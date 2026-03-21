Бернс - Терапия беспокойства

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Терапия беспокойства» посвящена преодолению тревоги, страхов и панических атак с помощью современных методов психотерапии. Автор опирается на принципы когнитивно-поведенческой терапии и показывает, как тревожные состояния формируются и поддерживаются определёнными способами мышления.

Бернс объясняет, как негативные ожидания, катастрофические мысли и внутренние убеждения усиливают тревогу и мешают человеку чувствовать себя спокойно и уверенно. В книге представлены практические техники и упражнения, направленные на выявление и изменение тревожных мыслительных шаблонов.

Автор подробно рассматривает различные виды тревожных состояний — от повседневного беспокойства до панических атак — и предлагает конкретные методы работы с ними без применения медикаментов.

Книга будет полезна людям, сталкивающимся с тревожностью, страхами и паническими состояниями, а также психологам и всем, кто интересуется эффективными методами психологической самопомощи и развития эмоциональной устойчивости.

Дэвид Бернс - Терапия беспокойства - Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств

М.: Альпина Паблишер, 2021. — 552 с.

ISBN 978-5-9614-4775-0

Дэвид Бернс - Терапия беспокойства - Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств - Содержание

От автора

Введение

Часть I. Основы

  • Глава 1. Я думаю, следовательно, я боюсь

  • Глава 2. Тревога или депрессия?

  • Глава 3. Есть ли у вас тревожное расстройство?

  • Глава 4. Нация плацебо

  • Глава 5. На что вы готовы ради того, чтобы изменить свою жизнь?

  • Глава 6. Журнал настроения

Часть II. Когнитивная модель

  • Глава 7. Выявление иррациональных убеждений

  • Глава 8. Как изменить иррациональное убеждение...

  • Глава 9. Техника «Что, если»

  • Глава 10. Техника сострадания

  • Глава 11. Техники, основанные на истине

  • Глава 12. Логические и семантические техники

  • Глава 13. Количественные техники

  • Глава 14. Техники, основанные на юморе

  • Глава 15. Ролевые игры и духовные техники

  • Глава 16. Мотивационные техники

  • Глава 17. Техника работы с прокрастинацией

Часть III. Экспозиционная модель

  • Глава 18. Классическая экспозиция

  • Глава 19. Когнитивная экспозиция

  • Глава 20. Межличностная экспозиция

Часть IV. Модель скрытых эмоций

  • Глава 21. Техника выявления скрытых эмоций

Часть V. Как выбрать технику, которая вам поможет

  • Глава 22. Круг выздоровления

  • Глава 23. Собираем все воедино

  • Глава 24. Временное улучшение или выздоровление?

Views 37
Rating
Added 21.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

