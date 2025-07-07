Бейлі Кеннет - Ісус очима Близького Сходу

Цю книгу було написано впродовж кількох етапів. Деякі її частини спочатку були транскрибовані на папері з професійно записаних відеолекцій. Мій дорогий друг і колега Др. Дейл Баун (Иг. Оаіе Воше), професор Нового Заповіту в Коледжі Гроув Сіті (Сгоує Сііу Соїіе^е) (заслужений діяч у відставці) провів ретельну роботу. Я дуже вдячний йому за всю ту нелегку працю, яку він здійснив і коли транскрибував тексти, і коли переробляв лекційний матеріал у легку для читання прозу. В інших розділах викладено новий матеріал, написаний як доповнення до того вивчення притч, яке я опублікував близько трьох десятиліть тому. Більшість із цих розділів подано тут уперше. Я дуже вдячний видавництву ІнтерВарсіті Пресе (іпІегУагзііу Ргезз) за можливість видати цей матеріал і зробити його доступним для читачів, зацікавлених у вивченні текстів у світлі традиційної культури Близького Сходу.

Ви знайдете тут добірку розділів, куди увійшли народження Ісуса, Заповіді блаженства, Господня молитва, жінки у служінні Ісуса, вражаючі вчинки і притчі Ісуса. Мета цієї книги — побіжно глянути на деякі скарби у тлумаченні Біблії християнами Близького Сходу, закриті від представників Заходу, і покласти кінець цій ізоляції. Я, швидше, прагну до того, щоб відкрити нові перспективи у розумінні тексту, аніж оновити старі. Висловлюю вдячність Джоелу Скандрету, моєму редактору і Другу, який терпляче скеровував цей проект від початку до кінця. Його зауваження завжди були корисними і проникливими. Він мудро радив мені підсилити слабкі місця в роботі і додати більше виразності в незрозумілих місцях тексту. Я багато чим йому зобов’язаний. Ніколи не зможу віддячити сповна Сарі Бейлі Макарі (8ага Ваііеу Макагі), моєму особистому редактору рукописів. Вона ділила мої заплутані речення на частини, виправляла неправильно використані граматичні форми, уточнювала багато незрозумілих місць і забирала зайві слова. Коротше кажучи, вона зробила великий внесок у те, щоб кінцевий варіант книги мав гарний вигляд. Дякую, Саро.

Бейлі Кеннет - Ісус очима Близького Сходу

Черкаси: Смірна, 2023. — 475 с.

ІSВN 978-617-698-172-5

Бейлі Кеннет - Ісус очима Близького Сходу - Зміст

ЧАСТИНА ПЕРША

Народження Ісуса

1. Історія народження Ісуса

2. Родовід і праведний Йосип

3. Спаситель, мудреці й видіння Ісаї

4. Злочини Ірода, Семен і Анна

ЧАСТИНА ДРУГА

Заповіді блаженства

5. Заповіді блаженства 1

6. Заповіді блаженства 2

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Господня молитва

7. Отче наш

8. Молитва Господня: Божа святість

9. Господня Молитва: Боже Царство і хліб наш щоденний

10. Господня молитва: наші гріхи і лукавий

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Вражаючі вчинки Ісуса

11. Покликання Петра

12. Початок Ісусового служіння

13. Сліпий і Закхей

ЧАСТИНА П’ЯТА

Ісусіжінки

14. Ісус і жінки

15. Жінка біля криниці

16. Жінка-хананеянка

17. Жінка; схоплена в перелюбі

18. Жінка в домі Симона фарисея

19. Притча про вдову і суддю

20. Притча про мудрих і нерозумних дів

ЧАСТИНА ШОСТА

Притчі Ісуса

21. Вступ до притч

22. Притча про доброго самарянина

23. Притча про нерозумного багача

24. Притча про великий бенкет

25. Притча про двох будівельників

26. Притча про несправедливого управителя

27. Притча про фарисея і митника

28. Притча про милосердного роботодавця

29. Притча про пана, який служить слугам

30. Притча про багача і Лазаря

31. Притча про десять мін срібла

32. Притча про шляхетного господаря виноградникаі його сина