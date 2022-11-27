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Бергман - Эмоциональная смелость

Питер Бергман - Эмоциональная смелость
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Вспомните случай, когда вы знали, что вам надо обсудить с кем-то неприятную или тяжелую тему, но не решились завести разговор. Вспомнили?А теперь подумайте: почему так вышло? Вы не знали, что сказать? Держу пари, точно знали, что именно. Не нашлось подходящего момента? Думаю, у вас было полно возможностей поднять неудобный вопрос. Не могли подобрать слова? Да, это непросто. Но кто сказал, что нужны идеальные слова? Подходящих было бы достаточно.
Почему же этот разговор так и не состоялся? Потому что вы испугались. От одной мысли об этом разговоре вас бросило в пот, сердце застучало как бешеное, подскочил уровень адреналина. Что если собеседник начнет огрызаться или свалит всю вину на вас? А то и просто молча уставится на вас и спрячет свою злость за маской доброжелательности, а потом начнет строить козни или распускать о вас сплетни? Или вы боитесь своей реакции? Что если вы выйдете из себя и сделаете то, о чем позже пожалеете?
Это будет неприятно (по меньшей мере). Вы ощутите то, что чувствовать не хотите. И именно это удерживает вас от разговора. Чувство дискомфорта — вот что на самом деле мешает нам действовать решительно в жизни, в отношениях, на работе и в обществе. Дискомфорт от доведения дела до логического завершения. На первый взгляд кажется: чтобы довести дело до конца, нужно мужество действовать. Так и есть. Но что лежит в его основе? Мужество чувствовать. Эмоциональная смелость. Ее-то и поможет вам развить эта книга.

Питер Бергман - Эмоциональная смелость - Как брать ответственность на себя - не бояться сложных разговоров и вдохновлять других

Пер. с англ. Юлии Константиновой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 304 с.
ISBN 978-5-00146-276-7

Питер Бергман - Эмоциональная смелость – Содержание

  • Введение. Почему вам нужно прочесть эту книгу
  • Элемент первый. Повышайте уверенность в себе
    • Часть I. Знайте, кто вы
      • Глава 1. Будьте собой
      • Глава 2. Найдите точку опоры
      • Глава 3. Сохраняйте интерес к себе
      • Глава 4. Умейте сопереживать себе
      • Глава 5. Примите свою «темную сторону»
      • Глава 6 . Дело не в достижениях
    • Часть II. Станьте тем, кем хотите быть
      • Глава 7. Обретите ясность
      • Глава 8. Опирайтесь на то, кто вы есть
      • Глава 9. Сохраняйте фокус
      • Глава 10. Мыслите стратегически, действуйте целенаправленно
      • Глава 11. Не потеряйте себя на пути к себе
      • Глава 12. Как измерить успех?
  • Элемент второй. Выстраивайте отношения
    • Часть I. Проявляйте интерес и доверие
      • Глава 13. Сила доверия
      • Глава 14. Проявляйте открытость
      • Глава 15. Сохраняйте интерес к другим
      • Глава 16. Сохраняйте творческий подход
      • Глава 17. Будьте полезными
      • Глава 18. Позвольте другому почувствовать себя значимым
    • Часть II. Будьте честным и достойным доверия
      • Глава 19 . Эмоции заразительны
      • Глава 20. Используйте страх как индикатор
      • Глава 21. Начинайте с конца
      • Глава 22. Эффективная коммуникация, несмотря на эмоции
      • Глава 23. Умейте признавать свои ошибки
      • Глава 24. Дайте другому человеку понять, что он для вас не пустое место
  • Элемент третий. Будьте верны своей цели
    • Часть I. Наполните энергией свой фокус
      • Глава 25. Играйте в полную силу
      • Глава 26. Помните, куда вы направляетесь
      • Глава 27. Сосредоточьтесь на том, что важно
      • Глава 28. Используйте фокус как фильтр
      • Глава 29. Повторение — мать учения
      • Глава 30. Иногда лучше молчать, чем говорить
    • Часть II. Сфокусируйте свою энергию
      • Глава 31. Талантливые, готовые к риску, великодушные
      • Глава 32. Вовлекайте с самого начала
      • Глава 33. Как помочь остальным стать надежными сотрудниками
      • Глава 34. Формируем личную ответственность
      • Глава 35. Больше, чем вы
      • Глава 36 . Повышение эффективности после критической ошибки
  • Элемент четвертый. Развивайте эмоциональную смелость
    • Часть I. Чувствуйте смело
      • Глава 37. Поймите, что вы чувствуете
      • Глава 38. Чувства как физическое явление
      • Глава 39. Тренируйте умение чувствовать
      • Глава 40. Чувство неопределенности
      • Глава 41. Будьте готовы к неприятным эмоциям
      • Глава 42. Разрешение на чувства
    • Часть II. Действуйте решительно
      • Глава 43 . Готовность рисковать — ключ к эффективному лидерству
      • Глава 44. Учитесь идти на оправданный риск
      • Глава 45. Примите решение
      • Глава 46. Рискните говорить правду
      • Глава 47. Попробуйте действовать иначе
      • Глава 48. Безграничные возможности настоящего момента
  • Заключение
  • Благодарности
  • Об авторе
Views 353
Rating 5.0 / 5
Added 27.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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