Бергман - Эмоциональная смелость
Вспомните случай, когда вы знали, что вам надо обсудить с кем-то неприятную или тяжелую тему, но не решились завести разговор. Вспомнили?А теперь подумайте: почему так вышло? Вы не знали, что сказать? Держу пари, точно знали, что именно. Не нашлось подходящего момента? Думаю, у вас было полно возможностей поднять неудобный вопрос. Не могли подобрать слова? Да, это непросто. Но кто сказал, что нужны идеальные слова? Подходящих было бы достаточно.
Почему же этот разговор так и не состоялся? Потому что вы испугались. От одной мысли об этом разговоре вас бросило в пот, сердце застучало как бешеное, подскочил уровень адреналина. Что если собеседник начнет огрызаться или свалит всю вину на вас? А то и просто молча уставится на вас и спрячет свою злость за маской доброжелательности, а потом начнет строить козни или распускать о вас сплетни? Или вы боитесь своей реакции? Что если вы выйдете из себя и сделаете то, о чем позже пожалеете?
Это будет неприятно (по меньшей мере). Вы ощутите то, что чувствовать не хотите. И именно это удерживает вас от разговора. Чувство дискомфорта — вот что на самом деле мешает нам действовать решительно в жизни, в отношениях, на работе и в обществе. Дискомфорт от доведения дела до логического завершения. На первый взгляд кажется: чтобы довести дело до конца, нужно мужество действовать. Так и есть. Но что лежит в его основе? Мужество чувствовать. Эмоциональная смелость. Ее-то и поможет вам развить эта книга.
Питер Бергман - Эмоциональная смелость - Как брать ответственность на себя - не бояться сложных разговоров и вдохновлять других
Пер. с англ. Юлии Константиновой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 304 с.
ISBN 978-5-00146-276-7
Питер Бергман - Эмоциональная смелость – Содержание
- Введение. Почему вам нужно прочесть эту книгу
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Элемент первый. Повышайте уверенность в себе
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Часть I. Знайте, кто вы
- Глава 1. Будьте собой
- Глава 2. Найдите точку опоры
- Глава 3. Сохраняйте интерес к себе
- Глава 4. Умейте сопереживать себе
- Глава 5. Примите свою «темную сторону»
- Глава 6 . Дело не в достижениях
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Часть II. Станьте тем, кем хотите быть
- Глава 7. Обретите ясность
- Глава 8. Опирайтесь на то, кто вы есть
- Глава 9. Сохраняйте фокус
- Глава 10. Мыслите стратегически, действуйте целенаправленно
- Глава 11. Не потеряйте себя на пути к себе
- Глава 12. Как измерить успех?
- Часть I. Знайте, кто вы
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Элемент второй. Выстраивайте отношения
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Часть I. Проявляйте интерес и доверие
- Глава 13. Сила доверия
- Глава 14. Проявляйте открытость
- Глава 15. Сохраняйте интерес к другим
- Глава 16. Сохраняйте творческий подход
- Глава 17. Будьте полезными
- Глава 18. Позвольте другому почувствовать себя значимым
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Часть II. Будьте честным и достойным доверия
- Глава 19 . Эмоции заразительны
- Глава 20. Используйте страх как индикатор
- Глава 21. Начинайте с конца
- Глава 22. Эффективная коммуникация, несмотря на эмоции
- Глава 23. Умейте признавать свои ошибки
- Глава 24. Дайте другому человеку понять, что он для вас не пустое место
- Часть I. Проявляйте интерес и доверие
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Элемент третий. Будьте верны своей цели
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Часть I. Наполните энергией свой фокус
- Глава 25. Играйте в полную силу
- Глава 26. Помните, куда вы направляетесь
- Глава 27. Сосредоточьтесь на том, что важно
- Глава 28. Используйте фокус как фильтр
- Глава 29. Повторение — мать учения
- Глава 30. Иногда лучше молчать, чем говорить
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Часть II. Сфокусируйте свою энергию
- Глава 31. Талантливые, готовые к риску, великодушные
- Глава 32. Вовлекайте с самого начала
- Глава 33. Как помочь остальным стать надежными сотрудниками
- Глава 34. Формируем личную ответственность
- Глава 35. Больше, чем вы
- Глава 36 . Повышение эффективности после критической ошибки
- Часть I. Наполните энергией свой фокус
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Элемент четвертый. Развивайте эмоциональную смелость
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Часть I. Чувствуйте смело
- Глава 37. Поймите, что вы чувствуете
- Глава 38. Чувства как физическое явление
- Глава 39. Тренируйте умение чувствовать
- Глава 40. Чувство неопределенности
- Глава 41. Будьте готовы к неприятным эмоциям
- Глава 42. Разрешение на чувства
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Часть II. Действуйте решительно
- Глава 43 . Готовность рисковать — ключ к эффективному лидерству
- Глава 44. Учитесь идти на оправданный риск
- Глава 45. Примите решение
- Глава 46. Рискните говорить правду
- Глава 47. Попробуйте действовать иначе
- Глава 48. Безграничные возможности настоящего момента
- Часть I. Чувствуйте смело
- Заключение
- Благодарности
- Об авторе
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