Берн - За пределами игр и сценариев

Все, что стоит прочитать у легендарного психолога XX столетия, собрано на страницах этой книги. Верный ученик и соратник Эрика Берна Клод Штайнер включил в нее самые яркие и значимые тексты автора мирового лонгселлера «Игры, в которые играют люди». Здесь вы найдете и подробный разбор структуры человеческой личности, и рассмотрение жизненных сценариев, и обсуждение основ транзактного анализа, и размышления о групповой динамике. На страницах этой книги Эрик Берн с присущим ему юмором рассказывает: Что такое интуиция и как она работает; Как влияет на жизненный сценарий ожидание смерти; В какие игры играет большинство из нас и в чем их правила; Как распознавать пагубные сценарии и трансформировать их.

Берн Эрик - За пределами игр и сценариев

Эрик Берн ; [пер. с англ. Ю.И. Герасимчик]

Москва : Эксмо, 2018. — 496 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-04-096195-5

Берн Эрик - За пределами игр и сценариев - Содержание

Предисловие Живая проблема: «Гордонов узел», Киприан Сен-Сир

Введение

1. Уходя от теории влияния межличностного взаимодействия на невербальное сопереживание

Часть I Эго-состояния, трансакции и игры

Введение

2. Что такое интуиция?

3. Структура личности

4. Трансактный анализ: новый и эффективный метод групповой терапии

5. Социальное взаимодействие

6. Процедуры, ритуалы и времяпрепровождения

7. Игры

8. Тезаурус игр

9. Игры: дополнение

Часть II Сценарии

Введение

Предисловие Живая проблема: «Глядя на траву», Киприан Сен-Сир

10. Анализ сценариев

11. Что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте»?

12. Пренатальные влияния

13. В ожидании rigor mortis

14. Ранние влияния

15. Зрелость и смерть

16. Типы сценариев

17. Секс и сценарии

18. Как возникает сценарий?

19. Передача сценариев[

20. Диагноз: Признаки сценариев

Часть III Групповая динамика

Введение

21. Групповая динамика[

22. Власть в группе

23. Групповая психотерапия]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эрик Берн. Краткая биография СОСТАВЛЕНА УОРРЕНОМ Д. ЧЕЙНИ

Словарь терминов трансактного анализа