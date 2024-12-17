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Беркхолдер – Это мужество!

Мэри Беркхолдер – Это мужество! - Вдохновляющие истории о подростках, которые столкнулись с трудным выбором
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Эти истории были написаны для мальчиков и девочек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Некоторые считают, что это не самый важный возраст, что это некое ожидание между детством и совершеннолетием. Но это не так. Подростковый возраст вовсе не маловажен.
Именно в эти годы формируется личность. Я надеюсь, вы сформируете хороший характер и станете такими, какими хочет вас видеть Господь Иисус.
Мне нравится сравнивать эти годы с корнями растений. Бог однажды сказал через пророка Иеремию: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестаёт приносить плод» (Иер. 17, 7—8). Сейчас вы формируете основание для своего будущего. Куда вы пустите свои корни?
Укореняйтесь при водах: научайтесь Божьим путям, изучайте Божье Слово — и вы станете высоким деревом с крепкими корнями, которые достигают живительных потоков.

Мэри Беркхолдер – Это мужество! - Вдохновляющие истории о подростках, которые столкнулись с трудным выбором

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2022. – 130 с.

Мэри Беркхолдер – Это мужество! – Содержание

  • Моим читателям
  • Предисловие к русскому изданию
  • Разобщение
  • Настоящее мужество
  • Дружба с Жасмин
  • Кейт
  • Сюрпризы
  • Пустяки?
  • Гораздо важнее
  • Ошибка Марти
  • Подражайте мне
  • Одиночка Хелен
  • Трое — это уже толпа
  • Цветник
  • Решительный поворот
  • Неправ
  • Прекрасная ночь
  • Бедствие в седьмом классе
  • Настоящая Кэти
  • Особое дарование
  • Перемена
  • Весело по-настоящему!
Views 204
Rating 5.0 / 5
Added 17.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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