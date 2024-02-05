Беркович - Глобализм против Православия - Невидимая война
Некоторые считают, что глобализация это неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится более взаимосвязанным. Глобализация ускоряет развитие человечества и является его следствием. За последние десятилетия темпы глобальной интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт и промышленность (12).
Мировоззренческим стержнем глобализации является гуманизм, гуманистическое представление об абсолютном достоинстве человека и о наличии «общечеловеческих» ценностей, которые должны стать основой единой мировой цивилизации. Под «общечеловеческими» ценностями, понимаются не только традиционные духовно-нравственные установки, но и многие идеи, противные христианской точке зрения, например, содомия или эвтаназия (2).
Наиболее серьезную и взвешенную трактовку понятия «гуманизм» с православных позиций дает доктор исторических наук С.В. Перевезенцев, делая вывод, что гуманизм - религиозно-философское учение человекобожия, возникшее в конце XIII - начале XIV веков (эпоха Ренессанса), ставшее принципом бытия современной цивилизации. Гуманизм изначально формировался как религия, представляющая собой смешение христианства, античной философии, позднеантичной и восточной магии и оккультизма, которая должна была заменить собой христианство (8).
Основные положения этого религиозно-философского учения представлены в «Гуманистическом манифесте». Документы, связанные между собой таким общим названием, появились на свет в 1933,1973 и 2000 гг. Каждый «Гуманистический манифест» представлял собой программу формирования облика грядущего мироустройства, генеральным постулатом которого являлось безбожие.
Беркович В.Б. - Глобализм против Православия - Невидимая война
М.: Благословение,Техинвест-3, - 2015.-256 с.
ISBN 978-5-86264-038-0
Беркович В.Б. - Глобализм против Православия – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГУМАНИЗМ - ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
- 1.1. Глобализация - что это такое?
- 1.2. Гуманизм как религия глобализации
- 1.3. Гуманистический манифест - конституция нового мирового порядка
- 1.4. Духовная составляющая глобализации
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1.5. Направления атаки и запуск механизмов саморазрушения
- 1.5.1. Революционеры и христианская мораль
- 1.5.2. Притча о черепахе и механизмы саморазрушения
- 1.5.3. Технология управления общественным мнением
- 1.5.4. Направления атаки
2. ДУХОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
- 2.1. Толстой Л.Н. как идеолог гуманизма . и его влияние на русский народ
- 2.2. Современный антихристианский стиль жизни
- 2.3. Нравственное состояние российского общества - «моральная деградация»
3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ.
- 3.1. NSSM-200
- 3.2. Российская ассоциация «Планирование семьи» как исполнитель глобальной идеологии контроля над рождаемостью в России
- 3.3. Оккультная подоплека планирования семьи
- 3.4. Отвлечение женщин от семьи
- 3.5. Ориентация молодых семей на первоочередное удовлетворение материальных потребностей
- 3.6. Привитие отвращения к детям
- 3.7. Чем ответим перед Господом?
4. ФРОНТ РАСТЛЕНИЯ
- 4.1. Победа над целомудрием
- 4.2. Влияние сексуализации сознания на состояние государства и общества
- 4.3. Европейская социальная хартия
- 4.4. Разрушение стереотипов мужского и женского поведения дошкольников
- 4.5. Гендер и гендерное равенство
- 4.6. Гендерное равенство шагает по планете
- 4.7. Половое воспитание детей
5. ФРОНТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
- 5.1. Провал в воспитании нравственных качеств
- 5.2. Социализация или благочестие
- 5.3. Возбуждение неприязни детей к родителям
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5.4. Недирективная (либеральная) педагогика - педагогика от лукавого
- 5.4.1. Давить или не давить!?
- 5.4.2. Лукавая педагогика
- 5.4.3. Как вырастить «морального урода». Советы специалистов
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5.5. Внедрение систем контроля над семьями, объединенных терминами «Ювенальная юстиция» и «Социальный патронат»
- 5.5.1. В чем опасность?
- 5.5.2. К чему ведет запрет воспитания?
- 5.5.3. Всего несколько историй
- 5.5.4. Что в итоге?
- 5.6. Подмена культуры контркультурой
- 5.7. Переход от контркультуры к субкультурам
- 5.8. Ориентация детей на экономическую независимость от родителей
- 5.9. Привитие девочкам установки на гедонизм вместо, материнства
- 5.10. Святые отцы о воспитании детей
- 5.11. Молитвенная помощь
6. ПСИХИЧЕСКИЙ ФРОНТ.
- 6.1. Рост числа душевнобольных в Европе
- 6.2. Патологизация психики масс как часть идеологии глобалистского проекта
- 6.3. Притягательность порока
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6.4. Насильственная патологизация психики взрослых
- 6.4.1. Опосредованное транслирование моделей поведения (мода)
- 6.4.2. Непосредственное транслирование моделей поведения («звезды» - артисты, певцы, музыканты, ведущие)
- 6.4.3. Разрушение традиционных моделей полоролевого поведения
- 6.4.4. Инфантилизация взрослых
- 6.4.5. Приобщение масс к половым извращениям
- 6.4.6. Истерический психоз как результат влияния сексуальной пропаганды
- 6.4.7. Целенаправленное формирование «полевого поведения»
- 6.4.8. Другие патологии, индуцируемые современным стилем предоставления информации
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6.5. Насильственная патологизация психики детей и подростков
- 6.5.1. Патологии психики, индуцируемые у детей раннего возраста
- 6.5.2. Заторможенность психического развития, недоразвитие речи
- 6.5.3. Внедрение девиантных поведений в семье
- 6.5.4. Астенизация психики и транслирование деструктивных моделей поведения через компьютерные игры
- 6.5.5. Монстрофилия
- 6.5.6. Дискредитация образа матери как путь к массовой шизофренизации
- 6.5.7. Транслирование модели циничного поведения
- 6.5.8. Транслирование модели агрессивного поведения
7. ДУХОВНЫЙ ФРОНТ.
- 7.1. Почему притягательна чужеродная ложная духовность?
- 7.2. Армии духовного фронта
- 7.3. Аморфное христианство
- 7.4. Экуменизм как ступень для прихода лжемесии
- 7.5. Восточный папизм Константинополя и перспективы созыва Всеправославного Собора
- 7.6. «Восьмой» собор
- 7.7. Исламизация - не российский сценарий?
8. ЭЛЕКТРОННЫЙ ФРОНТ.
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8.1. Идентификационный код - технологические аспекты
- 8.1.1. Электронный идентификационный код
- 8.1.2. Штриховой идентификационный код
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8.2. Идентификационный код - духовные аспекты
- 8.2.1. Мнение старца Паисия Святогорца
- 8.2.2. Мнение отца Кирилла (Павлова)
- 8.3. От идентификационного кода - до начертания
- 8.4. Компьютерная пародия на Господа 202
9. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФРОНТ.
- 9.1. Предтечи антихристовы. Функциональная структура и идеологическая основа англосаксонской элиты
- 9.2. Геополитика. Постулаты
- 9.3. Геополитика. Стратегия и тактика
- 9.4. Геополитика. Экономика
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9.5. Проект «Ukraine»
- 9.5.1. Будет ли Третья мировая?
- 9.5.2. Украина - слабое звено
- 9.5.3. Скажи мне, кто твой герой?
- 9.5.4. Снова за старое
- 9.6. Кто следующий?
- 9.7. Слово Старцам
Заключение
Библиография
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