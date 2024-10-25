Это очень длинная книга, но она не затянута. Это также очень важная книга, способная сыграть значительную роль в столь необходимом переосмыслении нашего подхода к истории. История, как запись прошлого, практически всегда рассказывается с точки зрения ее внешней событийности, в некотором смысле это лишь наименьшая часть истории. История развивается на двух уровнях, на поверхностном и более глубинном. Последний неотвратим, однако он не показьшает себя в полной мере; мы познаем его благодаря тому, как мы строим свою жизнь в мире на фоне или без ошибок и несчастий, возникающих потому, что эта скрытая, внутренняя событийность не полностью понята и не участвует должным образом в человеческом духе и обществе.

Эти слова наиболее истинны по отношению к женской половине человеческого духа, обитающей в обществе, управляемом мужчиной, которая едва ли адекватно признавалась и участвовала в развитии культуры и цивилизации. Мы видим результат такого пренебрежения, который по-прежнему нас преследует, он заключен в упадке чувственности и созидательных жизненных ценностей, в погоне за мужским рационализмом, который кажется главным элементом становления в современном мире.

Но наконец появилась поистине новаторская работа. Подобные попытки заглянуть в это неизведанное измерение уже совершались творческими мужчинами, но их никогда не совершали те, кто действительно должен был, а именно женщины, сама женственность, ищущая женское начало, как мы искали мужское в далеких истоках жизни на земле и в процессе нашего развития в это великое и бурное время.

Жюль Кэшфорд и Энн Бэринг сделали именно это. Они заглянули так глубоко в историю, насколько это было возможно, и проследили ее вплоть до наших дней. Это удивительная и при этом своевременная история, поскольку именно потеря женской событийности привела нас к столь насущной и опасной проблеме нашего времени: эксплуатации и пренебрежению к Матери-Земле. Наша мать лишена не только огромного запаса жизни, который она приготовила для нас, но даже самой возможности создать для нас больше.

Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 1

Касталия. 2024,422с.

ISBN 978-5-521-24320-4 ISBN 978-5-521-24320-4

Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 1 - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ СЭРА ЛОРЕНСА ВАН ДЕР ПОСТА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1. БОГИНЯ-МАТЬ И ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ-СЫН

1. В НАЧАЛЕ: БОГИНЯ-МАТЬ ПАЛЕОЛИТА

2. ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ НЕБА, ЗЕМЛИ И ВОД НЕОЛИТА

3. КРИТ: БОГИНЯ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

4. БРОНЗОВЫЙ ВЕК: БОГИНЯ-МАТЬ И ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ СЫН

5. ИНАННА-ИШТАР: МЕСОПОТАМСКАЯ БОГИНЯ ВЕЛИКОГО ВЕРХНЕГО И ВЕЛИКОГО НИЖНЕГО МИРОВ

6. ИСИДА ИЗ ЕГИПТА: ЦАРИЦА НЕБЕС, ЗЕМЛИ И ПОДЗЕМНОГО МИРА

7. ТИАМАТ ВАВИЛОНСКАЯ: ПОРАЖЕНИЕ БОГИНИ

8. БОГИНИ ГРЕЦИИ: ГЕЯ, ГЕРА, АРТЕМИДА И АФИНА

Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 2

Касталия. 2024,426с.

ISBN 978-5-521-24321-1

Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 2 - Содержание

ЧАСТЬ 2. СВЯЩЕННЫЙ БРАК

9. БОГИНИ ГРЕЦИИ: АФРОДИТА, ДЕМЕТРА И ПЕРСЕФОНА

10. КИБЕЛА: ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ АНАТОЛИИ И РИМА

11. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК: ВЕЛИКИЙ БОГ-ОТЕЦ ЯХВЕ-ЭЛОХИМ

12. БОГИНЯ, СОКРЫТАЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

13. ЕВА: МАТЬ ВСЕХ ЖИВУЩИХ

14. МАРИЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГИНИ

15. СОФИЯ: МАТЬ, ДОЧЬ И НЕВЕСТА

16. СВЯЩЕННЫЙ БРАК БОГИНИ И БОГА: ВОССОЕДИНЕНИЕ ПРИРОДЫ И ДУХА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХРИСТИАНСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ