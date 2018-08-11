Начиная свой непревзойдённый труд по разъяснению Торы, объясняя первое её слово, Б’решит, - Раши пишет: Сказал раби Ицхак: Не надо ли было начать Тору с Этот месяц для вас... /Шлют 12:21, ибо это - первая мицва, данная Исраэлю. Но в чём смысл (того, что) начал (Творец) с Б’решит? Потому что /Тегилим 111:6/ «Силу Своих дел Он явил Своему народу, чтобы дать им удел (земли) племён». Ибо, если скажут народы мира Исраэлю: “Вы разбойники, захватившие земли семи племён”, - они отвечают тем: “Вся эта Земля - Святого, благословен Он.

Он её сотворил и дал (тому, кто) угоден Ему. По Его воле дана им, и по Его воле отнята у них и дана нам”. Кроме ответа неевреям, здесь дано объяснение и самим евреям (чтобы не опасались того, будто в завоевании ими Эрец Исраэль есть что-то сродни разбою, грабежу), ибо напрямую сказано: “Силу Своих дел Он явил Своему народу, чтобы дать им удел племён”. Но почему: “Скажут народы мира”? Разве их затрагивает, их касается то, что Исраэль овладел землями “семи племён”? С той поры, как Исраэль завладел этими землями, и они стали Эрец Исраэль, ни у одного народа не только нет никакого права на Эрец Исраэль, но им запрещено селиться в ней.

Его воля дать эту Землю на время другим, и Его воля отнять у них и дать евреям - это та же воля, и дана эта Страна нам, чтобы мы превратили её в Эрец Исраэль, Эрец гакодеш, а сделать это может лишь ам кадош. Повторено это и другими древними мудрецами, и это явное свидетельство тому, что их передавали из уст в уста по цепочке м’сира* (передачи), восходящей к Моше-рабейну. Так в Мидраше Б’решит раба /гл. 1, п. 2/ написано: Раби Иегошуа из Сахнина от имени раби Леви начал /Тегилим 111/: «Силу Своих дел поведал Своему народу...» Ради чего открыл Святой, благословен Он, Исраэлю, что было сотворено в первый день, во второй день? Чтобы идолопоклонники-язычники не срамили Исраэль, говоря им (евреям): Разве не присвоили вы её (Страну) как трофей?

А Исраэль ответит им и скажет: Это вы её прибрали к рукам!.. Весь мир и всё его наполняющее принадлежит Святому, благословен Он. Пожелал - дал вам, захотел - отнял у вас и дал нам. Как написано: «Дать им удел племён"... Сказал им: На все поколения. Сказано: “Силу Своих дел поведал Своему народу”. Так как совершенный народ достоин поселиться на особо избранном месте, а таким местом является Эрец Исраэль, то и дана была эта Страна народу Всевышнего. Из этого следует, что Тора дана народу, избранному Творцом для того, чтобы поселить его на избранном месте. Следовательно, когда Исраэль вне Страны, Тору не соблюдают и не исполняют, как следует - ведь много мицвот связаны со Страной. Потому-то во многих местах Торы написано: Я, Творец, — ваш Б-г, чтобы дать вам Эрец Кнаан и быть вам Б-гом. Указано: Всё время вашего пребывания в Эрец Исраэль присоединена будет к вам гашгаха (присмотр, наблюдение) при помощи мицвот , суть которых в том, что их можно соблюдать лишь в Стране.

Для того и сказано: “Дать им удел племён ״ . В Торе, многократно и однозначно сказано, кому Творец мира, Б-г Исраэля, отдал Эрец Кнаан - Эрец Исраэль и каковы её пределы. У Аврагама не вызывает сомнений, что Творец дал его потомкам Эрец Кнаан навсегда, его беспокоит иное: при каких условиях потомки сохранят это данное Б-гом Исраэля право жить на ней, не уничтожит ли, не изгонит ли их Творец, когда согрешат? Творец указал ему на те виды животных и птиц, которые будут возносить на алтаре Иерушалаимского Храма, и этот седер корбанот* (буквально, "порядок приближаемых" к Б-гу) даст возможность евреям искупать свои прегрешения. Таким образом, пока стоит Храм и в нём идёт седер корбанот, у евреев есть возможность сохранить их право жить в Эрец Исраэль.

Но когда, из-за нарушений ими брита, прекратится седер корбанот, - враги разрушат Храм, а народ изгонят в галут. Мы знаем, как это происходило во времена разрушения Первого и Второго Храмов, по первому и второму галутам. Как написано, тогда же Творец заключил с Аврагамом и всеми евреями, со всем Исраэлем двусторонний клятвенный договор, так называемый брит бейн га-б’тарим (между разрезанными частями), являющийся главным документом, свидетельствующим, что Эрец Исраэль принадлежит только лишь евреям, и никакой другой народ не имеет на неё права.

Этот брит говорит и о кдушат га-арец, об особом качестве Эрец Исраэль, о святости этой Земли, избранной Творцом для избранного Им народа, единственного, взявшего на себя исполнение законов Его Торы, часть из которых выполнима только на этой Земле. Так связаны неразрывно Тора Исраэля, Народ Исраэля и Земля Исраэля. Любая попытка пренебречь этим единством губительна для евреев и для их Земли: евреи страдают и гибнут, а Земля превращается в пустошь и болота. Ясно, что клятва, данная Творцом, как она записана в Торе, - это единственная основа нашего права на Эрец Исраэль. Когда же некоторые группы евреев, отрекаясь от Торы, пытаются на базе создаваемой ими идеологии распоряжаться наследием Аврагама, Ицхака и Яакова, - они этим уничтожают саму основу связи народа Исраэля с его Землёй, и тогда нечем доказать наше право на Эрец Исраэль.

Беседы о еврейской истории - Геруш и трансфер

Издательство — Мили — 100 с.

Йерушалаим — 2005 г.

Беседы о еврейской истории - Геруш и трансфер – Содержание

1. Понятия и определения

2. Введение

Кдушат га-арец

Условия жизни в Эрец га-кодеш

3. Геруш евреев

Ключ к пониманию

Бе-кери

Галут как наказание

Ни вправо, ни влево

Эль-кана

Береги себя

4. Геруш и трансфер - галут десяти

Начало и причина трагедии

Ещё шаг к отделению

Преступление

Отрезались, и след их утерян

Раскол

Отрезались от Храма

Страхи и ошибки Яровама

Авода зара

Геруш — начало

Изгнание — геруш

Трансфер гоим в Эрец Исраэль

Шомроним - кутим

Гошеа бен Бери: Причины галута - преступления, грехи

Они мыслят обо Мне зло

Амос: Тайна Творца — боящимся Его

Умножаете преступления

Пала и не встанет Дева Исраэля

Преступникам —мера за меру

Элиягу: Пророк Элиягу и тшува евреев

Йешаягу

Йирмеягу

Йехезкэль

Чтобы вернулся - и был жив

5. Геруш неевреев (гоим)

Твоему потомству Я отдал эту Землю

Ле-ахузат олам

Да не живут они на твоей земле

Никто не устоит перед вами

Совершенно истреби их

Разгром Сихона и Ога

Книга Йегошуа бин Нуна: Кто хочет воевать - пусть сделает это

Я предал их в твои руки

Солнце у Гив'она - стой

Я повергну их убитыми

Но изгнать - не изгнал их

Книга шофтим: Оставили они Творца -Б-га своих отцов

Девора

Разве не повелел Творец — Б-г Исраэля

Шимшон: Он судил Исраэль в дни плиштим

Первая Книга Шмуэля: Служите Ему одному

Шаул - первый монарх Исраэля

Сотри память об Амалеке

Давид и Гольят

Давид га-мелех бьёт врагов

Вторая Книга Шмуэля: Я предам плиштим в твои руки

Войны Давида - милхамот мицва

Победная песнь Давида

6.Словарь имён и понятий. Иллюстрации

Беседы о еврейской истории - Геруш и трансфер – Книга шофтим

Началась новая эпоха - эпоха шофтим (судей) Исраэля. О ней рассказывает пророческая Книга шофтим, написанная пророком и судьей Шмуэлем; он завершает эпоху судей, и он же начинает следующую эпоху - эпоху пророков Исраэля. Обо всём, что происходило, он пишет так, чтобы евреи могли извлечь уроки из прошлого. Книга шофтим убедительно свидетельствует о том, что постигает евреев, когда они не выполняют своей миссии в человечестве, и что им надо делать, чтобы исправить положение. Эпоха шофтим коренным образом отличалась от эпохи Йегошуа бин Нуна, хоть и была, хронологически, ее продолжением. Во времена Моше и Йегошуа у народа было сильное единое руководство, признанное народом, руководитель решал, что делать в той или иной ситуации; он собирал народ и указывал ему на его грехи - в соответствии с законами Торы.

Не так было в эпоху шофтим. Хотя и сейчас исраэлим в целом не отступали от законов Торы, было, однако, немало случаев, когда они сворачивали с путей Б-га Исраэля, поступали не по законам Торы, а как кому заблагорассудится, под влиянием личных пристрастий, и не всегда подчинялись высшим авторитетам. Написано /Шофтим 2:7-12/: И служил народ Творцу во все дни Йегошуа и во все дни старейшин... И встало иное поколение, ...и оставили они Творца, Б-га своих отцов.., и последовали за б-жествами иными, из б-жеств народов, которые вокруг них... Это оставление Творца имело свои причины. Условия жизни евреев были трудными и сложными. Получив свой удел в стране, каждое колено было поглощено решением своих нелегких проблем.

Потомки Йосэфа - колена Эфраима и Менаше - вынуждены были приспосабливать леса для создания поселений и пахотной земли. В Галилее евреям не раз приходилось воевать с остатками кнаанских народов. В западной Галилее колено Ашера осело в гуще язычников-цидоним. Сыны Дана вели борьбу с живущими на побережье Средиземного моря эморим, которые стремились от­теснить евреев в сторону гор, не давая овладеть полученным по жребию уделом. Поселившиеся в Заярдэнье колена Реувена, Гада и половина колена Менаше были заняты войнами с племенами пустыни, которые пытались проникнуть в их земли. Река Ярдэн, отделявшая их от остальных колен, усиливала это отдаление, что особенно проявлялось во время войн в Эрец Исраэль.

Братский союз колен, объединённых общими интересами, общей жизнью, - этот союз распадался. С годами ослабевало знание Торы, поскольку не всегда и не везде была возможность учить Тору во всей её полноте, все 5 книг: переписка текста была связана с большими трудностями, и книг не хватало. Во многих местах страны, желающие учить Тору собирались вместе, вне зависимости от возраста, и учили её совместно; и, конечно, в каждом поколении вокруг великих мудрецов концентрировались ученики. Однако были и такие места, куда выдающиеся учители Торы не добирались, и здесь, естественно, имели место заблуждения, непонимание законов Торы, неприятие тех или иных решений судей, а иной раз и нежелание предстать перед судом для разбора дела по законам Торы.

В соответствии с велением Торы назначить шофтим во всех городах, ещё со времен Йегошуа бин Нуна, когда народ стал расселяться в Эрец Исраэль, были поставлены шофтим во всех поселениях евреев. В городе Шило, где находился Мишкан, Храм, заседал Высший суд. Эта юридическая служба Исраэля была создана и действовала исходя из того, что Творец Вселенной - мелех Исраэля и потому необходимо всегда поступать по Его законам. В суды обращались для разрешения конфликтов либо в сомнительных случаях, когда стороны не знали точно, как поступить в соответствии с законами Торы.

Эта юридическая служба - от судов в поселениях, городах, областях, до судов каждого колена и Высшего суда в Шило при Храме - эта юридическая пирамида фактически представляла собой систему общественного устройства и практически была структурой власти. Кто же они такие - судьи Исраэля, о которых повествует Книга? Ответ на этот вопрос связан с написанием этого слова. Судьи на иврите - шофтим. В заглавии Книги - это слово дано в его полном написании: после буквы "шин" стоит буква "вав", обозначающая звук "0" ( שופטים ). Но в самом велении Торы о назначении шофтим из книги Дварим /16:18/, слово шофет написано без буквы "вав" - возле "шин" стоит лишь знак, требующий произнести при чтении звук "о"( שפטים ). Это - неполное написание слова.

Два написания слова шофет указывают на то, что были судьи двух видов. Во-первых, это судья, шофет, который на иврите называется даян, то есть правовед, юрист; к нему приходили судиться в случае конфликта, ссоры, тяжбы. Во-вторых, это шофет - руководитель, глава народа, определённый Б-гом Исраэля. Книга шофтим многократно подчёркивает, что судьба Исраэля - это не цепь случайностей, но следствие воли Творца вселенной, Б-га Исраэля. Все события еврейской истории являются результатом поведения Исраэля – результатом того, в какой мере народ следует путями своего Б-га.