Бертье - Монастырь Семи Лучей - 4 тома
По большей части мы не рассчитывали сказать вам, что окружающая нас вселенная на пятьдесят процентов оккультна. Это может показаться слишком громким заявлением, и у читателя может возникнуть соблазн спросить себя: «О каком преувеличении они просят меня подумать и, возможно, поверить?» Но на самом деле это утверждение, которое мы делаем, на самом деле является преуменьшением, мы добавим столь необходимые оговорки и скажем, что вселенная и мир вокруг нас, по крайней мере, на пятьдесят процентов оккультны и, очевидно, как вы в свое время узнаете, - намного, намного больше. чем могли себе представить. Пространство гораздо более оккультное, гораздо более волшебное, гораздо более психическое, гораздо более мистическое: словом, оно гораздо больше, чем вы привыкли думать, возможно, более живое и полное деятельности! Да, конечно, вокруг нас есть оккультный мир! но давайте приложим первые усилия, чтобы исследовать его, и тогда мы сможем оценить истину, содержащуюся в приведенных выше утверждениях.
Природа вселенной представляет собой такую загадку для человеческого разума, не имеющего помощи со стороны космоса, что философы в течение сотен лет пытались точно определить ее, чтобы иметь возможность объяснить ее, но каждый философ приводит только свою систему мыслей, которую заменяет следующий претендент. Философия говорит нам, что люди думали о вселенной, но не может сказать нам, что она собой представляет. Наука - это нечто иное, но столь же не удачна в том, чтобы сказать нам, что такое вселенная, хотя она, безусловно, может сказать нам, как управлять вселенной, и в этом, по-видимому, ее ценность. Но мы знаем, что наука меняется, так что мы управляем миром природы немного иначе, чем наши родители, и сильно иначе, чем медиевисты и древние. Говорит ли это нам о чем-нибудь? Не совсем, кроме как о пути отрицания того, что было предпринято во внешнем мире, расчищая, так сказать, поле для инициатической доктрины. Когда мы говорим, что вселенная по крайней мере на пятьдесят процентов оккультна, мы подразумеваем, что, соответственно, инициатическая доктрина (то, чему учат такие мастера, как я, и то, что вы изучаете в данный момент) правда о потустороннем, о мире, который существует даже не до кончиков пальцев ног (если не иметь в виду также край моей кожи), и это потустороннее не только вне нас, оно внутри нас, очень глубоко внутри нас, и это учение о запредельном, которое находится внутри, преподавалось учителями посвященными с момента сотворения мира или его эзотерического эквивалента. Вот почему этому начинают учить вас сейчас.
Обычный человек, читающий газеты, журналы, слушающий разговоры других людей и часто посещающий какие-то собрания, слышит довольно много. Все заявляют, что обладают истиной, поэтому либо большинство из них ошибаются, либо они обнаружили, что вселенная намного сложнее, и настолько сложна, что они не могут все объяснить. Если бы мы склеили все учения воедино, была бы полученная мозаика истины обо всем? сможем ли мы увидеть на этой бумаге со всеми оккультными утверждениями, перечисленными подобно колонкам в газете, какую-то основную идею? У нас может возникнуть соблазн сказать себе, что что-то должно быть правдой. Наш ответ состоит в том, что в то время как все другие человеческими усилиями двигались к всеобщей истине о человеке и его мире, они только породили глубокую путаницу своими бесконечными ошибками, которые кажутся неверными. Только инициатическая доктрина представляет истину в ее сущности, потому что она никогда не была достоянием обычных людей или поверхностно посвященных учителей. Но давайте рассмотрим эту проблему еще несколько минут, так как она показывает нам другой подход к истине о вселенной.
Бертье, Майкл – Монастырь семи лучей - Книга 1 - Ученические степени
М., 2022. - 316 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-177-3
Бертье, Майкл – Монастырь семи лучей - Книга 1 – Содержание
Первый Храм Внешнего Двора
-
Ученик I степени, І. «Что такое оккультизм?»
- Урок А. Оккультный мир вокруг нас
- Урок Б. Мой первый опыт оккультизма
- Урок С. Как я могу понять оккульт?
-
Ученик I степени, II. «Почему вы хотите стать учеником оккультизма?»
- Урок Д. Что потребует от меня оккультизм?
-
Ученик I степени, III. «Почему вы хотите стать оккультистом?»
- Урок А. Какими силами обладает оккультист помимо неоккультистских?
- Урок Б. Как некоторые известные оккультисты влияли на ход истории?
- Урок С. В чем заключается искусство оккультизма?...
- Урок Д. Что такое оккультные науки?
-
Ученик I степени, IV. Как можно начать свой путь в мире оккультизма?
- Урок А. Где я сейчас и где был прежде?
- Урок Б. Первопричина не закладывает начало, так сказать первичное бытие «уже есть»
- Урок С. Я должен начинать с общих вещей даже в оккультизме
- Урок Д. Оккультное исследование себя (1) «Есть ли оккультные специалисты?»
Последний храм Внешнего двора
- Ученик II степени (Оккультная физика А).
-
Астральный магнетизм I. Арифметика оккультиста
- Вводное письмо относительно «астрального магнетизма»
- (А) Основные элементы, планеты
- (Б) Основные элементы, знаки зодиака
- (С) Основные элементы, волшебные десять чисел
- (В) Основные элементы, символизм степеней и точек соединения
- Ученик II степени (Оккультная физика А).
- Астральный магнетизм II. Письмо об алгебре оккультиста
- Половая радиоактивность
- Ученик II степени (Оккультная физика А)
-
«Астральный магнетизм II». Алгебра оккультиста
- (А) Волшебные фазы луны, магнитика земли
- (Б) Волшебные фазы луны, магнитика воды
- (С) Волшебные фазы луны, воздушный магнетизм...
- (В) Волшебные фазы луны, огненный магнетизм
- Ученик II степени (Оккультная физика А)
- «Астральный магнетизм II»
- Ученик II степени (Оккультная физика А)
- «Астральный магнетизм III».
- Письмо о геометрии оккультиста
- Ученик II степени (Оккультная физика А)
-
«Астральный магнетизм III». Геометрия оккультиста...
- (А) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнетизма А. Из Сизигии венеры
- (Б) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнетизма Б. Из Сизигии урана
- (С) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнитизм С. (0,1-0,5). Из Сизигии Вулкануса
- (В) Мир разума, серебряно-платиновая сфера магнитизма Д. (0,6-0,0). Из Сизигии Меркурия
- Ученик II степени (Оккультная физика А.)
- «Астральный магнетизм IV».
-
Письмо об исчислении оккультиста: исследование мира духовной интуиции
- «История королевств любви»
- (А) Золото-урановый магнитизм 0,0-0,5. Физическая любовь на Юпитере
- (В) Золото-урановый магнитизм 0,6-0,0. Романтическая любовь на Марсе
- (С) Золото-урановый магнитизм 0,1-0,5. Платоническая любовь на Вулканиусе
- (D) Золото-урановый магнитизм 0,6-1,0. Эзотерическая любовь на Меркурии
-
Окончание II Ученической степени
- Сервис-консультация для ищущих волшебного развития
Первый Храм Внутреннего Двора
-
Ученик III степени. «Эзотерическая медитация»
- Вопрос обновления (возрождения)
-
Ученик III степени, I. «Вопрос обновления»
- (А) Войти в дверь
- (В) Коридоры разума и интуиции
- (С) Элементы трансцендентального воображения, I..
- (D) Элементы трансцендентального воображения, II
-
Ученик III степени
- Эзотерическая медитация - вопрос о выражении (модуляции)
-
Ученик III степени, II. «Вопрос о выражении»
- (А) Что обще для всех
- (В) Медитации планет
- (С) Студенты на других планетах
- (D) Гармония межпланетного разума
-
Ученик III степени (Посвященный), III. «Эзотерическая медитация - Вопрос о Маршрутах»
- Пифоническая иерархия и медиумизм
- (А) Гармония мыслей, идей и чувств
- (В) Гармония внутри мыслей, внутри чувств и внутри идей
- (О) Упражнение в стиле
- (С) Идеальность и утонченность мыслей, чувств, идей и восприятий
- Ученик III степени (Посвященный), IV
-
«Эзотерическая медитация - созерцание посвященных»
- «Ты славен и сияешь в своем достижении, о чудесная Сизигия Зевса-Амона»
- (А) Мой разум медитирует внутри более великого разума
- (В) Вдохновение
- (С) Гнозис и ноэзис
- Особое замечание о трансцендентальной йоге для следующего урока (В)
- Дополнение к диплому Ученика III степени. Относительно диетических требований
-
Ученик IV степени
- Общее положение
- Характер Ученика IV степени
- Семь планетарных лучей сознания
-
Ученик IV степени. «Священный Перистиль» (креольская каббала) А
- Таро как путеводитель по оккультной истории Гаити
-
Ученик IV степени. «Священный Перистиль» (креольская каббала) В
- Полдень четырех крестов
- Земная система Монастыря Семи Лучей - поле физического света магического элемента.
-
Таблица Фа-Легбха-Боконо
- ХВАН
- ЗИН
- КИЕН
- ТУН
- СЗЭ
- ВЭЙ ЗИ
- ЗИНГ
- КАН
- ФУ
- ШИХХО
- КИЗИ
- ТУН ЗАН
- ЛИН
- ХВЕЙ
- ХСУ
- ХИЕН
Конец первого года обучения
- Заключительный документ
Бертье, Майкл – Монастырь Семи Лучей – Книга 2. Сексуальная магия
М., 2022. - 272 с.: ил.
ISBN 978-5-91742178-0־
Бертье, Майкл – Монастырь семи лучей – Книга 2 - Содержание
Вступительный доклад или письмо I, предваряющее уроки
- Где происходит сексуальная магия?
II курс Сексуальная магия
-
Специальное дополнение к Письму I, предваряющее уроки
- О природе иконосферы
- Иконосфера и Архонты
- Письмо III. Для вступления к урокам
- Письмо IV. Вступление к урокам в качестве введения
- ПРОЭМ к урокам:
-
Часть 1. Основы сексуальной магии
- Урок 1. Оптические истоки сексуальной магии
-
Специальная статья после первого урока
- Вуду-Кабала и основы Семи Лучей
- Сексуальная инициация в Вуду
-
Специальная статья в предисловии ко второму уроку: «Логика семи лучей»
- Физический союз человеческих тел, общие эмоции человечества и ментальный диалог человеческой расы
-
Специальная статья, предваряющая 2-й урок, продолжение: «Логика семи лучей»
- Гебдомады и анализ концепции Сизигии
- Потенция, или закон силы
- Комментарий к гебдомадическим Сизигиям: модели от А. до Е
-
Урок 2.Онтологическое происхождение сексуальной магии
- А. Относительно Гебдомадов
- В. Возможность и существование
- С. Необходимость и случайность
- D. Онтологические Гебдомады модальности
-
Инициативный документ, к оторый следует между 2-м и 3-м уроками
- Владение и сексуальная магия в легбха-метафизике
-
Введение к урокам 3 и 4
- Иконосфера и мандаласекклесия
-
Урок 3. Космические истоки сексуальной магии
- Где суть души найти?
- Материя, материнство и луна
- Форма, мужское и солнце
- Семь космических Сизигий и иммантная ячейка мандаласеклезии
-
Урок 4. Космологические истоки сексуальной магии
- Мужской цикл - от Вулкана до Плутона
- Женский цикл - от Венеры до Марса
- Семь космологических Сизигий и трансцендентная клетка Мандаласекклесии
- Конец цикла части первого курса
-
Инициативный документ, который следует между 4-м и 5-м уроками
- Значение сексуальной магии для человеческих существ, которые не обезвиваются ни богами (Les Loa), ни полубогами (Les Demidieux)
-
Введение к части II. Выводы сексуальной магии
- Уроки 5,6,7 и 8. Эволюционные Сизигии, раздел I
- Уроки 5, б, 7 и 8. Эволюционные Сизигии, раздел II
- Уроки 5,6,7 и 8. Эволюционные сизигии, раздел III
-
Введение к части II. Дедукции сексуальной магии
- Уроки 5, б, 7 и 8. Эволюционные сизигии, раздел IV
- Пространства Расина
-
Часть II. Выводы сексуальной магии
- Урок 5. Категория: Кетер; Структура: Архонат; Процесс: Метаматематические архетипы
- Введение в дедуктивную сексуальную магию
- Первая категория структур в процессе
-
Часть II. Выводы сексуальной магии
- Урок 6. Тифарет - Основа Сизигии - Легбха-Луаге
- Урок 7. Тайны Йесод
-
Часть III.Эксперименты сексуальной магии
- Введение: Солнце в Раке и чакры
-
Работа к предисловиям к урокам 9,10,11 и 12
- Часть А. Фаллос и его принадлежность
-
Бумага для предисловия к урокам 9,10, 11 и 12
- Часть Б. Мистический брак четырех стихий
-
Часть II. Привороты в сексуальной магии
- Урок 8. Когда Кетер находится в Малкут, Малкут находится в Кетер
-
Урок 9. Оккультный анализ монады-сперматозоида
- Часть I. Защита алхимии
-
Часть III. Эксперименты сексуальной магии
-
Урок 9 (продолжение). Оккультный анализ монады-сперматозоида
- Часть II. Астрософия сексуальных субстанций
- Урок 10. Эзотерический анализ монады-сперматозоида
-
Урок 11. Магический анализ монады-сперматозоида
- Нулевой класс
-
Урок 12. Сексуальный синтез магической памяти
- Какое окончательное значение сексуальной магии?
- В чем сексуальная магия находит свое обоснование?
- Где Расин пропадал какое-то время?
- Урок 9 (продолжение). Оккультный анализ монады-сперматозоида
-
Экскурс между частями III и IV. Идеалистическая конструкция сохранения магической энергии
- Часть А. Теория структуры
-
Часть В. Теория содержания
- Медицин на Таттвы, 1
- Окончание медитации на Таттвы, 1
-
Экскурс, который следует между уроками 14 и 15 части IV. Идеалистическая конструкция сохранения магических энергий
-
Часть В. Теория содержания
- Медицин на Таттвы, 2
- Часть В. Теория содержания
-
Предисловие к урокам 13,14,15 и 16
- Диалог об основах футуристической алхимии
-
Часть IV. Проекции сексуальной магии на метафизику реальности
-
Урок 13. Космософ Земли
- Часть А
- Урок 13. Космософ Земли
-
Часть IV. Проекции сексуальной магии
-
Урок 13. Космософ Земли
-
Часть В
- А. Мистическая сущность земли
- В. Мистическая субстанция земли
- С. Герметический храм земли
- Часть В
-
Урок 14. Космософ воды
- А. Мистическая сущность воды
- В. Мистическая субстанция воды
- С. Герметический храм воды
-
Урок 15. Космософ воздуха
- А. Мистическая сущность воздуха
- В. Мистическая сущность эфира
- С. Герметический храм воздуха
-
Урок 16. Космософ огня
-
Философский огонь - творение земли, воды и воздуха
- А. Синтез земли в огне
- Б. Синтез воды в огне
- С. Синтез воздуха в огне
- Философский огонь - творение земли, воды и воздуха
- Урок 13. Космософ Земли
- Окончание ІІ-го годичного курса по сексуальной магии. Экскурс после урока 16 части IV
-
Идеалистическая конструкция сохранения магических энергий
- Часть В. Теория содержания
- Медитации на Таттвах, 3
Бертье, Майкл – Монастырь Семи Лучей - Книга 3. Эзотерическая инженерия
М., 2022. - 212 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-179-7
Бертье, Майкл – Монастырь Семи Лучей - Книга 3 – Содержание
III курс Эзотерической инженерии
- Введение в серию I. (Уроки 1-5). Документ 1. Вуду как основа Эзотерической инженерии
- Введение в серию I. (Уроки 1-5). Документ 2. Континуум природы и исследования
III курс обучения по Эзотерической инженерии или логической симфонии магического сознания
- Часть I, статья 1: Увертюра, первое движение мысли, безымянная вселенная
-
Часть I
- Урок 1. Монастырь Семи Лучей как обряд Мисраима в Испании
- Урок 2. Внутреннее уединение как главный разум Мемфиса-Мисраима
- Урок 3. Оккультные машины и магические инструменты эфирного и астрального миров
- Урок 4. Инструменты ментального и интуитивного миров
-
Часть II. Оккультные Машины, используемые Высшими жрецами Легбха
- Урок 5. Начало оккультной лаборатории Лоа
- Урок 6. Легбха - солнечная-звёздная
- Урок 7. Вулканские и Венерианские Сизигические машины
- Урок 8. Метаматематический зомбизм
-
Часть III (Уроки 9,5,,). Связь Эзотерической инженерии с Оккультной политической структурой Иерархии
- Урок 9. Реорганизация Духовной Піостической Церкви
- Урок 10. Патриархат первого-седьмого лучей
- Урок 11. Патриархат второго-шестого лучей
- Урок 12. Патриархат третьего-пятого лучей
-
Часть IV. Эзотерическое Вуду и Эзотерическая инженерия
- Урок 13. Гаитянские тайные общества и Эзотерическая инженерия
- Урок 14. Чёрная Змея, Храм Вуду как оккультная машина и геометрия инициации
- Урок 14. Взаимодействие Между пространственной структурой и пространственным полем - двумя элементами пространственной силы
- Урок 15. Храм Чёрной Змеи как оккультная машина: Перистиль Эзотерической инженерии
- Урок 16. Верховное жречество в Таро Чёрной Змеи
-
Часть V. Каббалистическая медитация 1
- Урок 17. Расширение Урока 1. Магическая формула «алеф-тет-реш-бет»
-
Часть V. Каббалистическая медитация 2
- Урок 18. (1) Расширение урока 2. Аутиреба в человеке, магическая конструкция оккультного позвоночника
-
Часть V. Каббалистическая медитация III
- Урок 19. (2) Расширение Урока 2. Магнитно-магическая система принца де Росанова из восьми физических компонентов
-
Часть V. Каббалистическая Медитация IV
- Урок 20. (3) Расширение Урока 2. Как волшебные машины влияют на человеческий мозг
-
Часть V. Кабалистическая медитация V
- Урок 21 (4). Расширение Урока 2. Магическая теория времени и человеческого мозга
-
Часть V. Каббалистическая Медитация VI
- Урок 22 (5). Расширение Урока 2. Связь луча О.Т.Э.Н. с человеческим мозгом
- Урок 23. Система магических кубиков
- Урок 24. Официальный урок истории
Специальный документ которму нужно следовать после урока 24 и перед уроком 25
- Урок 25. Философские диалоги 1
- Урок 26. Решение уравнений
-
Часть I. На границе будущей бесконечности
- Урок 27. Решение уравнений
-
Часть II. Тёмная доктрина
- Урок 28. Решение уравнений
-
Часть III. Некоторые следствия тёмной доктрины
- Урок 29. Решение уравнений
-
Часть IV (1). Демон Хоронзон
- Урок 30. Решение уравнений
-
Часть IV (2). Волшебное использование современной математики
- Урок 31. Некоторые замечания по магической теории двух вселенных
-
Урок 32. «Принц королевской тайны»
- Применение сексуальной магии к Эзотерической инженерии
- Урок 33 и заключительный урок. Применение Эзотерической инженерии к сексуальной магии
Выпускной документ
Бертье, Майкл – Монастырь Семи Лучей - Книга 4. Эзотерическая Магия
М., 2022. ־ Э20 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-183-4
Бертье, Майкл – Монастырь Семи Лучей - Книга 4 - Содержание
IV курс Эзотерической Магии
-
Вступительные документы к Части 1. Статья №1
- Касательно названия и классификации IV курса Монастыря Семи Лучей
-
Вступительные документы к Части 1. Статья № 2
- Идеалистическая школа мистерий, или магическая школа эзотерической логики и медитативных исследований
-
Вступительные документы к Части 1. Статья № 3
- Эксперимент в эзотерической магии
- Ментальная проекция 1
-
Вступительные документы к Части 1. Статья № 4
- Эксперимент в эзотерической магии
- Ментальная проекция II
- Эксперимент А
- Ментальная проекция III
- Эксперимент Б
-
Вступительные документы к Части 1. Статья № 5
- Элементарные структуры в магическом пространстве
- Практическая работа
-
Вступительные документы к Части 1. Статья № 6
- Гностическое Дерево: введение, магическое устройство математического разума
- Магический диалог
- Упражнение ученика
-
Вступительные документы к Части 1. Статья № 7
- Теория пространства и чисел Вуду
- Упражнение ученика
-
Вступительные документы к Части 1. Статья №8
- Интуиция пространства в эзотерическом Вуду
- Упражнение для ученика
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 9
- Культ зеркальной фантастики: от интуиции пространства до видения мистической геометрии ЛЕГБХА
- Упражнение ученику
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 10
- Культ зеркальной фантастики: эзотерические истоки тайны космоса
- Упражнение ученику
- Приложение к документу №10
- Список № 1
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 11
- Культ зеркальной фантастики: самоанализ для ученика Вуду
- Самоанализ Вуду
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 12
- Культ зеркальной фантастики: Сатурн-Гйозис и Сатурн-Каббала в эзотерическом Вуду
- Практическая работа: часть 1
- Список № 2
- Практическая работа: часть II
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 13
- Культ зеркальной фантастики: Гримуар - колдовская книга Сатурна-Гнозиса и Сатурна-Каббалы
- Здесь заканчивается фимуар
- Как пользоваться фимуаром
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 14
- Вопросы и ответы о различиях между Чёрной Магией, Колдовством и Вуду
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 15
- Вопросы и ответы по теме «Школы Магии»
-
Вступительные документы к Части 1. (Вторая серия) Статья № 16
- Вопросы и ответы по разделу «Системы Магии»
- История современной Зотирианской философии (1400-1970) (Очерк эзотерической истории)
-
Часть I. История современной зотирианской философии
-
Урок 1. Школы Эзотерической логики: 1400-1454, от монадологии до Эзотерической логики
- Вступление
- А. Репрезентативные доктрины:
- Б. Методы инициирования:
- В. Исследовательские центры:
- Г. Другие течения современной мысли:
- Урок 1. Экспонат А, чтобы следовать уроку
- Урок 1. Экспонат Б
-
Урок 2. Школы эзотерической логики: 1454-1506, Элементы Ноэтики
- А. Открытие Ноэтического бытия
- Б. Первоначальные методы анализа
- В. Техники посвящения
- Законы волшебных часов
- Примеры преобразования времени
- Г. Спекулятивная грамматика и развитие школьной традиции
-
Урок 3. Школы эзотерической логики: 1506-1539. Пионеры эзотерической логики
- А. Первые школы эзотерической логики
- Б. Метафизический метод
- В. Эзотерическая техника
- Г. Посвящение и преемственность учения
-
Урок 4. Школы эзотерической логики: 1539-1600. Элементы трансцендентальной логики
- А. Самокритика школы эзотерической логики
- Б. Основные школы логики
- В. Трансцендентальный метод посвящения в эзотерической логике
- Г. Первые школы трансцендентальной логики
- Приложение к уроку 4
- Эксперимент № 1. Структура обряда Мемфиса-Мисраима
-
Урок 5. Зарождение Поэтических школ: 1600-1680 гг. Школа «Магико-метаматематического Трактата»
- А. Выживание магической школы
- Б. Школа трансцендентальной арифметики
- В. Магическое понятие посвящения
- Г. Развитие Неомагической методологии
- Практическая работа
- Конспект IV курса Эзотерической магии
-
Урок 6. Начала Поэтической школы: 1680-1702 гг. Школа «Магико-метафизического трактата»
- А. От арифметики к трансцендентальной арифметике
- Б. Трансцендентальная арифметика и магнетизм
- В. Первый из неомагических метафизиков
- Г. Школа «Трактата» и возрождение монадология
- Специальный доклад для изучения между уроками 6 и 7
- Специальное интервью с доктором Гектором-Франсуа Жан-Мэном
-
Урок 7. Начало поэтической школы: 1702-1721 гг. Школа функциональной ноэтики
- А. Логическая реакция против магии
- Б. Первые инициации функциональной методологии
- В. Функциональный анализ концепций в неомагическом контексте
- Г. Школьная традиция функциональной ноэтики и её инициации
- Специальный документ для изучения между уроками 7 и 8
- Интервью с доктором Жаном-Мэном
- Тантра и Вуду
-
Урок 8. Начала поэтической школы: 1721-1750 гг. Школа ноэтики в Исследовательском институте прикладных решёток
- А. Происхождение понятия Исследовательского института
- Б. Синтез функциональной логики и функциональной ноэтики
- В. Посвящения в Поэтическую школу
- Г. Магическая независимость Поэтической школы-традиции
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Урок 9. Отделение Поэтической логистики от метафизической: 1750-1780 гг
- Развитие школы математического конструкционизма
- А. Предпосылки теории конструкций
- Б. Школа строительства - традиция и ее инициации
- В. Неопифагорейская традиция
- Г. Магическое использование математических конструкций
- Урок 1. Школы Эзотерической логики: 1400-1454, от монадологии до Эзотерической логики
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Часть I. Специальный документ для изучения между уроками 9 и 10
- Как сделать волшебное зеркало
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Часть I. Специальный документ для предисловия к уроку 10
- Эксперимент с мандалой Вуду для развития ясновидения
- Эксперименты с зодиакальным прикосновением Вуду
- Последнее слово
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Часть I. История современной зотирианской философии
- Урок 10. Отделение Поэтической логистики от метафизической: 1780-1800 гг
- Развитие школы эмпириологического конструкционизма
- А. «Эмпирическая» школа магии и неомагизма
- Б. Инициирование метода
- В. Отношение эмпириологической школы к Ноэтикам
- Г. Различные тенденции в неомагизме, экспериментальном и эмпирическом
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Специальный документ для изучения между уроками 10 и 11
- Упражнение в протоисландской сексуальной радиоактивности
- «Когда кетер находится в малкут, маккут находится в кетер»
- Аксиома каббалистической алхимии
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Урок 11. Отделение Ноэтической логистики от метафизической: 1800-1830 гг
- Развитие школы историологического конструкционизма
- А. Историческое и историологическое сознание
- Б. Диалектическая школа функциональной Ноэтики
- Б. Диалектическая школа метаматематики
- Г. Инициации школы историологических конструкции
- Специальный документ для предисловия к уроку 12
- «Интервью с доктором Жан-Мэном о магическом статусе женщин»
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Урок 12. Отделение Ноэтической логистики от метафизической: 1830-1862 гг
- Идеалистическая школа и построение опыта
- А. Разница между идеалистическими и магическими конструкциями
- Б. Идеалистический метод посвящения
- Б. Идеалистическая школа логики
- Г. Идеалистическая школа ноэтики
- Особое уведомление, которое следует соблюдать между уроками 12 и 13
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Урок 13. Современные школы трансцендентальной логики: 1862-1890 гг
- Школа платонического позитивизма
- А. Синтез магического позитивизма и неомагического позитивизма
- Б. Развитие теории моделей
- В. Школьная традиция платоновского позитивизма и её посвящения
- Г. Преемственность школы и её методов
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Специальный документ для предисловия к уроку 14
- Офидианские гностики и критика
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Урок 14.1890-1910 гг. Школа абсолютного позитивизма
- А. Магические и Неомагические реконструкции идеализма и неоидеализма
- Магический факультет сэра Уильяма Гамильтона
- Б. «Левая» тенденция в функциональной Логике
- В. «Правая» тенденция в функциональной Ноэтике
- Г. Волшебная реконструкция диалектического позитивизма и его инициации
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Урок 15.1910-1930 гг. Онтологическая школа сущности и субстанции
- А. «Реалистический» элемент в онтологии
- Б. Инициации онтологии
- В. Переход от модальной логики и онтологии к неомагическому методу
- Г. Единая теория поля неомагического конструкционизма
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Урок 16.1930-1970 гг. Эзотерико-идеалистическая школа трансцендентальной логики
- А. Математические конструкции и открытие метастатистики
- Б. Метастатистическая основа эзотерической логики индукции
- В. Посвящения эзотерической школы идеалистической логики
- Г. Интерпретация истории философии как эзотерическая логика
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