Бетина - Пою Богу моему
Архимандрит Матфей (Мормыль) — выдающийся деятель русской церковно-певческой хоровой культуры, продолжатель Московской синодальной школы пения. Личность архимандрита Матфея привлекала внимание многих уже при жизни регента, но тогда её величие находилось как бы «под спудом». Теперь же, после его кончины, стали появляться многочисленные воспоминания о нём. Хормейстеры и музыковеды обращаются к осмыслению его творчества; Проводятся концерты, выставки, встречи, посвящённые его памяти. Его имя звучит всё громче и значительнее.
Анастасия Бетина - Пою Богу моему дондеже есмь - Жизнь и творческая деятельность архимандрита Матфея (Мормыля)
Издательство Московской Духовной Академии, 2019 год - 336 с.
ISBN 978-5-6041829-6-3
Анастасия Бетина - Пою Богу моему дондеже есмь - Жизнь и творческая деятельность архимандрита Матфея (Мормыля) - Содержание
- От автора
- Предисловие
- Жизненный путь архимандрита Матфея
- Незаурядная личность
- Регентская деятельность архимандрита Матфея
- Формирование богослужебного репертуара
Беседы и воспоминания об архимандрите Матфее
Беседы
- Архимандрит Глеб (Кожевников), главный регент Троице-Сергиевой Лавры
- Игумен Никифор (Кирзин), регент первого хора МДАиС
- Игумен Лазарь (Гнатив), регент второго хора МДАиС
- Иеромонах Нестор (Волков), регент третьего хора МДАиС
- Протоиерей Николай Забелин, настоятель Свято-Воскресенской общины гг. Дахау и Мюнхена
- Священник Димитрий Сташкевич, настоятель Успенского храма пос. Норское г. Ярославля
- Архидиакон Ювеналий (Крук),насельник Троице-Сергиевой Лавры Протодиакон Николай Платонов, клирик Елоховского собора г. Москвы
- Иеродиакон Михей (Соррэ), регент будничного хора Троице Сергиевой Лавры
- Иеродиакон Андрей (Данилов), насельник Данилова монастыря г. Москвы
- Диакон Михаил Ермачев, клирик храма Московской духовной академии
Воспоминания
- Протоиерей Сергий Рыбин, благочинный Изобильненского округа Ставропольской епархии
- Протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Дмитровского округа Московской епархии
- Протоиерей Игорь Завацкий, благочинный Сергиево-Посадского округа Московской епархии
- Протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный Балашихинского округа Московской епархии
- Протоиерей Кирилл Шевцов, клирик Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в Останкино г. Москвы
- Протоиерей Павел Мурзич, настоятель Сретенского храма г. Дмитрова
- Священник Сергий Себелев, благочинный Бронницкого округа
- Священник Василий Соломахин, клирик храма Сретения Господня с. Новая Деревня Пушкинского района Священник Павел Максимец, настоятель Покровского храма пос. Украинского Екатеринодарской и Кубанской епархии
- Священник Алексий Гаркуша, клирик храма Архангела Михаила г. Москвы
- Священник Сергий Чураков, клирик храма св, Космы и Дамиана на Маросейке г, Москвы
- Священник Алексий Рябиков, клирик храма Св, Троицы г. Реутова Московской обл
- Священник Евгений Шишкин, преподаватель Ставропольской духовной семинарии
- Протодиакон Иоанн Дробот, клирик кафедрального собора св, Александра Невского г, Парижа
- Протодиакон Леонид Каюров, клирик храма Архангела Михаила на Девичьих прудах г, Москвы
- Перевозников Андрей Анатольевич, племянник архим. Матфея (сын сестры Ольги Павловны)
- Пузаков Алексей Александрович, регент храма «Всех скорбящих Радосте» на Большой Ордынке г, Москвы, руководитель Московского Синодального хора
- Савельев Сергей Юрьевич, регент храма великомученика Георгия с, Алешино Пушкинского р-на Московской обл
- Сафонов Георгий Леонидович, регент Свято-Данилова мужского монастыря г, Москвы
- Зинина Ирина Алексеевна, певчая смешанного хора Троице-Сергиевой Лавры
- Хлистун Любовь Владиславовна, певчая смешанного хора Троице-Сергиевой Лавры
- Елена Сергеевна Козачок, родственница отца Матфея
- Говядина Лидия Степановна
Высказывания архимандрита Матфея на семинарах преподавателей церковного пения
Приложения
- Словарь терминов и понятий
- Краткий справочник имен дирижёров и регентов XX века
- Концертные и богослужебные поездки сводного хора Троице-Сергиевой Лавры и МДАиС
- Дискография объединённого хора Троице-Сергиевой Лавры и МДАиС под управлением архимандрита Матфея (Мормыля)
- Документы из архива Московской духовной академии
- Библиография
Анастасия Бетина - Пою Богу моему дондеже есмь - Жизнь и творческая деятельность архимандрита Матфея (Мормыля) - От автора
Будучи прекрасным учителем пения, отец Матфей обучил церковному пению и привил любовь к нему многим будущим регентам и священнослужителям, благодаря чему благолепие церковного богослужения после периода упадка вновь расцветает во всех уголках России и за её пределами. Дело отца Матфея продолжают нынешние регенты Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии: архим. Глеб (Кожевников), игум. Никифор (Кирзин), игум. Лазарь (Гнатив), иером. Нестор (Волков), игум. Антоний (Зинин), иерод. Михей (Соррэ), Е. Н. Садикова и другие.
Важнейшим вкладом архим. Матфея в жизнь Троице-Сергиевой Лавры стало формирование богослужебного репертуара монастыря. В результате неустанных трудов он не только собрал, но и отредактировал значительный пласт церковно-певческой литературы, приведя его в соответствие с традициями монастырского пения. Стремясь провести богослужение так, чтобы «не совестно было ни перед Богом и святыми, ни перед роспевщиками и музыкантами» [19], он тщательно и с учётом многих факторов выбирал репертуар, следил за строгим соблюдением устава, восстанавливал утраченные церковные традиции.
Отец Матфей глубоко чувствовал требования настоящего времени, поэтому он сумел вдохнуть в церковное предание новую жизнь, создать на его основе уникальную певческую традицию Троице-Сергиевой Лавры. Составленные им нотные сборники являются ценнейшим приношением Православной Церкви и служат критерием церковности при выборе богослужебного репертуара.
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