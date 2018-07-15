Материалы этого сборника рассчитаны на широкую христианскую аудиторию, включая пасторов и лидеров церквей, а также верующих, которые заинтересованы в том, чтобы понимать природу церковных конфликтов и пути их эффективного разрешения. Большинство материалов для этого сборника было предоставлено Центром миротворчества и изучения конфликтов при университете Фрезно Пацифик с разрешения бывшего директора Центра и соавтора этого сборника Долтона Раймера. Читатель познакомится с историей образования Центра миротворчества в конце первой главы. Этот Центр тесно связан с Меннонитской братской церковью, которая, в свою очередь, исторически принадлежит к анабаптистской традиции. Чтобы лучше понять историю образования Центра миротворчества, необходимо прежде рассмотреть историю возникновения анабаптизма и, в частности, историю Меннонитской братской церкви, которая может быть неизвестна нашим читателям.

Этот сборник состоит из перевода статей и глав из книг, написанных различными американскими христианскими авторами. Эти авторы принадлежат к анабаптистам Северной Америки. Основные темы, которые они затрагивают в своих работах, — миротворчество и церковь, библейское понимание конфликта, разрешение конфликтов в церкви и христианское лидерство. Авторы этих статей и книг впервые делятся своими идеями и переживаниями по проблеме церковного конфликта с русскоязычными христианами, проживающими как в странах бывшего СССР, так и в Америке.

Оксана Бевз - Миротворчество и христианское разрешение конфликтов

Библия о примирении (Из книги «Восстанавливая развалины: оказание помощи в конфликте»)

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Луки 2:14). Возможно, что при чтении этого отрывка мы меньше всего внимания обращаем на союз «и», произнесенный ангелами в восклицании по поводу рождения Иисуса Христа. Намного проще принимать только первую половину утверждения или вторую, а именно: воодушевлять людей к священному поклонению Богу и избегать ответственности за поддержание мира среди людей. Другое искушение — бороться за совершенство в мире, отрицая Создателя. Большинство христиан слышат только первую половину восклицания ангелов. Как и дети Израиля, мы склонны верить, что наш Создатель в основном желает хвалебного отношения, или поклонения, создающего чувство глубокого почитания среди Его детей.

Это не означает, что мы не обсуждаем проблему мира. Христиане, уверяю вас, много говорят о мире. Сегодня популярное христианское радио, телевизионные каналы и христианская литература наполнены словами о мире. «Когда мир, как поток, возносит мой путь...» — поем мы в песне. И мы пылко свидетельствуем о мире с Богом, или о мире в нашей душе. Нет ничего неправильного во внутреннем мире с Богом. Я высоко ценю мир с Богом. Проблема в том, что понимание мира, которое демонстрируют многие христиане сегодня, не совпадает с тем, что под этим понимается в Писании. Мир в современных христианских кругах зачастую описывается как только личный, глубоко субъективный опыт, который является только тенью библейского понимания мира. Мир в современном смысле — это внутренний покой, уравновешенность, приятные чувства, спокойная совесть, которые возникают, когда Бог избавляет грешника от вины.