Этот монументальный труд Энн Бэринг — результат двадцатилетнего исследования, которое объединяет психологию, историю, мифологию и экологию. Первый том закладывает фундамент для понимания того, как западная цивилизация пришла к современному системному кризису. Автор утверждает, что корень наших бед — от войн до экологических катастроф — кроется в «патологии отделения»: утрате связи с душой, природой и женским аспектом божественного.

Книга начинается с глубоко личного опыта автора — мистического переживания в детстве, которое стало импульсом для поиска ответов на глобальные вопросы. Бэринг проводит читателя через «Лунную эпоху» первоначального единства с миром к «Солнечной эпохе» логоса, рациональности и борьбы, которая принесла с собой не только прогресс, но и подавление интуитивного, женского начала, превратив природу в объект эксплуатации, а Бога — в далекого и грозного судью.

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том I

М.: Касталия, 2026. — 368 с.

ISBN 978-5-908110-24-2

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том I - Содержание

Лунная Эпоха и Великая Матерь: Исследование времени, когда человечество ощущало себя частью живого организма Вселенной. Шаманское мировоззрение как символ родства со всем сущим.

Солнечная Эпоха и Разделение: Как переход к патриархальным структурам и акцент на дуализме (Добро против Зла) привели к отделению человека от природы и собственной души.

Миф о Грехопадении: Критический анализ доктрины первородного греха как психологической травмы, породившей многовековое чувство вины и женоненавистничество.

Юнгианская перспектива: Роль Карла Юнга в «новом открытии души» и работа с концепциями Тени и Коллективного бессознательного.

Кризис Церкви: Анализ того, как институциональная религия утратила способность утолять духовную жажду, превратившись в инструмент контроля.

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том II

М.: Касталия, 2026. — 272 с.

ISBN 978-5-908110-25-9

Энн Бэринг — Мечта Вселенной: В поисках души. Том II - Содержание