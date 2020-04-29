Нынешний финансовый кризис положил начало массовым увольнениям сотрудников. Сотрудникам, которые, к сожалению, попали под сокращение, мы советуем хорошо обдумать свои дальнейшие действия и проанализировать существующие возможности. На самом деле, их больше, чем, кажется, и они не обязательно должны быть связаны с активным поиском новой работы. Работу можно найти н во время кризиса. Главное - не паниковать, четко выстроить систему приоритетов, определить цели, верить в себя и не видеть препятствий.

Верить в себя, но при этом быть реалистом. Нельзя паниковать, потому что кризис - не вечен, и перечень существующих вакансий - достаточно широк. Если у человека есть желание работать, то он без работы не останется, даже во время кризиса. Одни компании сокращаются, другие, наоборот, набирают сотрудников. Работодатели стремятся во время кризиса заменить сотрудников, не отвечающих функциональным требованиям, на более профессиональных и эффективных. В такой момент, Ваша задача стать этим требуемым и незаменимым сотрудником.

Безвощенко М.В., Морозов В.С. - Практическое пособие по поиску работы в условиях кризиса

К.: ОАО Полиграфия книга 2009. - 192 с.

ISBN 978-966-2104-04-2

Безвощенко - Морозов - Практическое пособие по поиску работы в условиях кризиса - Содержание

Предисловие или с чего начать

Составление резюме

Структура резюме

Резюме для иностранных компаний

Выбор фото для резюме

Методы подачи резюме: почта, факс, электронная почта

Шаблоны резюме

Типичные ошибки при составлении резюме

Подготовка рекомендательного письма

Общие сведенья о рекомендательных письмах

Содержание и структура рекомендательного письма

Типичные ошибки при составлении рекомендательного письма

Написание сопроводительного письма

Обоснование необходимости сопроводительного письма.

Формирование личного досье

Типичные ошибки при составлении сопроводительного письма

Процесс поиска вакансий

Сравнительный анализ эффективности

Работа с объявлениями

Популярные ресурсы для поиска вакансий

Специализированные сайты по поиску работы

Вакансии рекрутинговых компаний

Типичные ошибки кандидатов рекрутинговых агентств

Повышение рыночной стоимости соискателя

Сотрудничество с хедхантерами

Использование деловых сетей

Прохождение собеседования

Этикет проведения собеседовании

Сбор рекомендаций для собеседования

Основы само презентации

Типичные вопросы на собеседованиях

О чем важно спросить на собеседовании

Собеседование с рекрутером

Собеседование у работодателя

Собеседование с будущим боссом

Групповое интервью

Проверка данных соискателей

Типичные ошибки соискателей на собеседовании

Переговоры об условиях работы

Принятие компаниями решений об условиях работы

Обсуждение условий работы

Типичные ошибки при обсуждении условий работы

Первые дин на новой работе

Адаптация в новом коллективе

Как ускорить Ваш карьерный и профессиональный рост

Типичные ошибки сотрудников· в новом коллективе

Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Примеры хронологического резюме на русском и английском языках

2. Примеры функционального резюме на русском и английском языках

3. Примеры гибридного резюме на русском и английском языках

4. Примеры сопроводительных писем на русском и английском языках

5. Примеры рекомендательных писем на русском и английском языках

6. Список 100 возможных вопросов на собеседовании

7. Примеры предложения о работе

8. Примеры писем-ответов на предложения о работе

9. «ТОР 30» рекомендуемых иностранных сайтов по поиску работы

10. «ТОР 20» рекомендуемых украинских сайтов по поиску работы

11. «ТОР 10» рекомендуемых рекрутинговых агентств

Безвощенко - Практическое пособие по поиску работы в условиях кризиса - Предисловие

Сменить отрасль. Необходимо выяснить, насколько пострадала «родная» отрасль и искать место по своей специальности в наименее пострадавшей сфере. Нужно смотреть на рынок шире и применять свои знания и навыки в смежных областях. К примеру, программистам, как правило, безразлично, в какой отрасли работать - их специализация привязана к другим факторам. Стоит рассматривать широкий спектр вакансий в различных сферах экономики. Сменить специальность. Если сфера, в которой Вы работали раньше, в период кризиса пришла в полный упадок, можно подумать о том, чтобы сменить специальность. Если человеку 25-27 лет, то он может сделать это вполне безболезненно.

Однако смена специальности – не быстрый процесс. Кризис вряд ли продлится дольше 1-2 лет. А примерно такой срок и нужен, чтобы стать более или менее квалифицированным специалистом в новой области. Хотя, если человек готов учиться чему-то новому за небольшую зарплату, можно попробовать. Например, был секретарем, а стал оператором баз данных. Заняться повышением квалификации. Пока длится кризис, и нет адекватных предложений, отличный вариант - заняться повышением квалификации. Если есть деньги, то лучшие инвестиции во время кризиса - в образование. Они позволят найти новое применение своим способностям во время негативной конъюнктуры, а после возобновления роста поднимут стоимость специалиста на рынке.