Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни
Уже на протяжении многих лет братья и сестры просили меня записать мои воспоминания о прошедшем. Я сопротивлялся, так как я испытал, что дети Божии, при чтении определенных биографий легко становились унылыми, думая: "У меня не получается, Бог не может меня употребить". Причиной этому было одностороннее описание жизни в этих книгах.
Наконец я все же согласился, но со следующим размышлением: "Если писать, то я буду писать также и о моих неверных, законнических взглядах, которые я вначале имел по отношению к Слову Божьему, и о моих ошибках, которые я делал, и о том как верный Бог очищал меня от мертвых дел". Бог учил меня борьбе веры с большим терпением и я желаю чтобы эти водительства благодати послужили помощью многим душам в этой борьбе. Дал бы Бог милости, чтобы его пути со мной, его учение и воспитание, послужили благословением и другим, и умножили славу его любви, терпения и благодати. "О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам".
Господь повелевает нам не только говорить людям как они должны жить, но и что они должны соблюдать все, что он повелел нам. Это я совершил в моей слабости, по мере данной мне Богом благодати. Многое из описанного в этой книге основано на стенографических записях библейских часов, что объясняет некоторые повторения.Хочется чтобы эта книга послужила для прославления Имени Бога, и я желаю, чтобы она читалась в этом смысле.
Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни
Вюдибюль, Швейцария: Издательство Евангельского Братского Союза, 1993. – 262 с.
Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни – Содержание
- Предисловие
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Предтекущая благодать
- Родительский дом и юность
- Выбор профессии - военная служба - женитьба
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Благодать ведущая к покаянию
- Мое покаяние
- Во время скорби ищу тебя
- О признании во грехах и о возмещении
- Искушения и испытания
- Спасающая благодать
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Воспитывающая благодать
- Божья забота в повседневной жизни
- Моя школа благовестия
- Потеря уверенности спасения и новое приобретение
- Призван Богом к проповеди
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Божья благодать в работе
- Мои первые евангелизации
- Божье водительство до основания Евангельского Братского Союза
- Пробуждение и гонение
- Союзные молитвенные дома
- Особые мероприятия
- Пережитое из служения в евангелизации
- Божье водительство во времена засухи и его освобождение от ветхого человека
- Идите, научите
- Воспитание к жертвенности
- Воспитание в любви
- Воспитание в смирении
- Воспитание к доверию Богу в земном
- Воспитание к доверию Богу в духовном
- Воспитание в молитве
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Воспитание в вере по Писанию
- Оправдение, освящение и очищение
- Полное познание, любовь, радость, вера и надежда
- Воспитание к покою в благодати
- Благдать в попечении о душах
- Благодать в семье
- Дальнейшее развитие Евангельского Братского Союза
- Слова прощания
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