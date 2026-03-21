Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Терапия беспокойства» посвящена преодолению тревоги, страхов и панических атак с помощью современных методов психотерапии. Автор опирается на принципы когнитивно-поведенческой терапии и показывает, как тревожные состояния формируются и поддерживаются определёнными способами мышления.

Бернс объясняет, как негативные ожидания, катастрофические мысли и внутренние убеждения усиливают тревогу и мешают человеку чувствовать себя спокойно и уверенно. В книге представлены практические техники и упражнения, направленные на выявление и изменение тревожных мыслительных шаблонов.

Автор подробно рассматривает различные виды тревожных состояний — от повседневного беспокойства до панических атак — и предлагает конкретные методы работы с ними без применения медикаментов.

Книга будет полезна людям, сталкивающимся с тревожностью, страхами и паническими состояниями, а также психологам и всем, кто интересуется эффективными методами психологической самопомощи и развития эмоциональной устойчивости.

Дэвид Бернс - Терапия беспокойства - Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств

М.: Альпина Паблишер, 2021. — 552 с.

ISBN 978-5-9614-4775-0

Дэвид Бернс - Терапия беспокойства - Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств - Содержание

От автора

Введение

Часть I. Основы

Глава 1. Я думаю, следовательно, я боюсь

Глава 2. Тревога или депрессия?

Глава 3. Есть ли у вас тревожное расстройство?

Глава 4. Нация плацебо

Глава 5. На что вы готовы ради того, чтобы изменить свою жизнь?

Глава 6. Журнал настроения

Часть II. Когнитивная модель

Глава 7. Выявление иррациональных убеждений

Глава 8. Как изменить иррациональное убеждение...

Глава 9. Техника «Что, если»

Глава 10. Техника сострадания

Глава 11. Техники, основанные на истине

Глава 12. Логические и семантические техники

Глава 13. Количественные техники

Глава 14. Техники, основанные на юморе

Глава 15. Ролевые игры и духовные техники

Глава 16. Мотивационные техники

Глава 17. Техника работы с прокрастинацией

Часть III. Экспозиционная модель

Глава 18. Классическая экспозиция

Глава 19. Когнитивная экспозиция

Глава 20. Межличностная экспозиция

Часть IV. Модель скрытых эмоций

Глава 21. Техника выявления скрытых эмоций

Часть V. Как выбрать технику, которая вам поможет