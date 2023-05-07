Бессонов - Пророчества книги Даниила

Современная библеистика

Книга Даниила представляет собой одно из прославленных библейских сочинений, в течение многих веков вызывающее интерес как академических ученых и профессиональных богословов, так и всевозможных исследователей библейских пророчеств. В этом произведении загадочно и непонятно практически все. Книга Даниила уникальна уже тем, что написана на двух языках - арамейском и иврите.

Иудеи и христиане относят ее к разным разделам Священного Писания - если в христианской Библии книга Даниила рассматривается как одна из пророческих книг, то в еврейской она включена в раздел Писаний, к которому преимущественно относятся литературные произведения, включенные в канон Танаха в эллинистическое время. Вопрос об авторстве и датировке книги Даниила уже со времен античности был предметом жарких споров между сторонниками авторства пророка Даниила и псевдоэпиграфического характера этого произведения. Однако наибольшее значение имеет та роль, которую книга Даниила получила в истории христианской и иудейской религии. Пожалуй, в Библии есть только два произведения, которые могут быть названы пророческими сочинениями par excellence - это книга Даниила и Апокалипсис.

Книга Даниила отчетливо распадается на два раздела. В первых шести главах рассказывается об истории пророка Даниила и его жизни при вавилонском дворе. Повествование начинается с сообщения о взятии Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором, произошедшем в 597 году до н.э. В числе захваченных им в плен и депортированных в Вавилон иудеев оказались четверо отроков - Даниил, Анания, Мисаил и Азария, которые были оставлены во дворце царя для обучения «книгам и языку Халдеев».

Дальнейшее повествование распадается на отдельные эпизоды, повествующие о жизни пророка Даниила в Вавилоне, причем в центре внимания постоянно оказываются две темы: выдающиеся пророческие способности Даниила, достигаемые им не за счет знания халдейской науки, а за счет благочестия и пророческого озарения, и испытания веры, которым подвергаются Даниил и его товарищи, всякий раз благополучно спасаемые от угрожавших им опасностей. Даниил в данном случае объединяет в себе черты придворного специалиста по толкованию снов и знамений, в чем-то подобного библейскому Иосифу, и исповедника истинной веры, подобного более поздним фигурам иудейской и христианской литературы. Повествование хронологически организовано и охватывает потенциально большой период времени - от взятия Иерусалима Навуходоносором до падения Вавилона и правления Кира и «Дария Мидянина».

Вторая часть книги Даниила, занимающая 7-12 главы, имеет совершенно другой характер. В отличие от историй о жизни пророка Даниила повествование здесь ведется в первом лице, от имени самого пророка. Его основным предметом являются апокалиптические сны и видения, в разное время являвшиеся пророку Даниилу. Описания таинственных видений сопровождаются толкованиями, которые делают присутствующие ангелы. Основное содержание видений состоит в описании бедствий, которые постигнут народ Израиля в конце времен - временном торжестве сил зла и воцарении нечестивого царя, гонителя еврейского народа. Это царь осквернит Храм, попытается отменить иудейские религиозные нормы, будет хулить Бога, обожествляя самого себя. Однако в конце концов он будет уничтожен путем божественного вмешательства, а власть и царство, долго остававшиеся в руках язычников, будут дарованы «святым Всевышнего» или «народу святых Всевышнего».

Игорь Александрович Бессонов - Пророчества книги Даниила: происхождение, история экзегетики, толкование - Царство святых Всевышнего и мировая история

И. А. Бессонов. - СПб.: Алетейя, 2019. 552 с.

ISBN 978-5-907189-66-9

Рецензенты:

доктор филологических наук А. С. Десницкий

Ph.D. in Religious Studies А. А. Орлов

Игорь Александрович Бессонов - Пророчества книги Даниила: происхождение, история экзегетики, толкование - Царство святых Всевышнего и мировая история - Содержание

КНИГА ДАНИИЛА И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ

ХАРАКТЕР И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКЗЕГЕТИКА И БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКИЙ МЕТОД И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ПИСАНИЯ

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ПИСАНИЯ И ВОПРОС ОБ АВТОРСТВЕ КНИГИ ДАНИИЛА

ПСЕВДОЭПИГРАФИЯ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ

ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. SENSUS PLENIOR

SENSUS PLENIOR В КНИГЕ ДАНИИЛА. МЕТОДЫ ТОЛКОВАНИЯ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. «ДУХОВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ»: АЛЛЕГОРИЯ И ТИПОЛОГИЯ

АВТОРСТВО, ДАТИРОВКА И КАНОНИЗАЦИЯ КНИГИ ДАНИИЛА

ПЕРВЫЙ СОН НАВУХОДОНОСОРА (ДАН 2)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ВИДЕНИЕ ДАНИИЛА О ЧЕТЫРЕХ ЗВЕРЯХ И СЫНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ (ДАН 7)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ ЭКЗЕГЕТИКИ. ЧАСТЬ 1

ИСТОРИЯ ЭКЗЕГЕТИКИ. ЧАСТЬ 2

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТОЛКОВАНИЙ

ЧЕТЫРЕ МИРОВЫЕ ИМПЕРИИ. ТОЛКОВАНИЕ

ВОЦАРЕНИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. ТОЛКОВАНИЕ

СОН НАВУХОДОНОСОРА О МИРОВОМ ДРЕВЕ (ДАН 4)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ ЭКЗЕГЕТИКИ

ТОЛКОВАНИЕ

ДАНИИЛ 8

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ ЭКЗЕГЕТИКИ

ТОЛКОВАНИЕ

ПРОРОЧЕСТВО О СЕМИДЕСЯТИ СЕДМИНАХ (ДАН 9)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ ЭКЗЕГЕТИКИ

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТОЛКОВАНИЙ

ТОЛКОВАНИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ СЕДМИНА. ВИЗАНТИЙСКО-ПЕРСИДСКАЯ ВОЙНА И ПОПЫТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИУДЕИ

ПОСЛЕДНЯЯ СЕДМИНА. ТОЛКОВАНИЕ

ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ ДАНИИЛА (ДАН 11-12)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ ЭКЗЕГЕТИКИ

ТОЛКОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КНИГА ДАНИИЛА, ИСПОЛНЕНИЕ МЕССИАНСКИХ ПРОРОЧЕСТВ И ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

БИБЛИОГРАФИЯ

Заключение