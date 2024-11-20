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Бэррик - Бузениц - Начальная грамматика древнееврейского языка

Бэррик Уильям и Ирвин Бузениц - Начальная грамматика древнееврейского языка
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, JUDAICA, Biblical Studies, Educational
Д-р Бэррик на протяжении ряда лет (1972-1978) был преподавателем, а затем заведовал кафедрой Ветхого Завета в Денверской баптистской богословской семинарии. В 1981 г. он с семьей переехал в Бангладеш, где нес служение миссионера и консультанта по богословию и переводу Библии. Владея более чем двадцатью древними и современными языками, он внес большой вклад в перевод Писания на язык бенгали и несколько родственных диалектов, а также участвовал в создании ряда англоязычных переводов, среди которых наиболее известны Английская стандартная версия (ESV) и Новый английский перевод (The NET Bible). Вплоть до 2015 г. д-р Бэррик возглавлял кафедру Ветхого Завета и отдел докторантуры по программе доктор богословия (ThD, PhD) в семинарии «Мастерс» (Лос-Анджелес). В настоящее время он является почетным профессором и редактором серии Evangelical Exegetical Commentary.
Д-р Бузениц удостоился награды Джона Соломона (John Solomon Award) за достижения в области исследования семитских языков и Ветхого Завета. С 1974 по 1986 гг. преподавал в Талботской семинарии. С 1986 г. был вице-президентом семинарии «Мастерс», в то же время продолжая вести уроки по еврейскому языку и другим предметам, связанным с Ветхим Заветом.
Преподавая на протяжении ряда лет древнееврейский язык в семинарском контексте, каждый из авторов составил свой собственный учебник. При этом оказалось, что их подходы к преподаванию языка были близки. Учебник древнееврейского языка возник в результате слияния двух разных учебников и таким образом представляет плоды объединененных усилий обоих авторов. Мы искренне надеемся, что данный учебник станет хорошим подспорьем для изучения и преподавания еврейского языка Ветхого Завета.
Знанием ветхозаветных текстов были пропитаны сердца и души святых писателей - авторов Нового Завета. Проповеди и книги апостолов насыщены ветхозаветной лексикой, речевыми оборотами, ветхозавет- ными богословскими и духовными концепциями. Поэтому знакомство с еврейским языком помогает лучше понимать смысловую нагрузку слов, выражений и богословских понятий Нового Завета. Стоит ли говорить, что владение языком Ветхого Завета позволяет студентам глубже иссле- довать первую часть Библии, замечая тонкости грамматики и синтаксиса оригинального текста.
Ни один учебник по еврейской грамматике нельзя назвать истиной в последней инстанции. Все современные ученые подходят к ветхозаветным Писаниям с позиций чужестранцев, взирающих на язык, географию и культуру Ветхого Завета как бы со стороны. В настоящее время не существует ни одного носителя древнееврейского языка: современный иврит во многом отличается от языка ТаНаХа. Авторы настоящего учебника постарались изложить свое представление о том, как лучше изучать и преподавать древнееврейский язык. Одним людям наш подход покажется весьма удобным, другие останутся не вполне удовлетворенными. Это вполне понятно и объясняется, на наш взгляд, тем, что у каждого человека свои особенности восприятия и памяти.
Поэтому каждый осваивает новую информацию по-своему, и это особенно ярко проявляется при изучении языков. Чтобы задействовать как можно больше путей усвоения информации, в данном учебнике используется широкий спектр вспомогательных инструментов: таблицы, схемы, примеры, сравнения, мнемоники, вокабуляры, анализ библейских текстов, ссылки на дополнительную литературу и т. п.

Бэррик Уильям и Ирвин Бузениц - Начальная грамматика древнееврейского языка

Перевод и редакция А. Прокопенко
Самара: Благая Весть, 2021. — xiv + 274 с.
ISBN: 978574541659-0

Бэррик Уильям и Ирвин Бузениц - Начальная грамматика древнееврейского языка - Содержание

Общее предисловие
Предисловие к русскому изданию
От редактора русского издания
Таблица сокращений и условных обозначений
Введение
История еврейского языка и его место среди других языков
  • Глава 1 Алфавит: согласные
  • Глава 2 Алфавит: гласные
  • Глава 3 Алфавит: особые буквы. Дагеш и рафе
  • Глава 4 Полугласные. Слоги
  • Глава 5 Акцентные знаки. Дополнительные принципы разбивки на слоги
  • Глава 6 Артикль и вопросительные предложения
  • Глава 7 Предлоги
  • Глава 8 Союзы и относительное местоимение
  • Глава 9 Существительное и прилагательное: род и число
  • Глава 10 Существительное и прилагательное: их отношения. Указательные местоимения
  • Глава 11 Сопряженное сочетание
  • Глава 12 Личные местоимения. Определенное прямое дополнение. Направительный суффикс
  • Глава 13 Правильный глагол: перфект
  • Глава 14 Местоименные суффиксы существительных
  • Глава 15 Местоименные суффиксы с предлогами и маркером прямого дополнения את
  • Глава 16 Правильный глагол: имперфект и производные формы (когортатив, юссив, императив)
  • Глава 17 Причастие
  • Глава 18 Инфинитив
  • Глава 19 Сеголатные существительные и глаголы состояния
  • Глава 20 Бяв-последовательное и вяв-соотносительное. Порода нифаль
  • Глава 21 Породы пиэль и пуаль
  • Глава 22 Породы хифилъ и хофаль
  • Глава 23 Порода хитпаэль
  • Глава 24 Местоименные суффиксы с перфектом/qatal
  • Глава 25 Местоименные суффиксы с имперфектом и другими глагольными формами
  • Глава 26 Слабые глаголы: каль перфект и причастия
  • Глава 27 Слабые глаголы: каль имперфект и инфинитивы
  • Глава 28 Слабые корни: породы нифалъ, пиэль, хифиль и хитпаэль
Приложения
  • Приложение 1 Распознавание корня у глаголов
  • Приложение 2 Определение формы и породы глагола
  • Приложение 3 Глаголы, слабые по первой букве корня: синопсис
  • Приложение 4 Глаголы, слабые по второй букве корня: синопсис
  • Приложение 5 Глаголы, слабые по третьей букве корня: синопсис
  • Приложение 6 Система глагольных пород
Словарь

Уильям Д. Бэррик, Ирвин А. Бузениц - Сборник упражнений по грамматике древнееврейского языкаУильям Д. Бэррик, Ирвин А. Бузениц - Сборник упражнений по грамматике древнееврейского языка

Пер. Раугас А.; Под ред. Прокопенко А. - Самара: Благая весть, 2023. — 88 с.
ISBN: 978-5-7454-1813-6

Уильям Д. Бэррик, Ирвин А. Бузениц - Сборник упражнений по грамматике древнееврейского языка - Содержание

  • Упражнение 1 Введение. Алфавит: согласные
  • Упражнение 2 Алфавит: гласные
  • Упражнение 3 Алфавит: особые буквы, дагеш и рафе
  • Упражнение 4 Алфавит: полугласные. Слоги
  • Упражнение 5 Акцентные знаки. Дополнительные принципы силлабификации
  • Упражнение 6 Артикль и вопросительные предложения
  • Упражнение 7 Предлоги
  • Упражнение 8 Союзы и относительное местоимение
  • Упражнение 9 Существительное и прилагательное: род и число
  • Упражнение 10 Существительное и прилагательное: их отношения
  • Упражнение 11 Сопряженное сочетание
  • Упражнение 12 Личные местоимения
  • Упражнение 13 Правильный глагол: перфект
  • Упражнение 14 Местоименные суффиксы существительных
  • Упражнение 15 Местоименные суффиксы с предлогами и маркером прямого дополнения
  • Упражнение 16 Правильный глагол: имперфект и императив
  • Упражнение 17 Причастие
  • Упражнение 18 Инфинитив
  • Упражнение 19 Сеголатные существительные и глаголы состояния
  • Упражнение 20 Вав-последовательное и вав-соотносительное. Порода нифаль
  • Упражнение 21 Породы пиэль и пуаль
  • Упражнение 22 Породы хифиль и хофаль
  • Упражнение 23 Порода хитпаэль
  • Упражнение 24 Глагольные суффиксы с перфектом / qatal
  • Упражнение 25 Глагольные суффиксы с имперфектом / yiqtol
Views 1 206
Rating 4.4 / 5
Added 20.11.2024
Author esxatos
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