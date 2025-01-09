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Берн - За пределами игр и сценариев

Берн - За пределами игр и сценариев
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Все, что стоит прочитать у легендарного психолога XX столетия, собрано на страницах этой книги. Верный ученик и соратник Эрика Берна Клод Штайнер включил в нее самые яркие и значимые тексты автора мирового лонгселлера «Игры, в которые играют люди». Здесь вы найдете и подробный разбор структуры человеческой личности, и рассмотрение жизненных сценариев, и обсуждение основ транзактного анализа, и размышления о групповой динамике. На страницах этой книги Эрик Берн с присущим ему юмором рассказывает: Что такое интуиция и как она работает; Как влияет на жизненный сценарий ожидание смерти; В какие игры играет большинство из нас и в чем их правила; Как распознавать пагубные сценарии и трансформировать их.

Берн Эрик - За пределами игр и сценариев

Эрик Берн ; [пер. с англ. Ю.И. Герасимчик]

Москва : Эксмо, 2018. — 496 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-04-096195-5

Берн Эрик - За пределами игр и сценариев - Содержание

Предисловие Живая проблема: «Гордонов узел», Киприан Сен-Сир

Введение

  • 1. Уходя от теории влияния межличностного взаимодействия на невербальное сопереживание

Часть I Эго-состояния, трансакции и игры

  • Введение

  • 2. Что такое интуиция?

  • 3. Структура личности

  • 4. Трансактный анализ: новый и эффективный метод групповой терапии

  • 5. Социальное взаимодействие

  • 6. Процедуры, ритуалы и времяпрепровождения

  • 7. Игры

  • 8. Тезаурус игр

  • 9. Игры: дополнение

Часть II Сценарии

  • Введение

  • Предисловие Живая проблема: «Глядя на траву», Киприан Сен-Сир

  • 10. Анализ сценариев

  • 11. Что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте»?

  • 12. Пренатальные влияния

  • 13. В ожидании rigor mortis

  • 14. Ранние влияния

  • 15. Зрелость и смерть

  • 16. Типы сценариев

  • 17. Секс и сценарии

  • 18. Как возникает сценарий?

  • 19. Передача сценариев[

  • 20. Диагноз: Признаки сценариев

Часть III Групповая динамика

  • Введение

  • 21. Групповая динамика[

  • 22. Власть в группе

  • 23. Групповая психотерапия]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эрик Берн. Краткая биография СОСТАВЛЕНА УОРРЕНОМ Д. ЧЕЙНИ

Словарь терминов трансактного анализа

Views 233
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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