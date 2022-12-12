Уже на протяжении многих лет братья и сестры просили меня записать мои воспоминания о прошедшем. Я сопротивлялся, так как я испытал, что дети Божии, при чтении определенных биографий легко становились унылыми, думая: "У меня не получается, Бог не может меня употребить". Причиной этому было одностороннее описание жизни в этих книгах.

Наконец я все же согласился, но со следующим размышлением: "Если писать, то я буду писать также и о моих неверных, законнических взглядах, которые я вначале имел по отношению к Слову Божьему, и о моих ошибках, которые я делал, и о том как верный Бог очищал меня от мертвых дел". Бог учил меня борьбе веры с большим терпением и я желаю чтобы эти водительства благодати послужили помощью многим душам в этой борьбе. Дал бы Бог милости, чтобы его пути со мной, его учение и воспитание, послужили благословением и другим, и умножили славу его любви, терпения и благодати. "О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам".

Господь повелевает нам не только говорить людям как они должны жить, но и что они должны соблюдать все, что он повелел нам. Это я совершил в моей слабости, по мере данной мне Богом благодати. Многое из описанного в этой книге основано на стенографических записях библейских часов, что объясняет некоторые повторения.Хочется чтобы эта книга послужила для прославления Имени Бога, и я желаю, чтобы она читалась в этом смысле.

Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни

Вюдибюль, Швейцария: Издательство Евангельского Братского Союза, 1993. – 262 с.

Фритц Бергер – Об изобилующей благодати Божией в моей жизни – Содержание