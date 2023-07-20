На протяжении последних пятидесяти лет ничто в сфере финансов не было более сильным доминирующим фактором и не оказывало более мощного влияния на направление движения нашего общества, чем долги. Подумать только! Ведь всего одно поколение назад люди не знали, что такое кредитные карточки; ссуды на покупку автомобилей были редкостью, а ипотечные кредиты предназначались для демобилизованных солдат, которые хотели иметь свой дом. Во времена наших отцов и дедов никто не поверил бы, что найдется банкир, который будет настолько глуп, что даст подростку ссуду на обучение в колледже. Их совет был прост: "Найди себе работу!"

Сегодня же мы не видим ничего необычного в том, что на молодой семье после первых двух лет брака висит долг в 170 000 долларов. Если мы посмотрим на эту цифру внимательнее, то увидим уровень финансовой подготовки (или неподготовленности) молодоженов. Он складывается из ипотечного жилищного кредита (примерно 110 000 долларов), студенческих займов мужа и жены (35 000 долларов) и ссуд на покупку двух автомобилей (32 000 долларов). Часто этот список продолжают консолидированные займы, займы финансовых компаний и родительские ссуды. А почему бы и нет? Если это достаточно хорошо для всей страны, значит, это хорошо и для семьи, верно?

Ларри Беркетт - Жизнь без долгов

К.: Светлая звезда, 2007. - 296 с.

ISBN 966-7842-43-6

Ларри Беркетт - Жизнь без долгов - Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Три семьи оказываются в долгах

1. Национальная политика роста с помощью долгов

2. Приближаясь к кризису

3. Все началось не вчера

4. Последняя капля

5. Если я не буду об этом говорить, все пройдет

6. Если бы не болезнь ребенка

7. Три черты характера, которые приводят к долгам

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Три (даже четыре) семьи выбираются из долгов

8. Что говорит Библия о долгах и займах

9. Научитесь смотреть правде в глаза

10. Разработайте план погашения долгов и выполняйте его

11. Не используйте взятые в долг деньги для спекуляций

12. Примите обязательство: честно выплачивать долги кредиторам

13. Две распространенные ошибки, приводящие к долгам

14. Научитесь жить в соответствии с финансовым планом

15. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь

16. Три главные статьи расходов, приводящие к долгам

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Обзор кредитов, долгов и займов

17. Что вкладывается в понятие "кредит"?

18. Консолидированные займы

19. Как сотрудничать с кредиторами

20. Жизнь с банкротством

21. Куда обращаться за помощью

​Приложения