Бибихин - История современной философии
Курс «История современной философии» Владимир Вениаминович Бибихин прочитал в Институте философии, теологии и истории св. Фомы в 2002 и в 2003 учебных годах. Курс занял 34 академических часа.
Сообщением этих простых сведений, скорее всего, нужно было бы и ограничиться, оставив читателя наедине с автором, потому что третий тут всегда лишний. Впрочем, публикация слова, выход его на публику уже развязывает возможный разговор. Издательство предложило мне его начать, но пользоваться своим привилегированным положением я не собираюсь. Соображения мои — не комментарий, не критическое разбирательство по сути дела и уж подавно не суммирующая оценка. Я говорю исключительно как один из читателей, первых читателей (не считая давних слушателей) этого сочинения.
Слушая лекции В. Бибихина, читая его книги, испытываешь странное чувство доверия, чуть ли не безоговорочного, к тому всегда новому и неожиданному, что говорится, и вместе с тем недоумения: почти ничего не можешь поначалу ни оспорить, ни присвоить, сделать своим, так всё схвачено внутренней и неотчуждаемой достоверностью у нас на глазах совершающейся мысли. Еще более странно, что, обращаясь затем к текстам классических философов, будь то Аристотель, Декарт или Гегель, открываешь схожее затруднение. В главах-разделах-параграфах этих сочинений, в их разъяснениях и доказательствах, призванных обосновать и сообщить «как оно есть», наталкиваешься на неотчуждаемую собственность их собственной мысли. Парадокс философской мысли в том, что чем более она умеет стать сообщимым смыслом всеобщего, сверхличного, тем более это всеобщее — само ли бытие, чистый ли разум — принимает исключительное своеобразие философствующего автора. Своеобразие философской речи В. Бибихина вовсе не прихотливая манерность; оно вызвано, можно даже сказать, вынуждено ответственным вниманием к существу философской мысли. Это всегда целый мир как частная собственность мысли и личная мысль, самоотверженно впускающая в себя мир.
Владимир Вениаминович Бибихин - История современной философии (единство философской мысли)
(Серия «Слово о сущем»)
СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2014. — 398 с. .
ISBN 978-5-93615-138-5
Владимир Вениаминович Бибихин - История современной философии (единство философской мысли) - Содержание
А.В. Ахутин - От читателя
История современной философии (единство философской мысли) Программа курса
- 1. Гегельянство, общий обзор. Герцен. Прудон, Фейербах
- 2. След Гегеля. Франкфуртская школа. Хоркхаймер, Маркузе, Адорно, Хабермас, Жижек. Маркс и Энгельс. Руге, Д. Штраус, Бауэр, Штирнер, Розенкранц
- 3. Сам Гегель
- 4. Гегель (окончание). Керкегор. Керкегор и Гоголь
- 5. Керкегор (продолжение). Достоевский, Чаадаев, Леонтьев, Соловьев, Бердяев
- 6. Позитивизм (Д’Аламбер, Сен-Симон, Конт, Милль)
- 7. Милль (продолжение), Спенсер. Популяризаторы позитивизма (Вырубов, Литтре, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). Вторая волна позитивизма: эмпириокритицизм; эмпириомонизм (Мах, Авенариус, А.А. Богданов)
- 8. Шеллинг
- 9. Шопенгауэр
- 10. Кантианская школа в Европе (Рейнгольд, Маймон, Фихте). Неокантианство (Гельмгольц, Коген, Наторп, Кассирер, Вин-дельбанд, Риккерт)
- 11. Философия жизни. Германская школа. Дильтей. Дильтей и Толстой
- 12. Ницше. Зиммель, Клагес, Шелер, Шпенглер, Кайзерлинг
- 13. Французская школа философии жизни. Бергсон. Пьер Тейяр де Шарден. Ранний прагматизм, Пирс (начало)
- 14. Прагматизм. Пирс, Джемс
- 15. Дьюи. Сантаяна. Рорти. Гуссерль (начало)
- 16. Феноменология. Гуссерль; Гадамер
- 17. Хайдеггер; Ясперс, Мерло-Понти
- 18. Мерло-Понти (продолжение), Сартр, Камю
- 19. Витгенштейн
- 20. Постмодернизм. Деррида (фрагмент), Делёз
Список источников и литературы
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