Берн - Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных

Цель данной книги – объяснить динамику человеческой психики тем, кто желает понять ее природу, а не играть словами и заучивать определения. Я старался изложить идеи на практическом уровне, который дает, насколько возможно, ясную и простую картину сложных явлений. Во всех случаях, где это не выглядело бы слишком уж неуклюже, я избегал сложных терминов. Я не стремлюсь сделать из читателя салонного психиатра, а хочу помочь ему лучше понять себя и других. Для тех, кто заинтересован в дополнительных подробностях, приведена обширная библиография, а для нуждающихся в профессиональной терминологии добавлен краткий словарь.

У каждого психиатра собственный подход к людям, основанный на его клиническом опыте. Изложенные ниже идеи строятся на том, чему научили меня мои учителя (главным образом доктор Юджин Кан, бывший профессор психиатрии медицинского факультета Йельского университета, и покойный доктор Поул Федерн из Нью-Йоркского психоаналитического института), с учетом изменений, которые возникли из моих собственных размышлений, наблюдений и толкований психиатрической и психоаналитической литературы. Мои учителя, сделавшие для меня все возможное в годы обучения, в остальном никак не ответственны за написанное в данной книге. Вне всякого сомнения большая часть изложенных здесь идей, подобно представлениям любого динамического психиатра, основана на трудах Зигмунда Фрейда. Однако за расстановку акцентов и способы формулировки несу ответственность один я, никакая группа психиатров или психоаналитиков не уполномочила меня их представлять.

Чтобы избежать претензий со стороны читателя-профессионала, в конце книги добавлены примечания, в которых он найдет необходимые оговорки и ограничения по поводу сказанного в основном тексте. Если вы не сумеете достать какую-либо из указанных книг обычным путем, найдите на желтых страницах вашего телефонного справочника адрес местного магазина, торгующего психиатрической литературой, или же обратитесь непосредственно к издателю упомянутой книги.

Берн, Эрик - Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных : главная книга по транзактному анализу

Эрик Берн ; [перевод с английского А. И. Фет]

Москва : Эксмо, 2022. — 464 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн).

ISBN 978-5-699-163095-9



Берн Эрик - Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных : главная книга по транзактному анализу - Содержание



Предисловие к первому изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие автора

Введение

Часть I. Нормальное развитие

Глава 1. С чем люди сталкиваются

Глава 2. Что люди делают

Глава 3. Рост индивида

Глава 4. Сны и подсознание

Часть II. Ненормальное развитие

Глава 5. Неврозы

Глава 6. Психозы

Глава 7. Алкоголь, химические препараты и некоторые расстройства поведения[29]

Часть III. Методы лечения

Глава 8. Психотерапия

Глава 9. Транзактный анализ

Глава 10. Смежные профессии

Глава 11. Лекарства и другие методы

Глава 12. Практические вопросы

Приложение. Вне науки

1. О гадалках

2. Что такое интуиция

3. Как действует интуиция

4. Что такое сверхчувственное восприятие

5. Как действует сверхчувственное восприятие

Примечания для философов

Словарь терминов