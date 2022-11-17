Берндт - Устойчивость
В XXI веке жизнь стала намного сложнее, чем была раньше. Несмотря на возросшее благосостояние, меньшую физическую нагрузку и всевозможные технические достижения, которые должны были бы облегчить нам жизнь, мы постоянно находимся под давлением. К работающим людям стали предъявлять очень высокие требования относительно скорости, профессионализма и точности. Если раньше на формулирование одного взвешенного делового письма можно было потратить неделю, то сегодня нам приходится извиняться, когда мы отвечаем на e-mail на следующий день после его получения. При этом начальство и клиенты безжалостно критикуют подобные письма, явно написанные в спешке. «Мы придерживаемся открытого стиля коммуникации» — так это называется в современном офисном мире.
В то же самое время объем работы растет все больше и больше, как и страх ее потерять — тому способствует постоянно растущее число людей, сокращенных из-за ценового давления, которое сегодня действительно ощутимо во множестве секторов экономики. Если работать в подобном темпе у вас не получается, то вы начинаете бояться того, что вас могут уволить. А ставшие привычными в последние годы резкие изме нения в курсе национальной валюты и экономические рецессии никак не способствуют уменьшению страха за собственное финансовое и психологическое состояние.
Кристина Берндт – Устойчивость – Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию
Кристина Берндт ; [перевод с немецкого Д.Ю. Шамоновой].
Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.
ISBN 978-5-04-120751-9
Кристина Берндт – Устойчивость – Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
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ВАМ НУЖНЫ СИЛЫ
- Ежедневный стресс
- Когда душе не хватает защитной амуниции
- Тест: насколько велик уровень стресса в моей жизни?
- Люди и их личные кризисы
- Осиротевшая мать
- Самоэксплуататор
- Изгнанник
- Женщина, потерявшая свою идентичность
- Юноши, ускользнувшие от убийцы
- Тяжелая форма инвалидности
- Заложница
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КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ?
- Психологическая устойчивость опирается на несколько столпов
- Психологически устойчивые очень хорошо знают самих себя
- Таблица: что делает нас сильными, а что — слабыми
- Заблуждение о необходимости быть постоянно счастливым: психологическая устойчивость и здоровье
- Вытеснять разрешается
- Несчастья помогают нам расти
- Кто на самом деле является сильным полом?
- Тест: каков уровень моей психологической устойчивости?
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НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ФАКТЫ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ: ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ?
- Как внешние факторы моделируют человеческую жизнь (внешняя среда)
- Что творится у нас в голове (нейробиология)
- На что влияют гены (генетика)
- Как родители невольно передают свой собственный опыт (эпигенетика)
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КАК СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫМИ
- “Не стоит запаковывать своих детей в вату”
- Принципы психологической устойчивости находят свое отражение в образовательных планах детских садов
- Как много времени мама должна проводить с ребенком?
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УРОКИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
- Люди могут меняться
- “Большая пятерка”
- Обычно психологическая устойчивость формируется в детстве, но взрослые тоже могут ее развить
- Прививка от стресса
- “Я так сильно нервничаю!” — собственный вклад в уязвимость
- Как оценить уровень стресса?
- Небольшая тренировка осознанности
- Научитесь отключаться
- БЛАГОДАРНОСТЬ
- БИБЛИОГРАФИЯ
- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- ОБ АВТОРЕ
спасибо
Спасибо!