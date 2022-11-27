Вспомните случай, когда вы знали, что вам надо обсудить с кем-то неприятную или тяжелую тему, но не решились завести разговор. Вспомнили?А теперь подумайте: почему так вышло? Вы не знали, что сказать? Держу пари, точно знали, что именно. Не нашлось подходящего момента? Думаю, у вас было полно возможностей поднять неудобный вопрос. Не могли подобрать слова? Да, это непросто. Но кто сказал, что нужны идеальные слова? Подходящих было бы достаточно.

Почему же этот разговор так и не состоялся? Потому что вы испугались. От одной мысли об этом разговоре вас бросило в пот, сердце застучало как бешеное, подскочил уровень адреналина. Что если собеседник начнет огрызаться или свалит всю вину на вас? А то и просто молча уставится на вас и спрячет свою злость за маской доброжелательности, а потом начнет строить козни или распускать о вас сплетни? Или вы боитесь своей реакции? Что если вы выйдете из себя и сделаете то, о чем позже пожалеете?

Это будет неприятно (по меньшей мере). Вы ощутите то, что чувствовать не хотите. И именно это удерживает вас от разговора. Чувство дискомфорта — вот что на самом деле мешает нам действовать решительно в жизни, в отношениях, на работе и в обществе. Дискомфорт от доведения дела до логического завершения. На первый взгляд кажется: чтобы довести дело до конца, нужно мужество действовать. Так и есть. Но что лежит в его основе? Мужество чувствовать. Эмоциональная смелость. Ее-то и поможет вам развить эта книга.

Питер Бергман - Эмоциональная смелость - Как брать ответственность на себя - не бояться сложных разговоров и вдохновлять других

Пер. с англ. Юлии Константиновой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 304 с.

ISBN 978-5-00146-276-7

Питер Бергман - Эмоциональная смелость – Содержание