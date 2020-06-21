Эта книга – попытка придать человеческий ракурс временной шкале. Мы имеем дело с тысячелетием. А тысяча лет есть не что иное, как четырнадцать человеческих жизней, если считать продолжительность одной жизни шестьдесят– семьдесят лет. Итак, за рассматриваемое в книге тысячелетие сменилось четырнадцать поколений, четырнадцать «человеческих фигур» будут сменять одна другую на временной шкале, чтобы отметить период времени между событиями. Это, конечно, больше свойственно историческим романам. Но в моей книге человеческие «актеры» являются по большей части анонимными зрителями или участниками исторических событий и присутствуют для того, чтобы, надеюсь, ненавязчиво показать шкалу истекшего времени в нашем путешествии от 2000 к 1000 г. до н. э. Год 2000‑й – плохое место для начала, а год 1000‑й – также не слишком хорошее место для завершения. За триста лет до 2000 г. до н. э. первый из великих завоевателей – Саргон Аккадский – вышел к Средиземному морю из Двуречья, показав путь всем будущим империям, и бронза уже была на пути в Европу каменного века. А в конце нашего рассказа – в 1000 г. до н. э. – ассирийцы только начинали свою экспансию, которой предстояло завершиться созданием другой великой империи на Среднем Востоке, и с востока в Европе бронзового века начало распространяться использование железа. Но найти хорошее место для начала и конца, наверное, вообще невозможно. В этой книге мы не пытаемся следовать вдоль одной нити или одного орнамента на украшенном богатейшей вышивкой полотне истории. Мы хотим увидеть всю картину, ее причудливые переплетения, все нити и узоры, которые составляют ткань человеческой истории, и, где бы мы ни обрезали эту ткань, нам все равно придется перерезать множество орнаментов.

Джеффри Бибб - Две тысячи лет до нашей эры - Эпоха Троянской войны и Исхода, Хаммурапи и Авраама, Тутанхамона и Рамзес

Пер. с англ. Л. А. Игоревского. Центрполиграф, М., 2011.

ISBN 978-5-9524-4967-1

Томас Джеффри Бибб много лет был одним из руководителей ряда экспедиций в районе Персидского залива, исследуя доисторические поселения. В своей книге он показывает все важнейшие события второго тысячелетия до н. э.,происшедшие не только в Египте, на Крите, в Малой Азии и Месопотамии, где были высокоразвитые цивилизации, но и на севере Европы, в русских степях и среди торгового люда и моряков. Автор подчеркивает важность повседневной жизни описываемого времени – века торговли и мира. Другая тема книги – натиск диких всадников перенаселенных степей юга нынешней России на земледельцев Европы и на цивилизации Востока

Джеффри Бибб - Две тысячи лет до нашей эры - Эпоха Троянской войны и Исхода, Хаммурапи и Авраама, Тутанхамона и Рамзес - Содержание

Часть первая Бронза и камень

Глава 1 Города

Глава 2 Леса

Глава 3 Малонаселенные местности

Глава 4 Море

Часть вторая Колесницы

Глава 1 Всадники степей 2000–1930 гг. до н. э

Глава 2 Друг Бога 1930–1860 гг. до н. э

Глава 3 Храм солнца 1860–1790 гг. до н. э

Глава 4 Законодатель 1790–1720 гг. до н. э

Глава 5 Принцы пустыни 1720–1650 гг. до н. э

Глава 6 Обзор в ретроспективе (1)

Часть третья Большие торговые суда

Глава 1 Великий царь 1650–1580 гг. до н. э

Глава 2 Движение сопротивления 1580–1510 гг. до н. э

Глава 3 Янтарный путь 1510–1440 гг. до н. э

Глава 4 Падение морских царей 1440–1370 гг. до н. э

Глава 5 Царь-философ 1370–1300 гг. до н. э

Глава 6 Обзор в ретроспективе (2)

Часть четвертая Бронза и железо

Глава 1 Исход 1300–1230 гг. до н. э

Глава 2 Разграбление Трои 1230–1160 гг. до н. э

Глава 3 Волк в овчарне 1160–1090 гг. до н. э

Глава 4 Кельтский рассвет 1090–1020 гг. до н. э

Глава 5 Конец эпохи 1020–1000 гг. до н. э

Глава 6 Начало эпохи

Джеффри Бибб - Две тысячи лет до нашей эры - Эпоха Троянской войны и Исхода, Хаммурапи и Авраама, Тутанхамона и Рамзес - Кельтский рассвет 1090–1020 гг. до н. э

К югу тянулись Кавказские горы. Они тянулись от моря до моря – от Черного моря до Каспийского. Их вершины, темно‑серые на фоне ярко‑голубого неба, были увенчаны шапками вечных снегов, таких же вечных, как сами горы, великие равнины и люди равнин.

Люди всегда жили на равнинах. Их пахотные земли располагались в долинах широких, медленных рек и немного выше – в предгорьях. Между реками были пастбища, где пастухи пасли огромные стада скота и табуны лошадей. Но скотоводы и земледельцы были одним народом, и так было с начала времен, и в курганах, которых так много на равнинах, покоятся кости их общих предков.

Как подобает древним людям, они имели вековые традиции и предания. Когда наступило утро этой расы, пели барды, люди начали посылать своих сыновей на север и юг, на восток и запад. Они достигли конца земли, и там, куда пришли, они правили. Было время, когда молодой человек их народа мог путешествовать от Енисея до Рейна, от Инда до Балтийского моря, от Средиземного до Белого моря и все время находиться среди своих родственников.

Но те дни давно прошли. Их род растворился среди других покоренных народов, люди забыли общий язык, стали ссориться друг с другом, утратили связь и даже память о том, что их предки были из степей. Теперь другие нации граничили с их пастбищами.

На границах было тревожно. Цари и советы знати постоянно собирались, чтобы обсудить возможность справиться с беспорядками на юге и востоке. Но сдерживать волнения становилось все труднее.

Южные земли, лежавшие за горами, всегда считались землями больших возможностей. Там находились богатые царства с сильными городами, оттуда прибывали купцы и привозили оружие из железа и бронзы, бронзовые сосуды и украшенную инкрустациями из слоновой кости мебель, вина и финики, роскошные одежды, ладан, специи и украшения. Купцы приезжали каждый год на большие конные ярмарки, проводимые ежегодно на открытой равнине у Майкопа. Они покупали лошадей сотнями, грузили на них вьюки со шкурами, мехами и кожами, чтобы везти на юг. И многие молодые люди уходили вместе с лошадьми на юг, и так было с незапамятных времен. Эти люди становились наездниками, или тренерами, или конными лучниками в армиях южных государств.

На протяжении последних тридцати – сорока лет офицеры, приезжавшие с юга за новобранцами, были особенно активными. За горами шла война. Новое государство Урарту, расположенное к северу от озера Ван, сражалось за жизнь против ассирийцев на равнинах севера Месопотамии. Великий ассирийский царь Тиглатпаласар, недавно умерший, провел несколько кампаний против жителей Урарту, которых ассирийцы называли наиру. В эти годы предлагались весьма заманчивые условия для наемников, и на юг отправилось великое множество людей. Они нанимались на службу к обеим сторонам, поскольку им было все равно, кто победит. Главное, чтобы хорошо платили и была возможность получить богатые трофеи.