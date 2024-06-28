По большей части мы не рассчитывали сказать вам, что окружающая нас вселенная на пятьдесят процентов оккультна. Это может показаться слишком громким заявлением, и у читателя может возникнуть соблазн спросить себя: «О каком преувеличении они просят меня подумать и, возможно, поверить?» Но на самом деле это утверждение, которое мы делаем, на самом деле является преуменьшением, мы добавим столь необходимые оговорки и скажем, что вселенная и мир вокруг нас, по крайней мере, на пятьдесят процентов оккультны и, очевидно, как вы в свое время узнаете, - намного, намного больше. чем могли себе представить. Пространство гораздо более оккультное, гораздо более волшебное, гораздо более психическое, гораздо более мистическое: словом, оно гораздо больше, чем вы привыкли думать, возможно, более живое и полное деятельности! Да, конечно, вокруг нас есть оккультный мир! но давайте приложим первые усилия, чтобы исследовать его, и тогда мы сможем оценить истину, содержащуюся в приведенных выше утверждениях.

Природа вселенной представляет собой такую загадку для человеческого разума, не имеющего помощи со стороны космоса, что философы в течение сотен лет пытались точно определить ее, чтобы иметь возможность объяснить ее, но каждый философ приводит только свою систему мыслей, которую заменяет следующий претендент. Философия говорит нам, что люди думали о вселенной, но не может сказать нам, что она собой представляет. Наука - это нечто иное, но столь же не удачна в том, чтобы сказать нам, что такое вселенная, хотя она, безусловно, может сказать нам, как управлять вселенной, и в этом, по-видимому, ее ценность. Но мы знаем, что наука меняется, так что мы управляем миром природы немного иначе, чем наши родители, и сильно иначе, чем медиевисты и древние. Говорит ли это нам о чем-нибудь? Не совсем, кроме как о пути отрицания того, что было предпринято во внешнем мире, расчищая, так сказать, поле для инициатической доктрины. Когда мы говорим, что вселенная по крайней мере на пятьдесят процентов оккультна, мы подразумеваем, что, соответственно, инициатическая доктрина (то, чему учат такие мастера, как я, и то, что вы изучаете в данный момент) правда о потустороннем, о мире, который существует даже не до кончиков пальцев ног (если не иметь в виду также край моей кожи), и это потустороннее не только вне нас, оно внутри нас, очень глубоко внутри нас, и это учение о запредельном, которое находится внутри, преподавалось учителями посвященными с момента сотворения мира или его эзотерического эквивалента. Вот почему этому начинают учить вас сейчас.

Обычный человек, читающий газеты, журналы, слушающий разговоры других людей и часто посещающий какие-то собрания, слышит довольно много. Все заявляют, что обладают истиной, поэтому либо большинство из них ошибаются, либо они обнаружили, что вселенная намного сложнее, и настолько сложна, что они не могут все объяснить. Если бы мы склеили все учения воедино, была бы полученная мозаика истины обо всем? сможем ли мы увидеть на этой бумаге со всеми оккультными утверждениями, перечисленными подобно колонкам в газете, какую-то основную идею? У нас может возникнуть соблазн сказать себе, что что-то должно быть правдой. Наш ответ состоит в том, что в то время как все другие человеческими усилиями двигались к всеобщей истине о человеке и его мире, они только породили глубокую путаницу своими бесконечными ошибками, которые кажутся неверными. Только инициатическая доктрина представляет истину в ее сущности, потому что она никогда не была достоянием обычных людей или поверхностно посвященных учителей. Но давайте рассмотрим эту проблему еще несколько минут, так как она показывает нам другой подход к истине о вселенной.

Бертье, Майкл – Монастырь семи лучей - Книга 1 - Ученические степени

М., 2022. - 316 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-177-3

Бертье, Майкл – Монастырь семи лучей - Книга 1 – Содержание

Первый Храм Внешнего Двора

Ученик I степени, І. «Что такое оккультизм?» Урок А. Оккультный мир вокруг нас Урок Б. Мой первый опыт оккультизма Урок С. Как я могу понять оккульт?

Ученик I степени, II. «Почему вы хотите стать учеником оккультизма?» Урок Д. Что потребует от меня оккультизм?

Ученик I степени, III. «Почему вы хотите стать оккультистом?» Урок А. Какими силами обладает оккультист помимо неоккультистских? Урок Б. Как некоторые известные оккультисты влияли на ход истории? Урок С. В чем заключается искусство оккультизма?... Урок Д. Что такое оккультные науки?

Ученик I степени, IV. Как можно начать свой путь в мире оккультизма? Урок А. Где я сейчас и где был прежде? Урок Б. Первопричина не закладывает начало, так сказать первичное бытие «уже есть» Урок С. Я должен начинать с общих вещей даже в оккультизме Урок Д. Оккультное исследование себя (1) «Есть ли оккультные специалисты?»



Последний храм Внешнего двора

Ученик II степени (Оккультная физика А).

Астральный магнетизм I. Арифметика оккультиста Вводное письмо относительно «астрального магнетизма» (А) Основные элементы, планеты (Б) Основные элементы, знаки зодиака (С) Основные элементы, волшебные десять чисел (В) Основные элементы, символизм степеней и точек соединения

Ученик II степени (Оккультная физика А).

Астральный магнетизм II. Письмо об алгебре оккультиста

Половая радиоактивность

Ученик II степени (Оккультная физика А)

«Астральный магнетизм II». Алгебра оккультиста (А) Волшебные фазы луны, магнитика земли (Б) Волшебные фазы луны, магнитика воды (С) Волшебные фазы луны, воздушный магнетизм... (В) Волшебные фазы луны, огненный магнетизм

Ученик II степени (Оккультная физика А)

«Астральный магнетизм II»

Ученик II степени (Оккультная физика А)

«Астральный магнетизм III».

Письмо о геометрии оккультиста

Ученик II степени (Оккультная физика А)

«Астральный магнетизм III». Геометрия оккультиста... (А) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнетизма А. Из Сизигии венеры (Б) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнетизма Б. Из Сизигии урана (С) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнитизм С. (0,1-0,5). Из Сизигии Вулкануса (В) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнитизма Д. (0,6-0,0). Из Сизигии Меркурия

Ученик II степени (Оккультная физика А.)

«Астральный магнетизм IV».

Письмо об исчислении оккультиста: исследование мира духовной интуиции «История королевств любви» (А) Золото-урановый магнитизм 0,0-0,5. Физическая любовь на Юпитере (В) Золото-урановый магнитизм 0,6-0,0. Романтическая любовь на Марсе (С) Золото-урановый магнитизм 0,1-0,5. Платоническая любовь на Вулканиусе (D) Золото-урановый магнитизм 0,6-1,0. Эзотерическая любовь на Меркурии

Окончание II Ученической степени Сервис-консультация для ищущих волшебного развития



Первый Храм Внутреннего Двора

Ученик III степени. «Эзотерическая медитация» Вопрос обновления (возрождения)

Ученик III степени, I. «Вопрос обновления» (А) Войти в дверь (В) Коридоры разума и интуиции (С) Элементы трансцендентального воображения, I.. (D) Элементы трансцендентального воображения, II

Ученик III степени Эзотерическая медитация - вопрос о выражении (модуляции)

Ученик III степени, II. «Вопрос о выражении» (А) Что обще для всех (В) Медитации планет (С) Студенты на других планетах (D) Гармония межпланетного разума

Ученик III степени (Посвященный), III. «Эзотерическая медитация - Вопрос о Маршрутах» Пифоническая иерархия и медиумизм (А) Гармония мыслей, идей и чувств (В) Гармония внутри мыслей, внутри чувств и внутри идей (О) Упражнение в стиле (С) Идеальность и утонченность мыслей, чувств, идей и восприятий

Ученик III степени (Посвященный), IV

«Эзотерическая медитация - созерцание посвященных» «Ты славен и сияешь в своем достижении, о чудесная Сизигия Зевса-Амона» (А) Мой разум медитирует внутри более великого разума (В) Вдохновение (С) Гнозис и ноэзис Особое замечание о трансцендентальной йоге для следующего урока (В)

Дополнение к диплому Ученика III степени. Относительно диетических требований

Ученик IV степени Общее положение Характер Ученика IV степени Семь планетарных лучей сознания

Ученик IV степени. «Священный Перистиль» (креольская каббала) А Таро как путеводитель по оккультной истории Гаити

Ученик IV степени. «Священный Перистиль» (креольская каббала) В Полдень четырех крестов

Земная система Монастыря Семи Лучей - поле физического света магического элемента.

Таблица Фа-Легбха-Боконо ХВАН ЗИН КИЕН ТУН СЗЭ ВЭЙ ЗИ ЗИНГ КАН ФУ ШИХХО КИЗИ ТУН ЗАН ЛИН ХВЕЙ ХСУ ХИЕН



Конец первого года обучения