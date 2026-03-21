Бернс - Терапия одиночества

Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Терапия одиночества» посвящена проблеме одиночества и трудностей в построении близких отношений. Автор рассматривает психологические причины, по которым люди чувствуют себя изолированными, испытывают страх общения или сталкиваются с трудностями в дружбе и любви.
Опираясь на методы когнитивно-поведенческой терапии, Бернс объясняет, как негативные убеждения, страх отвержения, неуверенность в себе и привычные модели мышления могут мешать человеку строить здоровые отношения. В книге предлагаются практические упражнения и техники, помогающие изменить мышление, развить навыки общения и научиться выстраивать более искренние и тёплые отношения с окружающими.
Автор показывает, что одиночество — это не приговор, а состояние, которое можно преодолеть через понимание себя, развитие эмоциональной открытости и формирование новых моделей взаимодействия с людьми.
Книга будет полезна всем, кто хочет улучшить навыки общения, научиться строить близкие отношения и преодолеть чувство одиночества.
Бернс Дэвид - Терапия одиночества - Как научиться общаться, дружить и любить
Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2023. — 328 с.
ISBN 978-5-9614-7672-9
Бернс Дэвид - Терапия одиночества – Содержание
Вступление
Немного обо мне
Часть I. Хорошие новости об одиночестве
Глава 1. Вы ОДИНОКИ?
Глава 2. Что такое одиночество
Часть II. Любовь к себе — прежде всего
Глава 3. Шаг первый: научитесь нравиться себе и любить себя
Глава 4. Подумайте о самооценке
Часть III. Как выстраивать связи
Глава 5. Как быть неотразимыми
Глава 6. Как стать общительнее
Глава 7. Как преодолеть застенчивость и социальную тревожность
Глава 8. Как общаться с теми, кто играет в неприступность
Часть IV. Как сближаться с людьми
Глава 9. Как преодолеть романтический перфекционизм и научиться любить
Глава 10. Фактор ловушки: а вдруг вы «пленник любви»?
Глава 11. Как склеить разбитое сердце: преодоление страхов отказа и успеха
Часть V. Как заниматься любовью: ваша личная программа роста
Глава 12. Только для мужчин: новые способы преодоления эректильной дисфункции и неуверенности в себе
Глава 13. Только для женщин: как достигать оргазма и получать больше удовольствия от секса
Глава 14. Искушение: темная сторона жизни без партнера
Приложения
Заключение
Благодарности
Comments (1 comment)