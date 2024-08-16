Сатан пишет автобиографию? Это что, неудачная шутка? Вы на самом деле хотите сказать, что это документальная книга?

Хорошо, хорошо. Я знаю, что вы испытываете по меньшей мере недоверие. Имеете полное право. В конце концов, в детстве вы, вероятно, читали сказки о людях, продавших мне душу, а в юности могли слышать песню The Rolling Stones, в которой описывается моя роль в ключевых моментах истории, — я способствовал распятию Христа, Холокосту и неописуемым зверствам, совершавшимися людьми во имя меня.

Скорее всего, вы даже не верите в мое существование. Ведь анонимность и обман с самого начала были частью моей стратегии. То, что вы не верите в меня, безусловно, мне же и выгодно. Разве это не доказательство того, что я отлично знаю свое дело?

А что, если я скажу вам, что независимо от того, что вы обо мне думаете, или от того, что вы вовсе обо мне не думаете, вы заблуждаетесь? Абсолютно.

Дослушайте меня до конца. Правда в том, что я очень даже реален и очень силен, а вы увязли в смертельной борьбе. Более того, я выигрываю. Этого-то вы не можете не признать. Просто посмотрите вокруг. Под моим влиянием вы превратили этот мир в хаос.

Но кое-чего вы не знаете. Хоть я и ваш Противник в этой игре под названием «жизнь», я, в конечном счете, просто делаю свою работу и в глубине души хочу, чтобы вы победили. Я расскажу об этом позже, но вот что вам нужно знать прямо сейчас: вы играете настолько плохо, что я вынужден нарушать правила для того, чтобы подыграть вам.

Я не тот, кем вы меня считаете, и сейчас самое время прояснить это недоразумение. Да, я использую эту книгу для того, чтобы на время отказаться от своего самого мощного оружия: секретности. Когда вы не верите в мое существование или неправильно понимаете мою роль, я легко побеждаю. Но на самом деле в этом нет ничего хорошего ни для вас, ни для меня. Почему? Потому что это вредит выполнению плана, запущенного Богом очень-очень давно.

Берг, Рав - Сатан – Автобиография

Перевод с английского Ю. Дубового. — Издание 2-е. — Москва : Эксмо, 2024. — 272 с. — (Каббала).

ISBN 978-5-04-193308-1

Берг, Рав - Сатан – Содержание

ЧАСТЬ I: С ВИЛАМИ НАПЕРЕВЕС

Глава первая: РАД ЗНАКОМСТВУ

Глава вторая: ОДНАЖДЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Глава третья: СМЫСЛ ЖИЗНИ

Глава четвертая: ВЫСТУПЛЕНИЕ САТАНА

Глава пятая: ДАТЬ ОТПОР!

Глава шестая: ВЕЧЕРИНКА АДАМА И ЕВЫ В САДУ

Глава седьмая: ВАС ИСПЫТЫВАЮТ

Глава восьмая: МЕРА ЗА МЕРУ

Глава девятая: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОТКРОВЕНИЕ

ЧАСТЬ II: ИСПЫТАНИЯ

Глава десятая: ИСПЫТАНИЕ № 1

Глава одиннадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 2

Глава двенадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 3

Глава тринадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 4

Глава четырнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 5

Глава пятнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 6

Глава шестнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 7

Глава семнадцатая: ИСПЫТАНИЕ № 8

ЧАСТЬ III: КОНЕЦ РЕЛИГИИ

Глава восемнадцатая: НАСЛЕДИЕ АВРААМА

Глава девятнадцатая: ВАШ КОЗЫРЬ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ

ЧАСТЬ IV: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Глава двадцатая: ХРАНИЛИЩЕ 215

Глава двадцать первая: ХЕППИ-ЭНД 229

Глава двадцать вторая: ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЭПИЛОГ