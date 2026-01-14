Бевир Лиза - Истинная ценность женщины

«Бог никогда не заключает невыгодных сделок», — утверждает Джон Бевир в предисловии к книге своей супруги Лизы. Если Творец отдал жизнь Своего единственного Сына в обмен на вашу, значит, в Его глазах вы обладаете бесконечной ценностью. Лиза Бевир в своей работе «Истинная ценность женщины» помогает читательницам перенести это знание из области теоретической веры в самую глубину сердца, освобождая их от ложных мерил, навязанных миром.

Книга предлагает совершить своеобразную «уборку в шкафу» души, избавляясь от старых обид, комплексов и груза прошлого. Лиза искренне и смело поднимает темы, которые часто становятся ловушками для женской самооценки: сравнение себя с другими, зацикленность на физическом весе и поиск признания в глазах окружающих. Она напоминает, что ваш истинный облик — это не то, что видят другие, и уж тем более не цифра на весах, а тот образ, который запечатлел в вас Бог.

Через библейские примеры и личные откровения автор ведет к моменту долгожданного «прозрения», когда женщина перестает искать справедливости в этом мире и находит покой в Божьей любви. Книга учит строить жизнь на прочном фундаменте, где «третья нить» духовности делает личность целостной и непоколебимой. Это вдохновляющее руководство для каждой женщины, которая хочет наконец воскликнуть «Нашла!» и обрести свободу быть той, кем она была задумана изначально.

Лиза Бевир — Истинная ценность женщины - Вы более ценны, чем думаете о себе

Киев: Светлая звезда, 2018. — 170 с.

ISBN 966-7842-09-6

Лиза Бевир — Истинная ценность женщины — Содержание