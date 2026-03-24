Бэринг-Гулд - Книга оборотней

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

«Книга оборотней» — очерк-проповедь англиканского священника, исследователя и писателя Сабина Бэринг-Гулда. Пытаясь проникнуть в неведомые глубины сознания, чтобы объяснить извращение природных инстинктов, в народном представлении воплощенное в образе человека-зверя, Бэринг-Гулд собирает самые разные тексты: от описаний исторических процессов над серийными убийцами до преданий о лебединых девах и устрашающих быличек о вервольфах в период от позднего Средневековья до XIX века.

Бэринг-Гулд Сабин - Книга оборотней

[пер. с англ. Т. Казаковой, Е. Третьяковой ; вступ. ст., коммент. Т. Казаковой]

М. ; СПб. : «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2024. — 254 с.

(Серия «Пальмира — гримуар»).

ISBN 978-5-517-09687-6

Бэринг-Гулд Сабин - Книга оборотней - Содержание

От переводчиков

Сабин Бэринг-Гулд книга оборотней

  • Глава первая. Введение

  • Глава вторая. Ликантропия в древности

  • Глава третья. Оборотни скандинавии

  • Глава четвертая. О происхождении скандинавских вервольфов

  • Глава пятая. Оборотни в средневековье

  • Глава шестая. Ужасные деяния оборотней

  • Глава седьмая. Жан Гренье

  • Глава восьмая. Фольклор об оборотнях

  • Глава девятая. Естественные причины ликантропии

  • Глава десятая. Мифологические источники оборотничества

  • Глава одиннадцатая. Маршал де рец I. Дознание

  • Глава двенадцатая. Маршал де рец II. Суд

  • Глава тринадцатая. Маршал де рец іп. Приговор и казнь

  • Глава четырнадцатая. Галицийский оборотень

  • Глава пятнадцатая. Аномалия. Гиена в образе человека

  • Глава шестнадцатая. Проповедь об оборотнях

Комментарии. Т. Казакова

Added 24.03.2026
