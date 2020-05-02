Вселенная устроена Софией, красотой и художеством, она женственная, поэтому ее настоящее, высшее и правдивое познание поэзия. Поэзия такое познание, с восстановлением родового, генетического значения этого слова, которое живое порождение, рождение самой жизни. Поэтому поэтическая физика Гёте, прежде всего его Farbenlehre, выше науки: она действие, конструкция, а наука только абстракция от объекта. Настоящая наука философия, и наука поэта Гёте — прикладная, практическая философия, wie denn jeder echte Künstler von jeher nichts anders war.

Художник таким образом философ. Формула «философия грамматика поэзии» расширяется, но остается неразвернутой, осложняется. В продолжении последнего цитированного фрагмента кроме прикладной практической у поэтов и художников есть чистая философия. Она отдельное, самостоятельное искусство. Художник практический, прикладной философ, и чистой философией он не обязан заниматься. Но чистая философия на своих путях как самостоятельное искусство — тоже практическая, т. е. она тоже решающее действие в мире, создание жизни мира, только она уже не прикладная.

Владимир Бибихин - Грамматика поэзии

СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. — 592 с.

ISBN 978-5-89059-115-9

Владимир Бибихин - Грамматика поэзии - Содержание

Грамматика поэзии

Приложение

Переводы из Ригведы

Новое русское слово

Приложение

Из жизни русского слова

Что сильнее

Поэтическая грамматика

Владимир Бибихин - Грамматика поэзии - Новое русское слово

Вы видите, что симметрии, такой как у Гёльдерлина, у которого поэзия и философия две соседние вершины, разделенные бездной, как будто бы не получается: только философия может быть чистой и состоять, так сказать, из самой себя. Поэзия нуждается в философии как в своей грамматике. Но философия не внешняя поэзии, потому что она сам человек, т. е. получается, что и поэзия и ее грамматика, прикладная философия, это два луча, или два света одного и того же существа. Der Mensch hat immer symbolische Philosophie seines Wesens in seinen Werken und seinem Tun und Lassen ausgedrückt. — Er verkündigt sich und sein Evangelium der Natur. Er ist der Messiah der Natur.



В этом смысле, что Христос существо человека, поэт и священник одно. Dichter und Priester waren im Anfang eins, und nur spätere Zeiten haben sie getrennt. Der echte Dichter ist aber immer Priester, so wie der echte Priester immer Dichter geblieben. Und sollte nicht die Zukunft den alten Zustand der Dinge wieder herbeiführen? Может быть мы не впервые встречаем эти слова, но Гарденберг звучит весомее многих, к нему мы должны прислушаться, он из тех ясновидцев, которые знают, что и зачем говорят.