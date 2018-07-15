Бевз - Миротворчество и христианское разрешение конфликтов
Этот сборник состоит из перевода статей и глав из книг, написанных различными американскими христианскими авторами. Эти авторы принадлежат к анабаптистам Северной Америки. Основные темы, которые они затрагивают в своих работах, — миротворчество и церковь, библейское понимание конфликта, разрешение конфликтов в церкви и христианское лидерство. Авторы этих статей и книг впервые делятся своими идеями и переживаниями по проблеме церковного конфликта с русскоязычными христианами, проживающими как в странах бывшего СССР, так и в Америке.
Материалы этого сборника рассчитаны на широкую христианскую аудиторию, включая пасторов и лидеров церквей, а также верующих, которые заинтересованы в том, чтобы понимать природу церковных конфликтов и пути их эффективного разрешения. Большинство материалов для этого сборника было предоставлено Центром миротворчества и изучения конфликтов при университете Фрезно Пацифик с разрешения бывшего директора Центра и соавтора этого сборника Долтона Раймера. Читатель познакомится с историей образования Центра миротворчества в конце первой главы. Этот Центр тесно связан с Меннонитской братской церковью, которая, в свою очередь, исторически принадлежит к анабаптистской традиции. Чтобы лучше понять историю образования Центра миротворчества, необходимо прежде рассмотреть историю возникновения анабаптизма и, в частности, историю Меннонитской братской церкви, которая может быть неизвестна нашим читателям.
Оксана Бевз - Миротворчество и христианское разрешение конфликтов
ISBN 978-5-7454-1010-9
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2007. - 256 с.
ISBN 978-5-7454-1010-9
Оксана Бевз - Миротворчество и христианское разрешение конфликтов - Содержание
ЧАСТЬ 1 ВСТУПЛЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ГЛАВА 1 ВСТУПЛЕНИЕ
- История анабаптистского движения
- Современная меннонитская церковь и развитие миротворчества
- Интервью с бывшим директором Центра миротворчества и изучения конфликтов Долтоном Раймером
- Заключительные комментарии
ЧАСТЬ 2 БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОНФЛИКТ
- Предисловие
ГЛАВА 2 БИБЛЕЙСКАЯ ИДЕЯ МИРА
- Библия о примирении
- Шалом: избранный путь
- Избранные тексты из Библии на тему конфликта
ГЛАВА 3 ПОНИМАНИЕ КОНФЛИКТА
- Конфликт и миротворчество
- Понимание конфликта: опыт, структура и динамика
- Неуправляемый конфликтный цикл
- Представление о конфликте и его преобразование
- Уровни сложности конфликта в церкви
- 70 х 7: теология примирения
- Метод наставничества
ЧАСТЬ 3 НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
- Предисловие
ГЛАВА 4 НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ - Рон Крэйбилл и Элис Прайс
- Роль общения
- Слушание
- Ступени активного слушания
- Упражнение: навыки активного слушания
- Дар речи
- Коллектив «Меннонитского служения примирения»
- Навыки сотрудничества
- Послания «Я» и послания «Ты*
- Упражнение: послания «Я*
ГЛАВА 5 ЧЕТЫРЕ ПОДХОДА К УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ - Рон Клаассен
- Система урегулирования конфликтов
- Четыре подхода к разрешению споров
- Упражнение: модель четырех подходов
- Переговоры
- Переговоры: примирение интересов
- «Меннонитское служение примирения»
- Позиции против интересов Рон Клаассен
- Как мы примиряем интересы Рон Клаассен
- Упражнение: конфликт в офисе Элис Прайс
- Посредничество: краткий обзор Рон Клаассен
- Процесс посредничества: общее представление Рон Клаассен
- Посредничество: примирение несправедливостей Дэвид Брубэйкер и Рон Крэйбилл
- Когда применять посредничество Рон Клаассен
- Обязательство быть конструктивным Рон Клаассен
- Обязательство быть конструктивным Рон Клаассен
- Модель миротворчества Рон Клаассен
ГЛАВА 6 ГНЕВ И ПРОЩЕНИЕ
- Рон Клаассен Управление гневом
- Долтон Раймер Сильные эмоции: ненависть, гнев, любовь
- Дэвид Аугсбургер Гнев
- Дэвид Аугсбургер Заинтересованность в разрешении проблем
- Кэролин Шрок-Шенк Гнев и конфликт
- Дэвид Аугсбургер Я никогда не смогу простить
ЧАСТЬ 4 ХРИСТИАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО
ГЛАВА 7 МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ЦЕРКОВНОЕ РУКОВОДСТВО - Долтон Раймер
- Как стать хорошим руководителем.
- Предпочтительная форма церковного руководства
- Библейские модели руководства: учение Иисуса
- Отношение Иисуса к власти
- Послесловие
Сведения об авторах
Список литературы
Оксана Бевз - Миротворчество и христианское разрешение конфликтов - ГЛАВА 2 - БИБЛЕЙСКАЯ ИДЕЯ МИРА
Библия о примирении (Из книги «Восстанавливая развалины: оказание помощи в конфликте»)
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Луки 2:14). Возможно, что при чтении этого отрывка мы меньше всего внимания обращаем на союз «и», произнесенный ангелами в восклицании по поводу рождения Иисуса Христа. Намного проще принимать только первую половину утверждения или вторую, а именно: воодушевлять людей к священному поклонению Богу и избегать ответственности за поддержание мира среди людей. Другое искушение — бороться за совершенство в мире, отрицая Создателя. Большинство христиан слышат только первую половину восклицания ангелов. Как и дети Израиля, мы склонны верить, что наш Создатель в основном желает хвалебного отношения, или поклонения, создающего чувство глубокого почитания среди Его детей.
Это не означает, что мы не обсуждаем проблему мира. Христиане, уверяю вас, много говорят о мире. Сегодня популярное христианское радио, телевизионные каналы и христианская литература наполнены словами о мире. «Когда мир, как поток, возносит мой путь...» — поем мы в песне. И мы пылко свидетельствуем о мире с Богом, или о мире в нашей душе. Нет ничего неправильного во внутреннем мире с Богом. Я высоко ценю мир с Богом. Проблема в том, что понимание мира, которое демонстрируют многие христиане сегодня, не совпадает с тем, что под этим понимается в Писании. Мир в современных христианских кругах зачастую описывается как только личный, глубоко субъективный опыт, который является только тенью библейского понимания мира. Мир в современном смысле — это внутренний покой, уравновешенность, приятные чувства, спокойная совесть, которые возникают, когда Бог избавляет грешника от вины.
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