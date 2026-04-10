Бергсон Анри - Два источника морали и религии
Книга «Два источника морали и религии» — это итоговый труд великого французского философа и лауреата Нобелевской премии Анри Бергсона. В этой работе мыслитель переносит свои идеи о «жизненном порыве» и «длительности» из области биологии и психологии в сферу социологии и религии. Книга стала философским фундаментом для понятий открытого и закрытого общества, которые позже популяризировал Карл Поппер. Бергсон исследует глубокую дихотомию человеческого существования: борьбу между силами социальной консервации и энергией творческого прорыва.
Автор утверждает, что мораль и религия имеют два различных корня. Первый — это инстинкт самосохранения группы, создающий «закрытую» мораль долга и «статическую» религию мифов, защищающих общество от дезорганизации. Второй источник — это всплеск жизненной энергии, воплощенный в личностях пророков и мистиков, которые несут «открытую» мораль любви и «динамическую» религию прямого контакта с Божественным. Эта работа — не просто академическое исследование, а пророческое размышление о будущем человечества, стоящего перед выбором между механизацией жизни и духовным обновлением.
Анри Бергсон — Два источника морали и религии
М. : Изд. дом ВШЭ, 2026. — 384 с. — (Социальная теория).
ISBN 978-5-7598-4114-2. Пер. и коммент. А. Б. Гофмана.
Анри Бергсон — Два источника морали и религии - Содержание
Моральная обязанность: Почему подчиняться обществу легко? Бергсон анализирует «соматический» характер долга и его биологические корни.
Статическая религия: Роль мифотворческой функции мозга. Как воображение создает образы богов, чтобы нейтрализовать разрушительную силу интеллекта.
Динамическая религия: Великие мистики (греческие, еврейские, христианские) как проводники жизненной энергии, обновляющие мир.
Механика и мистика: Заключительная глава о современности. Бергсон размышляет о том, как технический прогресс («механика») требует соразмерного духовного роста («мистики»), чтобы человечество не уничтожило само себя.
