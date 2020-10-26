Елена Бессчетнова - Соловьёв и Леонтьев о бытии России - В предчувствии катастрофы

Бессчетнова - Соловьёв и Леонтьев о бытии России
Humanitas
В текущей геополитической и историко-культурной ситуации, когда Россию вновь начинают выводить за пределы Европы (причем как на Западе, так и внутри самой России), чрезвычайно актуальной становится проблема бытия России, говоря словами П.Я. Чаадаева, в «общем порядке мира» и опыта осмысления этого бытия крупнейшими русскими мыслителями. Анализ социокультурных задач современности в контексте духовно-нравственной мысли России XIX столетия чрезвычайно важен для определения специфики современных культурных процессов.
XIX век - век расцвета русской культуры, период формирования и артикуляции основных идей русской философии о возможной судьбе России в процессе мировой истории. Именно тогда всё жило «страстной мечтой и самопожертвованием русских людей, верящих в будущность своей родины и черпающих силу в православной вере, в Церкви, в глубокой духовной традиции».
Среди выдающихся мыслителей этого периода, глубоких и разных, ярко выделяются фигуры двух философов, концепции которых оказали, безусловно, решающее влияние на последующую русскую мысль. Не было практически ни одного русского мыслителя, так или иначе не испытавшего влияния К.Н. Леонтьева и Вл.С. Соловьёва на свое творчество. Они были не согласны в чем-то, но в основных интуициях о России совпали. Мыслители были достаточно близки, высоко отзывались друг о друге, несмотря на естественные между людьми такого масштаба несогласия.
Елена Валерьевна Бессчетнова - Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев о бытии России - В предчувствии катастрофы
(Серия «Humanitas»)
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 224 с.
ISBN 978-5-98712-815-2
Елена Валерьевна Бессчетнова - Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев о бытии России - В предчувствии катастрофы - Содержание
Введение
Глава I. Проблема личностного восприятия христианства Вл.С. Соловьёвым.
- 1.1. Религиозный пафос жизни Вл.С. Соловьёва
- 1.2. О проблеме зла в контексте построения всемирной теократии
Глава II. Эстетизм К.Н. Леонтьева как попытка предложить новую формулу русской культуры
- 2.1. Ранний эстетический период жизни К.Н. Леонтьева
- 2.2. Переход к консерватизму и «консервативному» эстетизму
- 2.3. Религиозный поворот и путь к монастырю
Глава III. Вл.С. Соловьёв и К.Н. Леонтьев в их взаимных отношениях
- 3.1. Контекст диалога Вл.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева
- 3.2. Проект всемирной теократии Вл.С. Соловьёва
- 3.2. Гептастилизм - проект новой культуры К.Н.Леонтьева
Глава IV. «Каждая утопия чревата эсхатологией»
Заключение
Заключение
Елена Валерьевна Бессчетнова - Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев о бытии России - В предчувствии катастрофы - Введение
В отличие от молодого Соловьёва Леонтьев не верил в возможность осуществления на земле христианской политики и построения Царства Божиего — слишком велика роль зла в истории, связанная прежде всего с неограниченной и безудержной свободой человека, должного нести ответственность за свои поступки, творя историю. На полях брошюры «Великий спор и христианская политика», подаренной Леонтьеву самим Соловьёвым с надписью «Константину Николаевичу Леонтьеву Великий церковный спор для маленького литературного спора», есть пометки: «В политике христианских народов доселе царствуют безбожная вражда и раздор, о царстве Божием здесь нет и помину».
Соловьёв именно под влиянием Леонтьева пересмотрит свои взгляды и напишет в «Оправдании добра», что главная задача христианской политики и права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад. Если в молодости Соловьёв верил в силу божественной истины и в возможность преобразования мира, то далее он приходит к мысли, что всех праведниками не сделать, в то время как глобальный кризис близок, а с Христом останутся лишь единицы. Об этом философ напишет в «Краткой повести об Антихристе». Ему передался пессимистический взгляд Леонтьева на мир, его страх, но страх не перед неизвестностью своего личного конца, как у Л .Н. Толстого, а страх перед темным будущим человечества.
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