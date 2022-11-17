В XXI веке жизнь стала намного сложнее, чем была раньше. Несмотря на возросшее благосостояние, меньшую физическую нагрузку и всевозможные технические достижения, которые должны были бы облегчить нам жизнь, мы постоянно находимся под давлением. К работающим людям стали предъявлять очень высокие требования относительно скорости, профессионализма и точности. Если раньше на формулирование одного взвешенного делового письма можно было потратить неделю, то сегодня нам приходится извиняться, когда мы отвечаем на e-mail на следующий день после его получения. При этом начальство и клиенты безжалостно критикуют подобные письма, явно написанные в спешке. «Мы придерживаемся открытого стиля коммуникации» — так это называется в современном офисном мире.

В то же самое время объем работы растет все больше и больше, как и страх ее потерять — тому способствует постоянно растущее число людей, сокращенных из-за ценового давления, которое сегодня действительно ощутимо во множестве секторов экономики. Если работать в подобном темпе у вас не получается, то вы начинаете бояться того, что вас могут уволить. А ставшие привычными в последние годы резкие изме нения в курсе национальной валюты и экономические рецессии никак не способствуют уменьшению страха за собственное финансовое и психологическое состояние.

Кристина Берндт – Устойчивость – Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию

Кристина Берндт ; [перевод с немецкого Д.Ю. Шамоновой]. Москва : Эксмо, 2022. — 352 с. ISBN 978-5-04-120751-9

Кристина Берндт – Устойчивость – Содержание