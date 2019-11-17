Находки останков человека, по утверждению ученых-эволюционистов, дают понимание того, как проходила «эволюция» человека. Но иногда, как и в описанном ниже случае, такие находки ставят ученых в тупик и «портят» порядок в их стройной научной теории эволюции.

В данной книге, в рассказе от первого лица, повествуется об одном из самых значимых открытий XXI века - новом для человеческого «генеалогического древа» виде Homo naledi.

Ли Бергер - Джон Хокс - Почти человек - Как открытие Homo naledi изменило нашу историю

Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 353 с.

ISBN 978-5-00146-418-1

Ли Бергер - Джон Хокс - Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю – Содержание

Пролог

Часть I. Путь в Южную Африку

Часть II. Открытие sediba

Часть III. Открытие naledi

Часть IV. Изучение naledi

Эпилог

Участники экспедиций 2008–2015

Библиография

Иллюстрации

Об авторах

Ли Бергер - Джон Хокс - Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю - Часть IV. Изучение naledi

На повестке все еще оставался вопрос о датировке обнаруженных останков Homo naledi. За ответом мы обратились к нашей команде геологов, которые параллельно с нашими работами в Камере 102 проводили исследования небольших натечных образований в Диналеди. Ранее они уже пытались датировать натеки Диналеди методом, сослужившим нам столь добрую службу в Малапе, однако минеральный состав натеков в Диналеди не позволил успешно применить его. Используя другую методику датирования натеков на стенах Камеры непосредственно над осадочным слоем, в котором залегали кости, геологи установили, что возраст натечных образований был менее 250 тысяч лет. Это, однако, лишь указывало на то, что останки должны были быть старше этой отметки, что, в общем-то, не стало ни для кого большим сюрпризом. Необходимо было найти способ установить и верхний возрастной порог для наших находок, по возможности не прибегая при этом к методикам датировки, требующим для получения результата уничтожения костного материала.

В итоге мы остановились на датировании методом электронного спинового резонанса (ЭСР): под воздействием поглощенной радиации кристаллическая структура породы (или, в нашем случае, зубной эмали) накапливает электроны с изменившимся спином — соответственно замерив концентрацию накопленных электронов, можно определить и возраст. Теперь, когда уже были готовы публикация с описанием и все остальное, мы могли пожертвовать небольшим количеством находок для датировки всех остальных; мы отослали в лабораторию три зуба из Диналеди, где их должны были рассечь лазером, просверлить и снять образцы. Результаты ЭСР-датировки показали, что возраст всех трех зубов был менее 450 тысяч лет.

Итак, у нас наконец был примерный возрастной диапазон останков Homo naledi — им было от 250 тысяч до 450 тысяч лет. Может показаться, что временной интервал в 200 тысяч лет — это довольно много, однако по меркам палеоантропологии это не слишком большая погрешность, и большой разницы, были ли naledi в Райзинг Стар 450 тысяч или 250 тысяч лет назад, в общем-то, нет. Все дело в том, что, изучая анатомию этих гомининов, все ученые (включая, конечно, нашу команду!) сходились во мнении, что им вполне может быть около двух миллионов лет. Но выяснилось, что они были много моложе.

Теперь, с учетом датировки находок, становилось понятно, почему они столь хорошо сохранились и были обнаружены в мягком осадочном слое, а не в слоях брекчии. Нам сильно повезло, что мы нашли их, поскольку пещерная эрозия вполне могла бы вскоре не оставить там ничего. Исследователи обычно даже и не всматриваются во фрагменты в подобных слоях: я ведь сам много лет проработал на раскопках в пещерах, и всякий раз, заметив какой-нибудь фрагмент в мягких осадочных слоях, проходил мимо: очевидно же, что в столь молодых слоях ничего стоящего найти невозможно, думалось мне. Кто знает, сколько подобных сокровищниц с бесценными находками некогда существовало или, может, все еще существует, ожидая своего часа…