Берн - За пределами игр и сценариев
Все, что стоит прочитать у легендарного психолога XX столетия, собрано на страницах этой книги. Верный ученик и соратник Эрика Берна Клод Штайнер включил в нее самые яркие и значимые тексты автора мирового лонгселлера «Игры, в которые играют люди». Здесь вы найдете и подробный разбор структуры человеческой личности, и рассмотрение жизненных сценариев, и обсуждение основ транзактного анализа, и размышления о групповой динамике. На страницах этой книги Эрик Берн с присущим ему юмором рассказывает: Что такое интуиция и как она работает; Как влияет на жизненный сценарий ожидание смерти; В какие игры играет большинство из нас и в чем их правила; Как распознавать пагубные сценарии и трансформировать их.
Берн Эрик - За пределами игр и сценариев
Эрик Берн ; [пер. с англ. Ю.И. Герасимчик]
Москва : Эксмо, 2018. — 496 с.
(Легенды психологии. Эрик Берн)
ISBN 978-5-04-096195-5
Берн Эрик - За пределами игр и сценариев - Содержание
Предисловие Живая проблема: «Гордонов узел», Киприан Сен-Сир
Введение
1. Уходя от теории влияния межличностного взаимодействия на невербальное сопереживание
Часть I Эго-состояния, трансакции и игры
Введение
2. Что такое интуиция?
3. Структура личности
4. Трансактный анализ: новый и эффективный метод групповой терапии
5. Социальное взаимодействие
6. Процедуры, ритуалы и времяпрепровождения
7. Игры
8. Тезаурус игр
9. Игры: дополнение
Часть II Сценарии
Введение
Предисловие Живая проблема: «Глядя на траву», Киприан Сен-Сир
10. Анализ сценариев
11. Что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте»?
12. Пренатальные влияния
13. В ожидании rigor mortis
14. Ранние влияния
15. Зрелость и смерть
16. Типы сценариев
17. Секс и сценарии
18. Как возникает сценарий?
19. Передача сценариев[
20. Диагноз: Признаки сценариев
Часть III Групповая динамика
Введение
21. Групповая динамика[
22. Власть в группе
23. Групповая психотерапия]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эрик Берн. Краткая биография СОСТАВЛЕНА УОРРЕНОМ Д. ЧЕЙНИ
Словарь терминов трансактного анализа
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