Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Терапия настроения» посвящена современным психологическим методам борьбы с депрессией. Работа основана на принципах когнитивно-поведенческой терапии и показывает, как мысли и убеждения человека влияют на его эмоциональное состояние.

Автор объясняет, что депрессивные переживания часто поддерживаются искажёнными способами мышления — такими как самокритика, обесценивание себя, катастрофизация и чувство безнадёжности. В книге подробно описываются техники, которые помогают выявлять эти мыслительные ошибки и постепенно заменять их более реалистичным и здоровым взглядом на себя и окружающий мир.

Практическая часть книги содержит упражнения и рекомендации, позволяющие читателю самостоятельно работать со своими эмоциями, снижать уровень тревоги и улучшать настроение.

Книга будет полезна людям, сталкивающимся с депрессивными состояниями, а также психологам и всем, кто интересуется научно обоснованными методами психологической самопомощи.

М.: Альпина Паблишер, 2020. — 550 с.

ISBN 978-5-9614-1819-4

Дэвид Бернс - Терапия настроения - Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток - Содержание

Благодарности

Предисловие

Введение

Часть I. Теория и исследования

Глава 1. Прорыв в лечении аффективных расстройств

Глава 2. Диагностика настроения. Первый шаг к исцелению

Глава 3. Понимание своего настроения. Каковы мысли, таковы и чувства

Часть II. Практическое применение

Глава 4. Начните с самооценки

Глава 5. Как справиться с бездельем

Глава 6. Вербальное дзюдо: учитесь давать отпор критике

Глава 7. Вы злитесь? Каков ваш IQ?

Глава 8. Как справиться с чувством вины

Часть III. «Реалистичные» депрессии

Глава 9. Грусть — это не депрессия

Часть IV. Профилактика и личностный рост

Глава 10. Причина всех проблем

Глава 11. Зависимость от одобрения

Глава 12. Зависимость от любви

Глава 13. Работа не определяет вашу ценность

Глава 14. Осмельтесь быть посредственным. Способы преодоления перфекционизма ...

Часть V. Победа над чувством безнадежности и суицидальными мыслями

Глава 15. Окончательная победа: выбирая жизнь. ...

Часть VI. Как справиться со стрессом и напряжением в повседневной жизни

Глава 16. Как я следую своим же советам

Часть VII. Химия настроения