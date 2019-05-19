Источники религиоведения Хотя «Бхагавад-гита» издается и читается как самостоятельное произведение, изначально она является частью «Махабхараты», древнего эпоса, написанного на санскрите. «Махабхарата» повествует о событиях, предшествовавших наступлению века Кали, эпохи, в которую мы живем. Эта эпоха началась около пяти тысяч лет назад, в тот самый момент, когда Господь Кришна поведал «Бхагавад-гиту» Своему другу и почитателю Арджуне.

Их беседа, представляющая собой один из величайших философских и религиозных диалогов в истории человечества, состоялась перед началом первого сражения в великой братоубийственной войне между сотней сыновей Дхритараштры с одной стороны и их двоюродными братьями, Пандавами, сыновьями Панду, — с другой. Два брата, Дхритараштра и Панду, принадлежали к династии Куру и были потомками царя Бхараты, который некогда правил всей землей. От его имени возникло название «Махабхарата» («Великая история потомков Бхараты»). Поскольку Дхритараштра, старший из двух братьев, родился слепым, царский трон, уготованный ему, перешел к младшему брату, Панду.

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - Бхагавад-гита как она есть - с подлинными санскритскими текстами, русской транслитерацией, дословным и литературным переводом и комментариями

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

«Бхактиведанта Бук Траст», 2005 г. – 818 с.

ISBN 978-5-902284-97-0

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - Бхагавад-гита как она есть - с подлинными санскритскими текстами, русской транслитерацией, дословным и литературным переводом и комментариями - Содержание

Предыстория «Бхагавад-гиты»

Предисловие к английскому изданию

Введение

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Обзор армий на поле битвы Курукшетра

Когда армии противников построились в боевые порядки, Арджуна, могучий воин, увидел своих близких родственников, учителей и друзей, стоящих по разные стороны поля, готовых сражаться и пожертвовать своей жизнью. Арджуну охватывает печаль и сострадание, ум его смущен и решимость сражаться покидает его.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Краткое изложение «Бхагавад-гиты»

Арджуна принимает Господа Кришну своим духовным учителем, и Кришна начинает наставлять его, объясняя разницу между бренным материальным телом и вечной душой. Господь описывает процесс переселения души, природу бескорыстного служения Всевышнему и признаки человека, постигшего свою духовную сущность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Карма-йога

Каждый в этом мире должен заниматься какой-нибудь деятельностью. Однако деятельность может либо привязывать человека к этому миру, либо освобождать его. Действуя ради удовлетворения Всевышнего, без эгоистических побуждений, человек может освободиться от действия закона кармы и обрести трансцендентное знание о душе и Всевышнем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Божественное знание

Божественное знание — знание о душе, о Господе и об их взаимоотношениях— очищает и освобождает. Это знание человек обретает в процессе бескорыстного преданного служения Всевышнему (карма-йоги). Господь излагает историю «Гиты», объясняет цель и значение Своих пришествий в материальный мир, а также говорит о необходимости обращения к гуру, духовному наставнику, который постиг свою духовную природу.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Карма-йога — деятельность в сознании Кришны

Мудрый человек внешне выполняет самые разные действия, но в душе отказывается от их плодов и так, очищенный огнем духовного знания, обретает мир, развивает отрешенность, терпение, духовное видение и наслаждается подлинным блаженством.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Дхьяна-йога

Аштанга-йога, метод механической медитации, помогает обуздать ум и чувства и направить все внимание на Параматму (Сверхдушу, Господа, пребывающего в сердце каждого живого существа). Кульминацией этого процесса является самадхи, полное осознание Всевышнего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Знание Абсолюта

Господь Кришна — Высшая Истина, высшая причина и сила, поддерживающая все сущее, духовное и материальное. Добродетельные души вручают себя Ему, грешники же находят другие объекты поклонения.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Достижение обители Всевышнего

С любовью и преданностью памятуя о Кришне всю жизнь, и особенно в момент смерти, человек получает возможность достичь Его высшей обители, находящейся за пределами материального мира.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Самое сокровенное знание

Господь Кришна — Верховная Личность Бога и высший объект поклонения. Душа вечно связана с Ним трансцендентным преданным служением (бхакти). Возродив свою чистую любовь к Кришне, человек возвращается в духовное царство.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Великолепие Абсолюта

Все удивительные явления, демонстрирующие силу, красоту и величие как в духовном, так и в материальном мире, — лишь частичные проявления божественных энергий и совершенств Кришны. Как причина всех причин, опора и суть всего, Кришна является высшим объектом поклонения для всех живых существ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Вселенская форма

Господь Кришна дает Арджуне божественное видение и является ему в Своей поражающей воображение безграничной форме материального мироздания. Так Он неоспоримо доказывает, что Его природа божественна. Кришна объясняет, что Его прекрасный человекоподобный образ — это изначальный образ Господа. Увидеть этот образ человек может лишь с помощью чистого преданного служения.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Преданное служение

Бхсисти-йога, чистое преданное служение Господу Кришне, — это самый подходящий и возвышенный способ развить чистую любовь к Кришне, которая является высшей целью духовной практики. Те, кто следует этим высшим путем, развивают в себе божественные качества.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Природа, наслаждающийся и сознание

Тот, кто понимает разницу между телом, душой и Параматмой, которая выше их, освобождается из материального мира.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Три гуны материальной природы

Все воплощенные души находятся под властью трех гун, или качеств, материальной природы: благости, страсти и невежества. Господь Кришна объясняет, что представляют собой эти гуны, как они воздействуют на нас, как можно выйти из-под их влияния, и описывает признаки человека, достигшего трансцендентного уровня.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Пурушоттама-йога, йога Высшей Личности

Ведическое знание должно в конечном счете помочь человеку выпутаться из сетей материального мира и осознать Господа Кришну как Верховную Личность Бога. Тот, кто осознал высшую природу Кришны, вручает себя Ему и посвящает себя преданному служению Кришне.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Божественные и демонические натуры

Те, кто обладает демоническими качествами и живет, потакая собственным прихотям и не следуя предписаниям шастр, в следующей жизни рождаются среди низших существ и все больше запутываются в сетях материального мира. Те же, кто обладает божественными качествами и живет по правилам, установленным шастрами. достигают духовного совершенства.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Разновидности веры

Существует три вида веры, соответствующие трем гунам материальной природы и укрепляющиеся под их влиянием. Действия, совершаемые теми, чья вера относится к гунам страсти и невежества, приносят только временные, материальные плоды, тогда как действия, совершаемые под влиянием гуны благости, соответствующие предписаниям шастр, очищают сердце и ведут к чистой вере в Господа Кришну и преданному служению Ему.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Совершенство отречения

Кришна объясняет значение отрешенности и отречения от мира, а также воздействие гун природы на сознание и деятельность человека. Он описывает осознание Брахмана, величие «Бхагавад-гиты» и делает заключение: высший путь религии — это путь абсолютного, безусловного вручения себя Кришне, основанного на трансцендентной любви к Нему. Так человек освобождается от всех грехов, обретает просветление и получает возможность вернуться в вечное духовное царство Кришны.

Приложения

От издательства

Об авторе

Словарь имен и терминов

Руководство по чтению санскрита

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - Бхагавад-гита как она есть - с подлинными санскритскими текстами, русской транслитерацией, дословным и литературным переводом и комментариями - Предисловие к английскому изданию

Первоначально я написал «Бхагавад-гиту как она есть» в том виде, в котором она публикуется сейчас. Когда книга издавалась первый раз, рукопись, к сожалению, была сокращена до четырехсот страниц и напечатана без иллюстраций и без комментариев к большинству стихов «Шримад Бхагавад-гиты». Во всех остальных своих книгах — «Шримад-Бхагаватам», «Шри Ишопанишад» и других — я следую одной и той же схеме: привожу оригинальный текст на санскрите, даю его английскую транслитерацию, пословный перевод с санскрита на английский, затем следует перевод стиха и комментарии к нему. Это придает изложению авторитетность и научность и делает очевидным смысл каждого стиха. Поэтому меня не слишком обрадовало требование сократить рукопись. Однако позднее, когда спрос на «Бхагавад-гиту как она есть» значительно возрос, многие ученые и последователи нашего Движения попросили меня опубликовать эту книгу в ее первоначальном виде. Настоящее издание — попытка предложить читателю первоначальный вариант этой великой книги знания, снабдив перевод комментарием, опирающимся на авторитет парампары, чтобы тем самым упрочить позиции Движения сознания Кришны и укрепить его философскую основу.

Движение сознания Кришны является подлинным, освященным авторитетом истории, естественным для каждого живого существа и полностью духовным, поскольку основано на «Бхагавад-гите как она есть». Постепенно оно завоевывает все большую популярность в мире, особенно среди молодежи. Представители старшего поколения также проявляют к нему все больший интерес: отцы и деды моих учеников поддерживают нас, становясь свободными членами нашего великого общества, Международного общества сознания Кришны. В Лос-Анджелесе ко мне часто приходили родители моих учеников, чтобы поблагодарить за то, что я распространяю Движение сознания Кришны по всему миру. Некоторые из них говорили, что на долю американцев выпала огромная удача, поскольку здесь я начал проповедовать это учение. Однако в действительности настоящим отцом Движения сознания Кришны является Сам Господь Кришна, поскольку оно было начато в глубокой древности и пришло к людям по цепи учителей и учеников. Если и есть в этом какая-то моя заслуга, то она принадлежит не лично мне, но моему вечному духовному учителю, Его Божественной Милости Ом Вишнупаде Парамахамсе Паривраджакачарье Аштоттара- шате Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Махарадже Прабхупаде.

Если в этом есть какая-то моя заслуга, то она заключается только в том, что я старался изложить «Бхагавад-гиту» как она есть, не внося в нее никаких изменений. До сих пор все английские переводы «Бхагавад-гиты» делались с целью удовлетворить чьи-либо личные амбиции. Однако мы попытались подать «Бхагавад-гиту» как она есть, чтобы донести до читателя суть миссии Верховной Личности Бога, Кришны. Свою задачу мы видим в том, чтобы открыть людям волю и желание Кришны, а не рассказывать им о прихотях какого-нибудь мирского краснобая, будь то политик, философ или ученый, ибо, несмотря на все свои познания в других областях, они практически ничего не знают о Кришне. Когда Кришна говорит: ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру и т.д., мы, в отличие от так называемых ученых, не считаем, что Кришна и Его внутренний дух отличны друг от друга. Кришна абсолютен, и потому между именем Кришны, формой Кришны, качествами Кришны, играми Кришны и т.д. нет никакой разницы. Любому, кто не является преданным слугой Кришны и не принадлежит к парампаре (цепи ученической преемственности), трудно понять абсолютную природу Кришны. Когда так называемые ученые, политики, философы и свами, не обладающие совершенным знанием Кришны, пишут комментарии к «Бхагавад- гите», они, как правило, стараются либо изгнать оттуда Кришну, либо уничтожить Его. Такого рода неавторитетные комментарии к «Бхагавад-гите» получили название майявада-бхашъи, и Господь Чайтанья предостерегал нас от общения с подобными самозванцами. Он недвусмысленно утверждает, что каждый, кто пытается понять «Бхагавад-гиту» с позиций философии майавады, совершает непоправимую ошибку. Вследствие такой ошибки человек, изучающий «Бхагавад-гиту», будет сбит с толку, сойдет с пути духовного развития и не сможет вернуться домой, к Богу.