Беркит Ларри - Ваши финансы во времена перемен

Настоящее издание продолжает серию переведенных на русский язык книг, в которых современные подходы к финансовым отношениям рассматриваются в свете христианских ценностей, изложенных в главной книге христиан — Библии. В то же время данная монография во многом отлична от книг аналогичной тематики. Впервые с позиций христианства подробно анализируются этические аспекты не бизнеса вообще, а самой его основы — финансов, а наше поведение рассматривается на примере типичных ситуаций, с которыми каждый из нас сталкивается, решая свои финансовые проблемы. Ларри Беркит, широко известный в Соединенных Штатах христианский писатель и популяризатор библейских принципов предпринимательства, посвящает первую часть своей книги изложению библейских норм экономического поведения, которыми могут и должны руководствоваться не только бизнесмены, но и рядовые граждане. Нравственные библейские стандарты не просто декларируются автором — они обосновываются многочисленными как положительными, так и отрицательными примерами из жизни. Здесь же приводятся рекомендации относительно того, как найти библейские пути успешного решения сложных этических проблем.

Вторая часть книги представляет собой путеводитель по Библии для тех, кто обращается к Богу в поисках ответов на вопросы, возникающие в повседневных делах, связанных с финансами.

Ларри Беркит – Ваши финансы во времена перемен – Слово Божье о финансах

Переводчик Дмитрий Медведевский. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1999. – 476 с.

ISBN 5-7454-0277-6

Ларри Беркит – Ваши финансы во времена перемен – Содержание

Предисловие

КНИГА ПЕРВАЯ. ВАШИ ФИНАНСЫ ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕМЕН

Введение

ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИКА

ГЛАВА 1. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЭКОНОМИКА - ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКА США - ГЛАВА 3. СИСТЕМА БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА

ЧАСТЬ II. БОЖЬИ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

ГЛАВА 4. ЧТО ТАКОЕ БОГАТСТВО? - ГЛАВА 5. ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ? - ГЛАВА 6. БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ И ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА - ГЛАВА 7. КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН ФИНАНСОВОГО ПРОЕКТА - ГЛАВА 8. ЗАЧЕМ НАКАПЛИВАТЬ БОГАТСТВА - ГЛАВА 9. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ СЧИТАТЬ ДОСТАТОЧНЫМ? - ГЛАВА 10. ХРИСТИАНСКАЯ ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ - ГЛАВА 11. КОМУ СЛЕДУЕТ ПОМОГАТЬ? - ГЛАВА 12. ФИНАНСОВОЕ ДЫХАНИЕ - ГЛАВА 13. ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

КНИГА ВТОРАЯ. СЛОВО БОЖЬЕ О ФИНАНСАХ - ФИНАНСОВАЯ СИМФОНИЯ

Предисловие

ЧАСТЬ I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ БИБЛИИ

РАЗДЕЛ 1. БОЖЬИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ - БЛАГОСОСТОЯНИЕ - ЗАБОТА БОЖЬЯ - ИДОЛОПОКЛОНСТВО - ИЗОБИЛИЕ - НАКАЗАНИЕ - ОБЕТОВАНИЯ БОЖЬИ - ПОРОК (ГРЕХ, ЗЛО) - СОВЕТ ГОСПОДА - СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ - ЦЕРКОВНЫЙ НАЛОГ (ДЕСЯТИНА)

РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИИ ПОКУПКИ - ПОТЕРИ - ПРИБЫЛЬ - ПРИУМНОЖЕНИЕ - ПРОДАЖА - ПРОЕКТЫ БЫСТРОГО ОБОГАЩЕНИЯ - СБЕРЕЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. КРЕДИТ ЗАЕМ - ОДАЛЖИВАНИЕ - ОПЛАТА ДОЛГОВ - ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - ПРОЦЕНТ - РОСТОВЩИЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 5. ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСАМ, НЕПРАВИЛЬНОЕ АЛЧНОСТЬ - БЫСТРОЕ ОБОГАЩЕНИЕ - ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - ГОРДОСТЬ - ЗАВИСТЬ - ЛИЦЕПРИЯТИЕ - ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ - ЛЮБОСТЯЖАНИЕ - НЕПОСЛУШАНИЕ - НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ - НЕЧЕСТНОСТЬ - ОБМАН - ПЛОХОЙ СОВЕТ - СТРАХ - СУДЕБНАЯ ТЯЖБА - ТЕРПИМОСТЬ К НАШИМ ПРИХОТЯМ - ТЩЕТНОСТЬ БОГАТСТВА – ЭГОИЗМ

РАЗДЕЛ 6. ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСАМ, ПРАВИЛЬНОЕ БЛАГОДАРНОСТЬ - ДОВЕРИЕ - ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И КЛЯТВ - МУДРОСТЬ - ПОСЛУШАНИЕ - ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ - ПРОЩЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ - СМИРЕНИЕ (СКРОМНОСТЬ, КРОТОСТЬ) - СОВЕТ И УТЕШЕНИЕ ОТ ДРУГИХ - СПРАВЕДЛИВОСТЬ - УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ - УПРАВЛЕНИЕ - ЧЕСТНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7. ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ - ДАРЫ - НАСЛЕДСТВО - ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ОТДАВАТЬ НАЧАТКИ - ОТДАВАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ - ПЛАНИРОВАНИЕ - ПОМОЩЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ - ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ - ПРИНОШЕНИЯ - СОВЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ - ХРАНИЛИЩА - ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА И ОПЛАТА ТРУДА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - ВЫХОД НА ПЕНСИЮ - КАЧЕСТВО ТРУДА - ЛЕНЬ - ОПЛАТА ТРУДА - ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ - ПРИЛЕЖАНИЕ В ТРУДЕ - РАБОТА – ЯРМО



ЧАСТЬ II. УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ ИЗ БИБЛИИ (к финансовой симфонии)