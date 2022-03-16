Цель этого робкого начинания заключается не в создании биографии Шри Шри Анандамайи Ма или демонстрации миру Ее безграничных способностей. в этом небольшом наброске я представляю лишь немногие факты своего личного опыта, чтобы показать, как она открыла источник жизни в моей почти иссохшей душе. все изъяны этой работы вызваны ограничениями моей личности, и я искренне умоляю Ее простить меня за них.

Я потерял мать, когда был совсем ребенком. родные говорили, что мои глаза наполнялись слезами всякий раз, когда я слышал, как маленькие дети своим мягким, тонким голоском лепечут: «Ма, Ма», и что я утешал свое сердце, ложась на пол и тихо плача.

Мой отец был праведным человеком. глубокий религиозный дух его жизни заронил в мою душу в годы детства семена устремления к Божественному. в 1908 г. я получил посвящение в Шакти-мантру от гуру нашей семьи. По этой причине я поклонялся Божественной Матери; и когда я мог излить весь свой религиозный пыл в молитве словами «Ма, Ма», это приносило мне огромное облегчение и счастье. даже тогда я почти не осознавал, что мать — первоисточник высшей радости и счастья всех живых существ. У меня возникало неодолимое желание найти такую живую Мать, которая своим любящим взором сможет преобразить мою душу, сотрясаемую бурями. Я посетил многих праведных людей и дошел до того, что даже обратился к астрологам в поисках ответа на свой вопрос: «Повезет ли мне встретить такую мать?» все говорили, что это случится.

Бхаиджи - Анандамайи Ма. Мать, как она открылась мне. Голос Истины

(Источники Живой Истины)

М. : Ганга, 2022. — 288 с. (ил).

ISBN 978-5-907432-29-1

Бхаиджи - Анандамайи Ма. Мать, как она открылась мне. Голос Истины - Содержание

МАТЬ, КАК ОНА ОТКРЫЛАСЬ МНЕ

Предисловие к первому изданию

Введение

Сила мантр

Сила мысли

Йогическая сила

Состояние самадхи

Мать и ее игра

Ашрам

На пути к новой жизни

К далеким землям

Шри Шри Ма

ГОЛОС ИСТИНЫ

Вступление

Предисловие

Глоссарий санскритских слов