Беркович - Глобализм против Православия - Невидимая война

Некоторые считают, что глобализация это неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится более взаимосвязанным. Глобализация ускоряет развитие человечества и является его следствием. За последние десятилетия темпы глобальной интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт и промышленность (12).

Мировоззренческим стержнем глобализации является гуманизм, гуманистическое представление об абсолютном достоинстве человека и о наличии «общечеловеческих» ценностей, которые должны стать основой единой мировой цивилизации. Под «общечеловеческими» ценностями, понимаются не только традиционные духовно-нравственные установки, но и многие идеи, противные христианской точке зрения, например, содомия или эвтаназия (2).

Наиболее серьезную и взвешенную трактовку понятия «гуманизм» с православных позиций дает доктор исторических наук С.В. Перевезенцев, делая вывод, что гуманизм - религиозно-философское учение человекобожия, возникшее в конце XIII - начале XIV веков (эпоха Ренессанса), ставшее принципом бытия современной цивилизации. Гуманизм изначально формировался как религия, представляющая собой смешение христианства, античной философии, позднеантичной и восточной магии и оккультизма, которая должна была заменить собой христианство (8).

Основные положения этого религиозно-философского учения представлены в «Гуманистическом манифесте». Документы, связанные между собой таким общим названием, появились на свет в 1933,1973 и 2000 гг. Каждый «Гуманистический манифест» представлял собой программу формирования облика грядущего мироустройства, генеральным постулатом которого являлось безбожие.

Беркович В.Б. - Глобализм против Православия - Невидимая война

М.: Благословение,Техинвест-3, - 2015.-256 с.

ISBN 978-5-86264-038-0

Беркович В.Б. - Глобализм против Православия – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГУМАНИЗМ - ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

1.1. Глобализация - что это такое?

1.2. Гуманизм как религия глобализации

1.3. Гуманистический манифест - конституция нового мирового порядка

1.4. Духовная составляющая глобализации

1.5. Направления атаки и запуск механизмов саморазрушения 1.5.1. Революционеры и христианская мораль 1.5.2. Притча о черепахе и механизмы саморазрушения 1.5.3. Технология управления общественным мнением 1.5.4. Направления атаки



2. ДУХОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

2.1. Толстой Л.Н. как идеолог гуманизма . и его влияние на русский народ

2.2. Современный антихристианский стиль жизни

2.3. Нравственное состояние российского общества - «моральная деградация»

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ.

3.1. NSSM-200

3.2. Российская ассоциация «Планирование семьи» как исполнитель глобальной идеологии контроля над рождаемостью в России

3.3. Оккультная подоплека планирования семьи

3.4. Отвлечение женщин от семьи

3.5. Ориентация молодых семей на первоочередное удовлетворение материальных потребностей

3.6. Привитие отвращения к детям

3.7. Чем ответим перед Господом?

4. ФРОНТ РАСТЛЕНИЯ

4.1. Победа над целомудрием

4.2. Влияние сексуализации сознания на состояние государства и общества

4.3. Европейская социальная хартия

4.4. Разрушение стереотипов мужского и женского поведения дошкольников

4.5. Гендер и гендерное равенство

4.6. Гендерное равенство шагает по планете

4.7. Половое воспитание детей

5. ФРОНТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

5.1. Провал в воспитании нравственных качеств

5.2. Социализация или благочестие

5.3. Возбуждение неприязни детей к родителям

5.4. Недирективная (либеральная) педагогика - педагогика от лукавого 5.4.1. Давить или не давить!? 5.4.2. Лукавая педагогика 5.4.3. Как вырастить «морального урода». Советы специалистов

5.5. Внедрение систем контроля над семьями, объединенных терминами «Ювенальная юстиция» и «Социальный патронат» 5.5.1. В чем опасность? 5.5.2. К чему ведет запрет воспитания? 5.5.3. Всего несколько историй 5.5.4. Что в итоге?

5.6. Подмена культуры контркультурой

5.7. Переход от контркультуры к субкультурам

5.8. Ориентация детей на экономическую независимость от родителей

5.9. Привитие девочкам установки на гедонизм вместо, материнства

5.10. Святые отцы о воспитании детей

5.11. Молитвенная помощь

6. ПСИХИЧЕСКИЙ ФРОНТ.

6.1. Рост числа душевнобольных в Европе

6.2. Патологизация психики масс как часть идеологии глобалистского проекта

6.3. Притягательность порока

6.4. Насильственная патологизация психики взрослых 6.4.1. Опосредованное транслирование моделей поведения (мода) 6.4.2. Непосредственное транслирование моделей поведения («звезды» - артисты, певцы, музыканты, ведущие) 6.4.3. Разрушение традиционных моделей полоролевого поведения 6.4.4. Инфантилизация взрослых 6.4.5. Приобщение масс к половым извращениям 6.4.6. Истерический психоз как результат влияния сексуальной пропаганды 6.4.7. Целенаправленное формирование «полевого поведения» 6.4.8. Другие патологии, индуцируемые современным стилем предоставления информации

6.5. Насильственная патологизация психики детей и подростков 6.5.1. Патологии психики, индуцируемые у детей раннего возраста 6.5.2. Заторможенность психического развития, недоразвитие речи 6.5.3. Внедрение девиантных поведений в семье 6.5.4. Астенизация психики и транслирование деструктивных моделей поведения через компьютерные игры 6.5.5. Монстрофилия 6.5.6. Дискредитация образа матери как путь к массовой шизофренизации 6.5.7. Транслирование модели циничного поведения 6.5.8. Транслирование модели агрессивного поведения



7. ДУХОВНЫЙ ФРОНТ.

7.1. Почему притягательна чужеродная ложная духовность?

7.2. Армии духовного фронта

7.3. Аморфное христианство

7.4. Экуменизм как ступень для прихода лжемесии

7.5. Восточный папизм Константинополя и перспективы созыва Всеправославного Собора

7.6. «Восьмой» собор

7.7. Исламизация - не российский сценарий?

8. ЭЛЕКТРОННЫЙ ФРОНТ.

8.1. Идентификационный код - технологические аспекты 8.1.1. Электронный идентификационный код 8.1.2. Штриховой идентификационный код

8.2. Идентификационный код - духовные аспекты 8.2.1. Мнение старца Паисия Святогорца 8.2.2. Мнение отца Кирилла (Павлова)

8.3. От идентификационного кода - до начертания

8.4. Компьютерная пародия на Господа 202

9. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФРОНТ.

9.1. Предтечи антихристовы. Функциональная структура и идеологическая основа англосаксонской элиты

9.2. Геополитика. Постулаты

9.3. Геополитика. Стратегия и тактика

9.4. Геополитика. Экономика

9.5. Проект «Ukraine» 9.5.1. Будет ли Третья мировая? 9.5.2. Украина - слабое звено 9.5.3. Скажи мне, кто твой герой? 9.5.4. Снова за старое

9.6. Кто следующий?

9.7. Слово Старцам

Заключение

Библиография