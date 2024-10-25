Бэринг - Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа 2 тома
Это очень длинная книга, но она не затянута. Это также очень важная книга, способная сыграть значительную роль в столь необходимом переосмыслении нашего подхода к истории. История, как запись прошлого, практически всегда рассказывается с точки зрения ее внешней событийности, в некотором смысле это лишь наименьшая часть истории. История развивается на двух уровнях, на поверхностном и более глубинном. Последний неотвратим, однако он не показьшает себя в полной мере; мы познаем его благодаря тому, как мы строим свою жизнь в мире на фоне или без ошибок и несчастий, возникающих потому, что эта скрытая, внутренняя событийность не полностью понята и не участвует должным образом в человеческом духе и обществе.
Эти слова наиболее истинны по отношению к женской половине человеческого духа, обитающей в обществе, управляемом мужчиной, которая едва ли адекватно признавалась и участвовала в развитии культуры и цивилизации. Мы видим результат такого пренебрежения, который по-прежнему нас преследует, он заключен в упадке чувственности и созидательных жизненных ценностей, в погоне за мужским рационализмом, который кажется главным элементом становления в современном мире.
Но наконец появилась поистине новаторская работа. Подобные попытки заглянуть в это неизведанное измерение уже совершались творческими мужчинами, но их никогда не совершали те, кто действительно должен был, а именно женщины, сама женственность, ищущая женское начало, как мы искали мужское в далеких истоках жизни на земле и в процессе нашего развития в это великое и бурное время.
Жюль Кэшфорд и Энн Бэринг сделали именно это. Они заглянули так глубоко в историю, насколько это было возможно, и проследили ее вплоть до наших дней. Это удивительная и при этом своевременная история, поскольку именно потеря женской событийности привела нас к столь насущной и опасной проблеме нашего времени: эксплуатации и пренебрежению к Матери-Земле. Наша мать лишена не только огромного запаса жизни, который она приготовила для нас, но даже самой возможности создать для нас больше.
Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 1
Касталия. 2024,422с.
ISBN 978-5-521-24320-4 ISBN 978-5-521-24320-4
Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 1 - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ СЭРА ЛОРЕНСА ВАН ДЕР ПОСТА
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ 1. БОГИНЯ-МАТЬ И ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ-СЫН
- 1. В НАЧАЛЕ: БОГИНЯ-МАТЬ ПАЛЕОЛИТА
- 2. ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ НЕБА, ЗЕМЛИ И ВОД НЕОЛИТА
- 3. КРИТ: БОГИНЯ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
- 4. БРОНЗОВЫЙ ВЕК: БОГИНЯ-МАТЬ И ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ СЫН
- 5. ИНАННА-ИШТАР: МЕСОПОТАМСКАЯ БОГИНЯ ВЕЛИКОГО ВЕРХНЕГО И ВЕЛИКОГО НИЖНЕГО МИРОВ
- 6. ИСИДА ИЗ ЕГИПТА: ЦАРИЦА НЕБЕС, ЗЕМЛИ И ПОДЗЕМНОГО МИРА
- 7. ТИАМАТ ВАВИЛОНСКАЯ: ПОРАЖЕНИЕ БОГИНИ
- 8. БОГИНИ ГРЕЦИИ: ГЕЯ, ГЕРА, АРТЕМИДА И АФИНА
Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 2
Касталия. 2024,426с.
ISBN 978-5-521-24321-1
Энн Бэринг и Жюль Кэшфорд - Миф о Богине - Эволюция образа - Часть 2 - Содержание
ЧАСТЬ 2. СВЯЩЕННЫЙ БРАК
- 9. БОГИНИ ГРЕЦИИ: АФРОДИТА, ДЕМЕТРА И ПЕРСЕФОНА
- 10. КИБЕЛА: ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ АНАТОЛИИ И РИМА
- 11. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК: ВЕЛИКИЙ БОГ-ОТЕЦ ЯХВЕ-ЭЛОХИМ
- 12. БОГИНЯ, СОКРЫТАЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- 13. ЕВА: МАТЬ ВСЕХ ЖИВУЩИХ
- 14. МАРИЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГИНИ
- 15. СОФИЯ: МАТЬ, ДОЧЬ И НЕВЕСТА
- 16. СВЯЩЕННЫЙ БРАК БОГИНИ И БОГА: ВОССОЕДИНЕНИЕ ПРИРОДЫ И ДУХА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХРИСТИАНСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ
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