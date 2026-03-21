Бернс - Терапия одиночества

Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Терапия одиночества» посвящена проблеме одиночества и трудностей в построении близких отношений. Автор рассматривает психологические причины, по которым люди чувствуют себя изолированными, испытывают страх общения или сталкиваются с трудностями в дружбе и любви.

Опираясь на методы когнитивно-поведенческой терапии, Бернс объясняет, как негативные убеждения, страх отвержения, неуверенность в себе и привычные модели мышления могут мешать человеку строить здоровые отношения. В книге предлагаются практические упражнения и техники, помогающие изменить мышление, развить навыки общения и научиться выстраивать более искренние и тёплые отношения с окружающими.

Автор показывает, что одиночество — это не приговор, а состояние, которое можно преодолеть через понимание себя, развитие эмоциональной открытости и формирование новых моделей взаимодействия с людьми.

Книга будет полезна всем, кто хочет улучшить навыки общения, научиться строить близкие отношения и преодолеть чувство одиночества.

Бернс Дэвид - Терапия одиночества - Как научиться общаться, дружить и любить

Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2023. — 328 с.

ISBN 978-5-9614-7672-9

Бернс Дэвид - Терапия одиночества – Содержание

Вступление

Немного обо мне

Часть I. Хорошие новости об одиночестве

Глава 1. Вы ОДИНОКИ?

Глава 2. Что такое одиночество

Часть II. Любовь к себе — прежде всего

Глава 3. Шаг первый: научитесь нравиться себе и любить себя

Глава 4. Подумайте о самооценке

Часть III. Как выстраивать связи

Глава 5. Как быть неотразимыми

Глава 6. Как стать общительнее

Глава 7. Как преодолеть застенчивость и социальную тревожность

Глава 8. Как общаться с теми, кто играет в неприступность

Часть IV. Как сближаться с людьми

Глава 9. Как преодолеть романтический перфекционизм и научиться любить

Глава 10. Фактор ловушки: а вдруг вы «пленник любви»?

Глава 11. Как склеить разбитое сердце: преодоление страхов отказа и успеха

Часть V. Как заниматься любовью: ваша личная программа роста

Глава 12. Только для мужчин: новые способы преодоления эректильной дисфункции и неуверенности в себе

Глава 13. Только для женщин: как достигать оргазма и получать больше удовольствия от секса

Глава 14. Искушение: темная сторона жизни без партнера

Приложения

Заключение

Благодарности