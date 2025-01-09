Берн - Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных
Цель данной книги – объяснить динамику человеческой психики тем, кто желает понять ее природу, а не играть словами и заучивать определения. Я старался изложить идеи на практическом уровне, который дает, насколько возможно, ясную и простую картину сложных явлений. Во всех случаях, где это не выглядело бы слишком уж неуклюже, я избегал сложных терминов. Я не стремлюсь сделать из читателя салонного психиатра, а хочу помочь ему лучше понять себя и других. Для тех, кто заинтересован в дополнительных подробностях, приведена обширная библиография, а для нуждающихся в профессиональной терминологии добавлен краткий словарь.
У каждого психиатра собственный подход к людям, основанный на его клиническом опыте. Изложенные ниже идеи строятся на том, чему научили меня мои учителя (главным образом доктор Юджин Кан, бывший профессор психиатрии медицинского факультета Йельского университета, и покойный доктор Поул Федерн из Нью-Йоркского психоаналитического института), с учетом изменений, которые возникли из моих собственных размышлений, наблюдений и толкований психиатрической и психоаналитической литературы. Мои учителя, сделавшие для меня все возможное в годы обучения, в остальном никак не ответственны за написанное в данной книге. Вне всякого сомнения большая часть изложенных здесь идей, подобно представлениям любого динамического психиатра, основана на трудах Зигмунда Фрейда. Однако за расстановку акцентов и способы формулировки несу ответственность один я, никакая группа психиатров или психоаналитиков не уполномочила меня их представлять.
Чтобы избежать претензий со стороны читателя-профессионала, в конце книги добавлены примечания, в которых он найдет необходимые оговорки и ограничения по поводу сказанного в основном тексте. Если вы не сумеете достать какую-либо из указанных книг обычным путем, найдите на желтых страницах вашего телефонного справочника адрес местного магазина, торгующего психиатрической литературой, или же обратитесь непосредственно к издателю упомянутой книги.
Берн, Эрик - Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных : главная книга по транзактному анализу
Эрик Берн ; [перевод с английского А. И. Фет]
Москва : Эксмо, 2022. — 464 с.
(Легенды психологии. Эрик Берн).
ISBN 978-5-699-163095-9
Берн Эрик - Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных : главная книга по транзактному анализу - Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие автора
Введение
Часть I. Нормальное развитие
Глава 1. С чем люди сталкиваются
Глава 2. Что люди делают
Глава 3. Рост индивида
Глава 4. Сны и подсознание
Часть II. Ненормальное развитие
Глава 5. Неврозы
Глава 6. Психозы
Глава 7. Алкоголь, химические препараты и некоторые расстройства поведения[29]
Часть III. Методы лечения
Глава 8. Психотерапия
Глава 9. Транзактный анализ
Глава 10. Смежные профессии
Глава 11. Лекарства и другие методы
Глава 12. Практические вопросы
Приложение. Вне науки
1. О гадалках
2. Что такое интуиция
3. Как действует интуиция
4. Что такое сверхчувственное восприятие
5. Как действует сверхчувственное восприятие
Примечания для философов
Словарь терминов
No comments yet. Be the first!