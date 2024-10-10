Беседы о еврейской истории

Книги ранних пророков входят в Танах (Ветхий Завет), который традиционно делится на три части: Тору (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания). Хронологические рамки Танаха — от сотворения мира до сооружения Второго Храма (3408 г. еврейского летоисчисления, или 352 г. до н.э.).

Тора включает в себя рассказ об истории народа Израиля до прибытия его в свою страну и охватывает

период в 2488 лет.

За этот периорд на земле сменилось десять поколений — от Адама до Ноаха (Ноя), который родился в 1056 г. от сотворения мира, а также десять поколений от Ноаха до праотца Аврагама, который родился в 1947 г. от сотворения мира.

В завете-союзе, который Б-г заключил с Аврагамом и всем его потомством, Аврагаму было сказано: ”...знай, что пришельцем будет твое потомство в стране не своей, и будут в рабстве, и будут их притеснять четыреста лет (...) В этот день заключил Г-сподь с Аврагамом завет, сказав: потомству твоему даю Я эту землю, от реки Египетской до рекий великой — реки Евфрат” /Брешит, 15:13, 18/.

Через год, в 2048 г. родился Ицхак, — Аврагаму было в то время 100 лет; Аврагаму было обещано, что его потомство проведет 400 лет в чужой земле. Год 2448-й стал годом исхода из Египта. 2448 год от сотворения мира соответствует 1312 г. до новой эры. Это исключительно важная веха в истории народа Израиля.

Может показаться, что события столь давних времен не могут считаться историческими, — ведь они произошли более 3300 лет тому назад! К истории же относят, как правило, те события, которые оказали влияние на современную жизнь. Тем не менее, говоря о событиях более чем трехтысячелетней давности как о событиях исторических, то есть актуальных, мы не погрешим против истины. Дело здесь в совершенно особой судьбе и истории народа Израиля. Наше прошлое — это и наше настоящее и наше будущее. Мы единственный народ на земле, говорящий сегодня на языке праотцев — тех самых, которые были народом уже более 3300 лет назад. Мы единственный народ, живущий в том месте, которое было нам обещано Б-гом более 3700 лет назад.

Беседы о еврейской истории

Иерусалим: Мили, б.г. – 194 с.

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