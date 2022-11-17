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Берндт - Устойчивость

Кристина Берндт - Устойчивость
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
В XXI веке жизнь стала намного сложнее, чем была раньше. Несмотря на возросшее благосостояние, меньшую физическую нагрузку и всевозможные технические достижения, которые должны были бы облегчить нам жизнь, мы постоянно находимся под давлением. К работающим людям стали предъявлять очень высокие требования относительно скорости, профессионализма и точности. Если раньше на формулирование одного взвешенного делового письма можно было потратить неделю, то сегодня нам приходится извиняться, когда мы отвечаем на e-mail на следующий день после его получения. При этом начальство и клиенты безжалостно критикуют подобные письма, явно написанные в спешке. «Мы придерживаемся открытого стиля коммуникации» — так это называется в современном офисном мире.
В то же самое время объем работы растет все больше и больше, как и страх ее потерять — тому способствует постоянно растущее число людей, сокращенных из-за ценового давления, которое сегодня действительно ощутимо во множестве секторов экономики. Если работать в подобном темпе у вас не получается, то вы начинаете бояться того, что вас могут уволить. А ставшие привычными в последние годы резкие изме нения в курсе национальной валюты и экономические рецессии никак не способствуют уменьшению страха за собственное финансовое и психологическое состояние.

Кристина Берндт – Устойчивость – Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию

Кристина Берндт ; [перевод с немецкого Д.Ю. Шамоновой].
Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.
ISBN 978-5-04-120751-9

Кристина Берндт – Устойчивость – Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ВАМ НУЖНЫ СИЛЫ
    • Ежедневный стресс
    • Когда душе не хватает защитной амуниции
    • Тест: насколько велик уровень стресса в моей жизни?
    • Люди и их личные кризисы
    • Осиротевшая мать
    • Самоэксплуататор
    • Изгнанник
    • Женщина, потерявшая свою идентичность
    • Юноши, ускользнувшие от убийцы
    • Тяжелая форма инвалидности
    • Заложница
  • КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ?
    • Психологическая устойчивость опирается на несколько столпов
    • Психологически устойчивые очень хорошо знают самих себя
    • Таблица: что делает нас сильными, а что — слабыми
    • Заблуждение о необходимости быть постоянно счастливым: психологическая устойчивость и здоровье
    • Вытеснять разрешается
    • Несчастья помогают нам расти
    • Кто на самом деле является сильным полом?
    • Тест: каков уровень моей психологической устойчивости?
  • НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ФАКТЫ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ: ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ?
    • Как внешние факторы моделируют человеческую жизнь (внешняя среда)
    • Что творится у нас в голове (нейробиология)
    • На что влияют гены (генетика)
    • Как родители невольно передают свой собственный опыт (эпигенетика)
  • КАК СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫМИ
    • “Не стоит запаковывать своих детей в вату”
    • Принципы психологической устойчивости находят свое отражение в образовательных планах детских садов
    • Как много времени мама должна проводить с ребенком?
  • УРОКИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
    • Люди могут меняться
    • “Большая пятерка”
    • Обычно психологическая устойчивость формируется в детстве, но взрослые тоже могут ее развить
    • Прививка от стресса
    • “Я так сильно нервничаю!” — собственный вклад в уязвимость
    • Как оценить уровень стресса?
    • Небольшая тренировка осознанности
    • Научитесь отключаться
  • БЛАГОДАРНОСТЬ
  • БИБЛИОГРАФИЯ
  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  • ОБ АВТОРЕ
Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
P
pikalov 3 years ago

Спасибо!

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