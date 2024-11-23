Эта книга преследует двойную цель: во-первых, воздействовать на евреев, склонных к признанию «Иудеохристианства» пересмотреть свою точку зрения по этому вопросу. Во-вторых, ознакомить читателей с еврейским подходом к теме, которая вызывает сейчас множество дебатов. Вступление и заключительная часть, в основном, относятся к читателям первой группы; остальные - могут концентрировать свое внимание на дискуссионных вопросах, которые составляют основную часть книги.

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Вы родились евреем. Может быть, Вы несколько лет посещали еврейскую школу и отпраздновали Бар-Мицву или Бат-Мицву. Об иудаизме Вы знаете много, мало или ничего; и вот сейчас Вам пятнадцать, двадцать пять или сорок лет, и Вы столкнулись с некоей проблемой.

Проблемой оказался человек по имени Иисус из Назарета. Долгое время он ничего для Вас не значил. Вы знали, что Вы еврей, а евреи не верят в Иисуса. И вдруг все начало меняться. Вы могли где-нибудь прочитать или услышать, что нельзя спастись, не признав в Иисусе своего спасителя и что, более того, можно верить в Иисуса и при этом оставаться хорошим евреем. Вам могли сказать, что признав в Иисусе своего спасителя, Вы станете более совершенным, или мессианским евреем. Не исключено, что Вы первый раз в своей жизни встретили дружелюбно настроенных искренне религиозных людей, готовых включить Вас в свое сообщество. По всей видимости, Вам сказали, что грехи Ваши могут быть прощены только с помощью Иисуса. Потом Вы прочли Новый Завет, и Вас глубоко тронула личность Иисуса, его любовь к Богу и ближним своим, его сострадание к слабым и страдающим. И вот теперь Вы склоняетесь к иудеохристианству, или уже стали иудеохристианином, или наоборот, только задумались о том, что это такое. Впрочем, в Вашей жизни могло не быть ничего, даже отдаленно напоминающего описанное; но если Вы еврей и Вас привлекает Иисус и иудеохри- стианство, то эта книга для Вас. Она написана с искренним уважением к Вам.

Более чем вероятно, что еврейские родственники и друзья весьма враждебно оценили Ваше вступление на путь иудеохристианства. Некоторые из них довольно равнодушно относились к своему еврейству, а тут вдруг они начали Вас обвинять в кощунстве, нелояльности к своему народу и других малоприятных вещах. Для Вас все это звучит вопиюще несправедливо - ведь Вы не собирались никому изменять, Вы просто счастливы в своей вновь обретенной вере. Возможно, что происходящее Вас смущает. Можно ли одновременно быть евреем и христианином? Почему иудаизм отверг христианство? Вопросы эти все время стоят перед Вами. Вы уже слышали ответы Ваших новых друзей христиан. Но, будучи человеком честным, Вы хотите услышать и точку зрения другой стороны. При этом Вы хотите, чтобы отвечал Вам еврей, знающий о чем он говорит, и не собирающийся Вас обижать и придумывать Вам названия пообиднее. Когда же Вы узнаете обе точки зрения, Вы сами сделаете свой выбор - как и должно быть, поскольку каждый человек сам несет ответственность за свои правильные и ошибочные поступки.