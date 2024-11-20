Д-р Бэррик на протяжении ряда лет (1972-1978) был преподавателем, а затем заведовал кафедрой Ветхого Завета в Денверской баптистской богословской семинарии. В 1981 г. он с семьей переехал в Бангладеш, где нес служение миссионера и консультанта по богословию и переводу Библии. Владея более чем двадцатью древними и современными языками, он внес большой вклад в перевод Писания на язык бенгали и несколько родственных диалектов, а также участвовал в создании ряда англоязычных переводов, среди которых наиболее известны Английская стандартная версия (ESV) и Новый английский перевод (The NET Bible). Вплоть до 2015 г. д-р Бэррик возглавлял кафедру Ветхого Завета и отдел докторантуры по программе доктор богословия (ThD, PhD) в семинарии «Мастерс» (Лос-Анджелес). В настоящее время он является почетным профессором и редактором серии Evangelical Exegetical Commentary.

Д-р Бузениц удостоился награды Джона Соломона (John Solomon Award) за достижения в области исследования семитских языков и Ветхого Завета. С 1974 по 1986 гг. преподавал в Талботской семинарии. С 1986 г. был вице-президентом семинарии «Мастерс», в то же время продолжая вести уроки по еврейскому языку и другим предметам, связанным с Ветхим Заветом.

Преподавая на протяжении ряда лет древнееврейский язык в семинарском контексте, каждый из авторов составил свой собственный учебник. При этом оказалось, что их подходы к преподаванию языка были близки. Учебник древнееврейского языка возник в результате слияния двух разных учебников и таким образом представляет плоды объединененных усилий обоих авторов. Мы искренне надеемся, что данный учебник станет хорошим подспорьем для изучения и преподавания еврейского языка Ветхого Завета.