Архимандрит Матфей (Мормыль) — выдающийся деятель русской церковно-певческой хоровой культуры, продолжатель Московской синодальной школы пения. Личность архимандрита Матфея привлекала внимание многих уже при жизни регента, но тогда её величие находилось как бы «под спудом». Теперь же, после его кончины, стали появляться многочисленные воспоминания о нём. Хормейстеры и музыковеды обращаются к осмыслению его творчества; Проводятся концерты, выставки, встречи, посвящённые его памяти. Его имя звучит всё громче и значительнее.

Издательство Московской Духовной Академии, 2019 год - 336 с.

ISBN 978-5-6041829-6-3

Будучи прекрасным учителем пения, отец Матфей обучил церковному пению и привил любовь к нему многим будущим регентам и священнослужителям, благодаря чему благолепие церковного богослужения после периода упадка вновь расцветает во всех уголках России и за её пределами. Дело отца Матфея продолжают нынешние регенты Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии: архим. Глеб (Кожевников), игум. Никифор (Кирзин), игум. Лазарь (Гнатив), иером. Нестор (Волков), игум. Антоний (Зинин), иерод. Михей (Соррэ), Е. Н. Садикова и другие.

Важнейшим вкладом архим. Матфея в жизнь Троице-Сергиевой Лавры стало формирование богослужебного репертуара монастыря. В результате неустанных трудов он не только собрал, но и отредактировал значительный пласт церковно-певческой литературы, приведя его в соответствие с традициями монастырского пения. Стремясь провести богослужение так, чтобы «не совестно было ни перед Богом и святыми, ни перед роспевщиками и музыкантами» [19], он тщательно и с учётом многих факторов выбирал репертуар, следил за строгим соблюдением устава, восстанавливал утраченные церковные традиции.

Отец Матфей глубоко чувствовал требования настоящего времени, поэтому он сумел вдохнуть в церковное предание новую жизнь, создать на его основе уникальную певческую традицию Троице-Сергиевой Лавры. Составленные им нотные сборники являются ценнейшим приношением Православной Церкви и служат критерием церковности при выборе богослужебного репертуара.