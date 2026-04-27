Бэринг - Мечта Вселенной

Обзор книги
Этот монументальный труд Энн Бэринг — результат двадцатилетнего исследования, которое объединяет психологию, историю, мифологию и экологию. Первый том закладывает фундамент для понимания того, как западная цивилизация пришла к современному системному кризису. Автор утверждает, что корень наших бед — от войн до экологических катастроф — кроется в «патологии отделения»: утрате связи с душой, природой и женским аспектом божественного.

Книга начинается с глубоко личного опыта автора — мистического переживания в детстве, которое стало импульсом для поиска ответов на глобальные вопросы. Бэринг проводит читателя через «Лунную эпоху» первоначального единства с миром к «Солнечной эпохе» логоса, рациональности и борьбы, которая принесла с собой не только прогресс, но и подавление интуитивного, женского начала, превратив природу в объект эксплуатации, а Бога — в далекого и грозного судью.

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том I

М.: Касталия, 2026. — 368 с.
ISBN 978-5-908110-24-2

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том I - Содержание

  • Лунная Эпоха и Великая Матерь: Исследование времени, когда человечество ощущало себя частью живого организма Вселенной. Шаманское мировоззрение как символ родства со всем сущим.

  • Солнечная Эпоха и Разделение: Как переход к патриархальным структурам и акцент на дуализме (Добро против Зла) привели к отделению человека от природы и собственной души.

  • Миф о Грехопадении: Критический анализ доктрины первородного греха как психологической травмы, породившей многовековое чувство вины и женоненавистничество.

  • Юнгианская перспектива: Роль Карла Юнга в «новом открытии души» и работа с концепциями Тени и Коллективного бессознательного.

  • Кризис Церкви: Анализ того, как институциональная религия утратила способность утолять духовную жажду, превратившись в инструмент контроля.

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том II

М.: Касталия, 2026. — 272 с.
ISBN 978-5-908110-25-9

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том II - Содержание

  • Наука и Душа Вселенной: Глава о том, как современная наука возвращается к концепции сознательной Вселенной, разрушая материалистические догмы прошлого.

  • Священность тела: Переосмысление инстинктов и физического воплощения не как «темницы духа», а как прямого проявления души.

  • Алхимическое преображение: Детальный разбор «Великого Делания» как метафоры трансформации сознания человека и общества.

  • Бессмертие и Жизнь после смерти: Исследование природы сознания за пределами физического существования, основанное на духовном опыте и современных исследованиях.

  • Этика Любви: Свет и любовь как фундаментальные физические и духовные константы, поддерживающие жизнь мироздания.

Added 27.04.2026
Related Books

All Books