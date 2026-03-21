Книга Брайана Дж. Бейли «Дух Святой Утешитель» посвящена учению о Святом Духе и Его роли в жизни верующего. Автор рассматривает личность и служение Святого Духа, раскрывая Его значение в духовной жизни христианина и в жизни Церкви.

В книге объясняется, как Дух Святой действует в человеке: утешает, наставляет, обличает, укрепляет веру и помогает возрастать в духовной зрелости. Особое внимание уделяется вопросам духовного возрождения, освящения, водительства Святого Духа и Его даров.

Бейли обращается к библейским текстам, показывая, что Святой Дух является не безличной силой, а живой Божественной Личностью, действующей в мире и в сердце верующего.

Книга будет полезна всем, кто стремится глубже понять библейское учение о Святом Духе и развивать личные отношения с Богом.

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 230 с.

ISBN 1-59665-931-9

Брайан Дж. Бейли - Дух Святой Утешитель – Содержание

Предисловие

Часть 1 Личность Святого Духа

Часть 2 Служение Святого Духа

Часть 3 Семь Духов Господних

Часть 4 Крещение Святым Духом

Часть 5 Дары Святого Духа

Часть 6 Плоды Духа

Часть 7 Жизнь, исполненная и водимая Духом

Эпилог