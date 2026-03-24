Бессонов - Традиции пророчеств о противостоянии России и Запада

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, History

Военное противостояние между Россией и Украиной, начавшееся 24 февраля 2022 года, стало шоком как для российского общества, так и для всего международного сообщества. Кризис, начавшийся в 2014 году и сопровождавшийся периодическими обострениями в Донбассе, наконец вылился в открытые боевые действия между ВС РФ и ВСУ. Десятки тысяч украинских и российских военнослужащих и большое число мирных граждан Украины и Л/ДНР к концу 2022 года погибли в результате военных действий, миллионы людей стали беженцами. В этой ситуации перед обществом неизбежно встает масса вопросов — кто виноват в произошедших событиях, почему политики не смогли предотвратить назревавший кризис? И, самое главное, каким будет результат военного противостояния? Ведь оно уже давно вышло за пределы регионального конфликта России и Украины и превратилось в гибридную мировую войну. Украина пользуется серьезной поддержкой со стороны США и НАТО, на ее территорию потоками идут поставки западного оружия, украинских военных тренируют натовские эксперты, а в рядах ВСУ сражаются военные из европейских стран и США. С другой стороны, дипломатическую поддержку России оказывает Китай, который сейчас является основным соперником США, а политическое противостояние между Китаем и Тайванем в любой момент может открыть «второй фронт» в охватившей весь мир новой мировой войне.

Бессонов Игорь - Традиции пророчеств о противостоянии России и Запада. Попытка научного взгляда

СПб.: Алетейя, 2023. 152 с, ил.

ISBN 978-5-00165-600-5

Бессонов Игорь - Традиции пророчеств о противостоянии России и Запада. Попытка научного взгляда - Содержание

  • Предисловие

  • Мишель Нострадамус: астролог, оракул, пророк

    • Достоверность пророчеств. Общие соображения

    • Центурии Нострадамуса. Основные проблемы толкования

    • Катрены Нострадамуса с точными датировками

    • «Послание Генриху II». Предвидение французской и русской революций

    • 1999 год. Пророчество о новом короле Франциске и Владимир Путин

  • Пророчества Ванги. «Слава Владимира, слава России

  • Мессианская роль России в европейской пророческой традиции

    • Библиография

  • Приложения

    • Явление «Державной» иконы Богородицы: пророчество о возрождении исторической России

    • Библиография

    • Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице явления ради Чудотворныя Ея иконы ДЕРЖАВНЫЯ тем, близ града Москвы, 2 марта 1917 года

