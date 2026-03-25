Наша книга посвящена теме, казалось бы, уже не раз поднимавшейся в богословских исследованиях: пророчествам Библии (Ветхого и Нового Завета) о пророке Мухаммаде. Вопрос о том, есть ли в иудейских и христианских книгах пророчества об исламе, интересовал мусульман уже начиная со Средних веков. Зная из Корана, что Иисус говорил о будущем посланнике «по имени Ахмад», мусульманские ученые обращались к иудейским и христианским текстам, чтобы найти там предсказания явления пророка Мухаммада.

Иудейские и христианские авторы подчас полемизировали с мусульманами, утверждая, что все найденные ими пророчества, сказаны по другому поводу или относятся к другим лицам. «Богословские собеседования» между несторианским патриархом Багдада и халифом Мухаммадом ибн Абу Джафаром и «Послание в Йемен» знаменитого еврейского философа Моисея Маймонида представляют нам яркие примеры подобной полемики.

Игорь Бессонов - Библейские пророчества об исламе

М.: Беловодье, 2011. 208 с.

ISBN 978-5-93454-151-5

Игорь Бессонов - Библейские пророчества об исламе - Содержание

Введение

Тора об Иисусе Христе и пророке Мухаммаде

Пророчества книги Исаии о просвещении язычников и будущем арабского народа

Книга Даниила: панорама мировой истории

Пророческий календарь Торы

Пророчество Иисуса Христа об Утешителе (Параклите)

Общая система библейских пророчеств об исламе

Заключение

Библиография