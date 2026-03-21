Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бернс - Терапия настроения

Add to Favorites
Category: Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Терапия настроения» посвящена современным психологическим методам борьбы с депрессией. Работа основана на принципах когнитивно-поведенческой терапии и показывает, как мысли и убеждения человека влияют на его эмоциональное состояние.

Автор объясняет, что депрессивные переживания часто поддерживаются искажёнными способами мышления — такими как самокритика, обесценивание себя, катастрофизация и чувство безнадёжности. В книге подробно описываются техники, которые помогают выявлять эти мыслительные ошибки и постепенно заменять их более реалистичным и здоровым взглядом на себя и окружающий мир.

Практическая часть книги содержит упражнения и рекомендации, позволяющие читателю самостоятельно работать со своими эмоциями, снижать уровень тревоги и улучшать настроение.

Книга будет полезна людям, сталкивающимся с депрессивными состояниями, а также психологам и всем, кто интересуется научно обоснованными методами психологической самопомощи.

Дэвид Бернс - Терапия настроения - Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток

М.: Альпина Паблишер, 2020. — 550 с.

ISBN 978-5-9614-1819-4

Дэвид Бернс - Терапия настроения - Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток - Содержание

Благодарности

Предисловие

Введение

Часть I. Теория и исследования

  • Глава 1. Прорыв в лечении аффективных расстройств

  • Глава 2. Диагностика настроения. Первый шаг к исцелению

  • Глава 3. Понимание своего настроения. Каковы мысли, таковы и чувства

Часть II. Практическое применение

  • Глава 4. Начните с самооценки

  • Глава 5. Как справиться с бездельем

  • Глава 6. Вербальное дзюдо: учитесь давать отпор критике

  • Глава 7. Вы злитесь? Каков ваш IQ?

  • Глава 8. Как справиться с чувством вины

Часть III. «Реалистичные» депрессии

  • Глава 9. Грусть — это не депрессия

Часть IV. Профилактика и личностный рост

  • Глава 10. Причина всех проблем

  • Глава 11. Зависимость от одобрения

  • Глава 12. Зависимость от любви

  • Глава 13. Работа не определяет вашу ценность

  • Глава 14. Осмельтесь быть посредственным. Способы преодоления перфекционизма ...

Часть V. Победа над чувством безнадежности и суицидальными мыслями

  • Глава 15. Окончательная победа: выбирая жизнь. ...

Часть VI. Как справиться со стрессом и напряжением в повседневной жизни

  • Глава 16. Как я следую своим же советам

Часть VII. Химия настроения

  • Глава 17. В поисках «черной желчи»

  • Глава 18. Проблема ума и тела

  • Глава 19. Что следует знать о распространенных антидепрессантах

Views 40
Rating
Added 21.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

