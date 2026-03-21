Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Хорошее настроение» посвящена практическим методам преодоления депрессии, тревожности и негативных мыслительных привычек. Работа основана на принципах когнитивно-поведенческой терапии и предлагает читателю научиться распознавать и изменять искажённые модели мышления, которые приводят к эмоциональным страданиям.

Автор объясняет, как негативные мысли формируют подавленное настроение, чувство вины, беспомощности и тревоги. В книге представлены конкретные техники и упражнения, помогающие выявлять когнитивные искажения, менять отношение к трудным ситуациям и постепенно формировать более реалистичное и поддерживающее мышление.

Практические задания, примеры из клинической практики и пошаговые рекомендации делают книгу полезным инструментом для самостоятельной работы над эмоциональным состоянием.

Издание будет полезно людям, сталкивающимся с депрессивными и тревожными состояниями, а также психологам, консультантам и всем, кто интересуется современными методами психологической помощи и самопомощи.

Дэвид Бернс - Хорошее настроение - Руководство по борьбе с депрессией и тревожностью. Техники и упражнения

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2023. — 680 с.

ISBN 978-5-9614-8042-9

Дэвид Бернс - Хорошее настроение - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Введение

Часть I. Понимание своего настроения - Глава 1. Вы можете изменить самочувствие - Глава 2. Как измерить свое настроение - Глава 3. Как поставить диагноз своему настроению - Глава 4. Так ли нужно менять свое настроение?

Часть II. Довольство собой: как побороть депрессию и развить уважение к себе - Глава 5. Как изменить то, как вы себя чувствуете: четыре шага к счастью из - Глава 6. Десять способов «распутать» мышление - Глава 7. Как развить здоровую систему собственных ценностей - Глава 8. Когнитивная терапия в действии: как «вырваться» из плохого настроения - Глава 9. Почему люди прокрастинируют - Глава 10. Рецепт для прокрастинаторов

Часть III. Уверенность в себе: как побороть тревожность, страхи и фобии - Глава 11. Понимание тревожности - Глава 12. Как бороться со страхами и победить - Глава 13. Работа со страхом смерти - Глава 14. Социальная тревожность: страх людей - Глава 15. Боязнь публичных выступлений - Глава 16. Как пройти собеседование, если вам очень страшно... - Глава 17. Исполнительская и тестовая тревожность

Часть IV. Комфорт в общении: укрепление отношений посредством более совершенной коммуникации Глава 18. Успешная и неуспешная коммуникация - Глава 19. Пять секретов доверительного общения - Глава 20. Как изменить свою манеру общения - Глава 21. Как общаться с трудными людьми - Глава 22. Почему люди не умеют общаться друг с другом

Часть V. Только для психотерапевтов (и любопытных пациентов): как работать со сложными пациентами Глава 23. Составляющие успеха (и провала) психотерапии - Глава 24. Как наладить взаимопонимание с критически настроенными и недовольными пациентами - Глава 25. Постановка задач: как сделать терапию продуктивной, когда вы с пациентом чувствуете себя в тупике - Глава 26. Задания по самопомощи: как мотивировать пациентов, саботирующих терапевтический процесс

Благодарности