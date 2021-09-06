Курс «История современной философии» Владимир Вениаминович Бибихин прочитал в Институте философии, теологии и истории св. Фомы в 2002 и в 2003 учебных годах. Курс занял 34 академических часа.

Сообщением этих простых сведений, скорее всего, нужно было бы и ограничиться, оставив читателя наедине с автором, потому что третий тут всегда лишний. Впрочем, публикация слова, выход его на публику уже развязывает возможный разговор. Издательство предложило мне его начать, но пользоваться своим привилегированным положением я не собираюсь. Соображения мои — не комментарий, не критическое разбирательство по сути дела и уж подавно не суммирующая оценка. Я говорю исключительно как один из читателей, первых читателей (не считая давних слушателей) этого сочинения.

Слушая лекции В. Бибихина, читая его книги, испытываешь странное чувство доверия, чуть ли не безоговорочного, к тому всегда новому и неожиданному, что говорится, и вместе с тем недоумения: почти ничего не можешь поначалу ни оспорить, ни присвоить, сделать своим, так всё схвачено внутренней и неотчуждаемой достоверностью у нас на глазах совершающейся мысли. Еще более странно, что, обращаясь затем к текстам классических философов, будь то Аристотель, Декарт или Гегель, открываешь схожее затруднение. В главах-разделах-параграфах этих сочинений, в их разъяснениях и доказательствах, призванных обосновать и сообщить «как оно есть», наталкиваешься на неотчуждаемую собственность их собственной мысли. Парадокс философской мысли в том, что чем более она умеет стать сообщимым смыслом всеобщего, сверхличного, тем более это всеобщее — само ли бытие, чистый ли разум — принимает исключительное своеобразие философствующего автора. Своеобразие философской речи В. Бибихина вовсе не прихотливая манерность; оно вызвано, можно даже сказать, вынуждено ответственным вниманием к существу философской мысли. Это всегда целый мир как частная собственность мысли и личная мысль, самоотверженно впускающая в себя мир.

Владимир Вениаминович Бибихин - История современной философии (единство философской мысли)

(Серия «Слово о сущем»)

СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2014. — 398 с. .

ISBN 978-5-93615-138-5

Владимир Вениаминович Бибихин - История современной философии (единство философской мысли) - Содержание

А.В. Ахутин - От читателя

История современной философии (единство философской мысли) Программа курса

1. Гегельянство, общий обзор. Герцен. Прудон, Фейербах

2. След Гегеля. Франкфуртская школа. Хоркхаймер, Маркузе, Адорно, Хабермас, Жижек. Маркс и Энгельс. Руге, Д. Штраус, Бауэр, Штирнер, Розенкранц

3. Сам Гегель

4. Гегель (окончание). Керкегор. Керкегор и Гоголь

5. Керкегор (продолжение). Достоевский, Чаадаев, Леонтьев, Соловьев, Бердяев

6. Позитивизм (Д’Аламбер, Сен-Симон, Конт, Милль)

7. Милль (продолжение), Спенсер. Популяризаторы позитивизма (Вырубов, Литтре, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). Вторая волна позитивизма: эмпириокритицизм; эмпириомонизм (Мах, Авенариус, А.А. Богданов)

8. Шеллинг

9. Шопенгауэр

10. Кантианская школа в Европе (Рейнгольд, Маймон, Фихте). Неокантианство (Гельмгольц, Коген, Наторп, Кассирер, Вин-дельбанд, Риккерт)

11. Философия жизни. Германская школа. Дильтей. Дильтей и Толстой

12. Ницше. Зиммель, Клагес, Шелер, Шпенглер, Кайзерлинг

13. Французская школа философии жизни. Бергсон. Пьер Тейяр де Шарден. Ранний прагматизм, Пирс (начало)

14. Прагматизм. Пирс, Джемс

15. Дьюи. Сантаяна. Рорти. Гуссерль (начало)

16. Феноменология. Гуссерль; Гадамер

17. Хайдеггер; Ясперс, Мерло-Понти

18. Мерло-Понти (продолжение), Сартр, Камю

19. Витгенштейн

20. Постмодернизм. Деррида (фрагмент), Делёз

Список источников и литературы