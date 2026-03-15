Бевир - Сердце в огне
Книга «Сердце в огне» (2000) известного христианского учителя и евангелиста Джона Бевира — это пламенный призыв к духовному пробуждению и возвращению к искренним, глубоким отношениям с Богом. Автор ставит перед современным поколением верующих жесткие вопросы: почему при обилии ресурсов христианство теряет силу, а люди в церквях остаются равнодушными и порабощенными страстями?
Бевир утверждает, что главная проблема современности — отсутствие страха Господня и «святого огня» обличения. Он предостерегает от «басен» (лжеучений), которые основываются на Библии, но льстят слуху, не призывая к перемене жизни. Книга приглашает читателя выйти за пределы религиозной субкультуры и познать славу Божью, которая изменяет естество человека.
Киев: Оазис, 2000. — 206 с.
Джон Бевир - Сердце в огне - Содержание
Кризис истины: Почему 80% уверовавших возвращаются во тьму и как «чистота в собственных глазах» мешает настоящему очищению.
Выход из Египта: Процесс освобождения от влияния мира и переход к жизни, управляемой Духом, а не прихотями.
Путь на гору: Встреча со славой Божьей, которая требует святости и готовности к обличающему свету истины.
Святой огонь внутри: Как страсть пророков и ранней церкви может стать реальностью для современного христианина.
