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Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни

Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History
Уже на протяжении многих лет братья и сестры просили меня записать мои воспоминания о прошедшем. Я сопротивлялся, так как я испытал, что дети Божии, при чтении определенных биографий легко становились унылыми, думая: "У меня не получается, Бог не может меня употребить". Причиной этому было одностороннее описание жизни в этих книгах.
Наконец я все же согласился, но со следующим размышлением: "Если писать, то я буду писать также и о моих неверных, законнических взглядах, которые я вначале имел по отношению к Слову Божьему, и о моих ошибках, которые я делал, и о том как верный Бог очищал меня от мертвых дел". Бог учил меня борьбе веры с большим терпением и я желаю чтобы эти водительства благодати послужили помощью многим душам в этой борьбе. Дал бы Бог милости, чтобы его пути со мной, его учение и воспитание, послужили благословением и другим, и умножили славу его любви, терпения и благодати. "О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам".
Господь повелевает нам не только говорить людям как они должны жить, но и что они должны соблюдать все, что он повелел нам. Это я совершил в моей слабости, по мере данной мне Богом благодати. Многое из описанного в этой книге основано на стенографических записях библейских часов, что объясняет некоторые повторения.Хочется чтобы эта книга послужила для прославления Имени Бога, и я желаю, чтобы она читалась в этом смысле.

Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни

Вюдибюль, Швейцария: Издательство Евангельского Братского Союза, 1993. – 262 с.

Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни – Содержание

  • Предисловие
  • Предтекущая благодать
    • Родительский дом и юность
    • Выбор профессии - военная служба - женитьба
  • Благодать ведущая к покаянию
    • Мое покаяние
    • Во время скорби ищу тебя
    • О признании во грехах и о возмещении
    • Искушения и испытания
  • Спасающая благодать
  • Воспитывающая благодать
    • Божья забота в повседневной жизни
    • Моя школа благовестия
    • Потеря уверенности спасения и новое приобретение
    • Призван Богом к проповеди
  • Божья благодать в работе
    • Мои первые евангелизации
    • Божье водительство до основания Евангельского Братского Союза
    • Пробуждение и гонение
    • Союзные молитвенные дома
    • Особые мероприятия
    • Пережитое из служения в евангелизации
    • Божье водительство во времена засухи и его освобождение от ветхого человека
  • Идите, научите
  • Воспитание к жертвенности
  • Воспитание в любви
  • Воспитание в смирении
  • Воспитание к доверию Богу в земном
  • Воспитание к доверию Богу в духовном
  • Воспитание в молитве
  • Воспитание в вере по Писанию
    • Оправдение, освящение и очищение
    • Полное познание, любовь, радость, вера и надежда
  • Воспитание к покою в благодати
  • Благдать в попечении о душах
  • Благодать в семье
  • Дальнейшее развитие Евангельского Братского Союза
  • Слова прощания
Views 774
Rating 3.5 / 5
Added 12.12.2022
Author brat Vadim
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3.5/5 (2)

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