Елена Бессчетнова - Соловьёв и Леонтьев о бытии России - В предчувствии катастрофы

Humanitas

В текущей геополитической и историко-культурной ситуации, когда Россию вновь начинают выводить за пределы Европы (причем как на Западе, так и внутри самой России), чрезвычайно актуальной становится проблема бытия России, говоря словами П.Я. Чаадаева, в «общем порядке мира» и опыта осмысления этого бытия крупнейшими русскими мыслителями. Анализ социокультурных задач современности в контексте духовно-нравственной мысли России XIX столетия чрезвычайно важен для определения специфики современных культурных процессов.

XIX век - век расцвета русской культуры, период формирования и артикуляции основных идей русской философии о возможной судьбе России в процессе мировой истории. Именно тогда всё жило «страстной мечтой и самопожертвованием русских людей, верящих в будущность своей родины и черпающих силу в православной вере, в Церкви, в глубокой духовной традиции».

Среди выдающихся мыслителей этого периода, глубоких и разных, ярко выделяются фигуры двух философов, концепции которых оказали, безусловно, решающее влияние на последующую русскую мысль. Не было практически ни одного русского мыслителя, так или иначе не испытавшего влияния К.Н. Леонтьева и Вл.С. Соловьёва на свое творчество. Они были не согласны в чем-то, но в основных интуициях о России совпали. Мыслители были достаточно близки, высоко отзывались друг о друге, несмотря на естественные между людьми такого масштаба несогласия.