Бейли - Забытый язык символов

У египтян, финикийцев и халдеев солнечный крест — возможно, изначально это были две скрещенные палки для добывания огня — олицетворял будущую жизнь. Его находят в виде украшений на груди статуй и статуэток в древних городах Центральной Америки. В Вавилоне он был связан с богами воды, а в Ассирии и Британии он был символом созидательной силы и вечности. В Индии, Китае и Скандинавии он изображал небеса и бессмертие, а у майя — обновление и освобождение от физических страданий. Крест, как символ, клали на грудь посвященного после того, как завершалось его «новое рождение» в дионисийских и элевсинских таинствах. И кажется, повсюду он был символом не трагедии или поражения, а силы, счастья и вечной любви. Остров Криса был главным центром

поклонения Аполлону; по-русски краса означает «красота». Ak eros, «Свет большого огня» или «Великий Эрос», является тем корнем, от которого произошло индийское Кришна и английские имена собственные Криспиан, Криспин, Кристофер, Кристина, Кристабель и Кросби.

Слово «крест» (cross) внешне тождественно с зулусским словом kaross, которым называют приносящий удачу плащ или накидку из шкуры леопарда. Мы уже рассматривали Леопарда или Пантеру, символизировавших многоглазого сторожа. На изображениях колесницу Бахуса или Диониса всегда везут леопарды, пантеры, тигры или рыси — все это племя, по-видимому, было священным для бдительного бога огня. Белая разновидность леопарда называется ounce или once («ирбис»), то есть «Один Огонь». Lynx («рысь»), известное всем своим острым зрением четвероногое, у англосаксов называлась lox. На шведском языке она называется lo, на русском — рысь, а на персидском rus, родственным словом которому является, без сомнения, английское слово ruse («хитрость», «уловка»), синоним слов wile или guile.

Бейли Гарольд - Забытый язык символов

Пер. с англ. И.А. Петровской, Л.А. Карповой.

М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. — 573 с.

ISBN 978-5-227-01973-8

Бейли Гарольд - Забытый язык символов - Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ

Глава 2. ПРИТЧА О ПАЛОМНИКЕ

Глава 3. ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ

Глава 4. МИЛЛЕНИУМ

Глава 5. ДОБРЫЙ ДУХ

Глава 6. ВОИНСТВО ГОСПОДА

Глава 7. ЦАРЬ СОЛОМОН

Глава 8. ПРЕКРАСНАЯ СУЛАМИФЬ

Глава 9. ЗОЛУШКА

Глава 10. ЗВЕЗДА МОРЕЙ

Глава 11. ОДНОГЛАЗКА, ДВУГЛАЗКА И ТРЕХГЛАЗКА

Глава 12. ОКО ВСЕЛЕННОЙ

Глава 13. ПОВЕЛИТЕЛЬ ГОР

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 14. БОЖЕСТВЕННЫЕ БЛИЗНЕЦЫ

Глава 15. БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Глава 16. ЗНАК КРЕСТА

Глава 17. НОЧЬ ОГНЕЙ

Глава 18. КАМЕННЫЙ КРУГ

Глава 19. САД АЛЛАХА

Глава 20. ДРЕВО ЖИЗНИ

Глава 21. VIA DOLOROSA (СКОРБНЫЙ ПУТЬ)

Глава 22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение