когда вы не верите в мое существование или неправильно понимаете мою роль, я легко побеждаю. Но на самом деле в этом нет ничего хорошего ни для вас, ни для меня. Почему? Потому что это вредит выполнению плана, запущенного Богом очень-очень давно.

Берг, Рав - Сатан – Автобиография

Перевод с английского Ю. Дубового. — Издание 2-е. — Москва : Эксмо, 2024. — 272 с. — (Каббала).
ISBN 978-5-04-193308-1

Берг, Рав - Сатан – Содержание

ЧАСТЬ I: С ВИЛАМИ НАПЕРЕВЕС
  • Глава первая: РАД ЗНАКОМСТВУ
  • Глава вторая: ОДНАЖДЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ
  • Глава третья: СМЫСЛ ЖИЗНИ
  • Глава четвертая: ВЫСТУПЛЕНИЕ САТАНА
  • Глава пятая: ДАТЬ ОТПОР!
  • Глава шестая: ВЕЧЕРИНКА АДАМА И ЕВЫ В САДУ
  • Глава седьмая: ВАС ИСПЫТЫВАЮТ
  • Глава восьмая: МЕРА ЗА МЕРУ
  • Глава девятая: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОТКРОВЕНИЕ
ЧАСТЬ II: ИСПЫТАНИЯ
  • Глава десятая: ИСПЫТАНИЕ № 1
  • Глава одиннадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 2
  • Глава двенадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 3
  • Глава тринадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 4
  • Глава четырнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 5
  • Глава пятнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 6
  • Глава шестнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 7
  • Глава семнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 8
ЧАСТЬ III: КОНЕЦ РЕЛИГИИ
  • Глава восемнадцатая: НАСЛЕДИЕ АВРААМА
  • Глава девятнадцатая: ВАШ КОЗЫРЬ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ
ЧАСТЬ IV: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
  • Глава двадцатая: ХРАНИЛИЩЕ 215
  • Глава двадцать первая: ХЕППИ-ЭНД 229
  • Глава двадцать вторая: ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЭПИЛОГ
Views 460
Rating 4.7 / 5
Added 16.08.2024
Author brat Vadim
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4.7/5 (3)

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