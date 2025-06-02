«Утешайте, утешайте народ Мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима» (Исаии 40:1-2)

Это на сердце у Бога. Желание Его сердца — благословить нас и дать нам будущность и надежду. И даже когда наш народ был в изгнании в Вавилоне, несмотря на наше упрямство, Бог сказал: «Только Я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремии 29:11).

Божьи благие планы о нас и Его желание дать нам мир упоминаются во многих других местах в Танахе.

Например:«Веселье вечное будет у них» (Исаии 61:7; см. также Исаии 51:11).

Давид описывает это так: «Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей — пред лицом Твоим, блаженство — в правой руке Твоей вовек» (Псалом 15:11).

Это Божий план для нас: жизнь, мир и радость, которые исходят из близких взаимоотношений с Ним.

Итак, почему же большинство из нас не испытывает этого мира?

Проблема

Понятно, что проблема не в Боге. Исаия изложил это очень ясно: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать» (Исаии 59:1-2).

Здесь Исаия выражает суть проблемы. Глубокая трещина во взаимоотношениях между Богом и человеком является итогом греха, который живёт в каждом, независимо от его положения. Этот грех возник в самые первые дни человеческой истории. Адам и Ева не послушались Бога, за что были удалены из Божьего присутствия и продолжили делать то, что Бог считает злом (см. Бытие 3–8).

Библейская оценка нас, людей, до боли точна: «Помышление сердца человеческого — зло от юности его» (Бытие 8:21; см. также Псалом 50:7). Это полная противоположность Божьей святости:

«Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: „Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш“» (Левит 19:2).

Бог свят, и Он не допустит греха в Своём присутствии! По этой причине Бог не может иметь личные взаимоотношения с нами, прежде не решив проблему греха в нашей жизни. Грех и Божья святость несовместимы. По сути, наш грех навлекает огонь Божьего гнева. Почему?

Питер Ван Ден Беукел и Виктор Калишер - Сердце Царя

Библейское Общество в Израиле, 2013.

ISBN 978-965431053-6

Питер Ван Ден Беукел и Виктор Калишер - Сердце Царя - Содержание