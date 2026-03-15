Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бевир - Сердце в огне

Бевир - Сердце в огне
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Сердце в огне» (2000) известного христианского учителя и евангелиста Джона Бевира — это пламенный призыв к духовному пробуждению и возвращению к искренним, глубоким отношениям с Богом. Автор ставит перед современным поколением верующих жесткие вопросы: почему при обилии ресурсов христианство теряет силу, а люди в церквях остаются равнодушными и порабощенными страстями?

Бевир утверждает, что главная проблема современности — отсутствие страха Господня и «святого огня» обличения. Он предостерегает от «басен» (лжеучений), которые основываются на Библии, но льстят слуху, не призывая к перемене жизни. Книга приглашает читателя выйти за пределы религиозной субкультуры и познать славу Божью, которая изменяет естество человека.

Джон Бевир - Сердце в огне

Киев: Оазис, 2000. — 206 с.

Джон Бевир - Сердце в огне - Содержание

  • Кризис истины: Почему 80% уверовавших возвращаются во тьму и как «чистота в собственных глазах» мешает настоящему очищению.

  • Выход из Египта: Процесс освобождения от влияния мира и переход к жизни, управляемой Духом, а не прихотями.

  • Путь на гору: Встреча со славой Божьей, которая требует святости и готовности к обличающему свету истины.

  • Святой огонь внутри: Как страсть пророков и ранней церкви может стать реальностью для современного христианина.

Views 41
Rating
Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

