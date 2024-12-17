Эти истории были написаны для мальчиков и девочек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Некоторые считают, что это не самый важный возраст, что это некое ожидание между детством и совершеннолетием. Но это не так. Подростковый возраст вовсе не маловажен.

Именно в эти годы формируется личность. Я надеюсь, вы сформируете хороший характер и станете такими, какими хочет вас видеть Господь Иисус.

Мне нравится сравнивать эти годы с корнями растений. Бог однажды сказал через пророка Иеремию: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестаёт приносить плод» (Иер. 17, 7—8). Сейчас вы формируете основание для своего будущего. Куда вы пустите свои корни?

Укореняйтесь при водах: научайтесь Божьим путям, изучайте Божье Слово — и вы станете высоким деревом с крепкими корнями, которые достигают живительных потоков.

Мэри Беркхолдер – Это мужество! - Вдохновляющие истории о подростках, которые столкнулись с трудным выбором

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2022. – 130 с.

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