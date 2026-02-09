Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бибихин - Начала христианства

Бибихин - Начала христианства
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History
Series Слово о сущем (20 books)

Книга выдающегося русского философа Владимира Вениаминовича Бибихина «Начала христианства» представляет собой уникальный опыт прочтения христианского Откровения не как застывшей догмы, а как живого, интимного и предельно острого события. В основу издания лег курс лекций, прочитанный в МГУ в 1997 году, где автор предпринимает попытку осмыслить христианскую весть на фоне античной мысли, избегая привычных богословских штампов и среднекультурной пошлины.

Главная метафора Бибихина в этой работе — теплота брачной интимности. Христианство для него — это не общефилософское рассуждение, а «острота своего», родство человека с Богом, подобное таинству брака. Автор исследует риск, которому подвергается Благая весть при выходе в публичное пространство, и показывает, как «ученое незнание» и изначальное сыновство противостоят рациональной сухости систем. Книга призывает вернуть христианству его первоначальную энергию и «юродство», которые теряются за фасадом институциональной религии.

Обширное приложение включает архивные материалы семинаров о Ренессансе, Средневековье и философии Лейбница, а также статьи и переводы (Дионисия Ареопагита, Николая Кузанского, Августина). Большинство текстов публикуются впервые, представляя Бибихина как глубокого исследователя византийской антропологии и средневековой мысли. Это издание — не просто академический сборник, а приглашение к захватывающему философскому приключению, возвращающему современному человеку способность слышать голос первоистоков.

Бибихин В. В. — Начала христианства

Изд. подг. О. Е. Лебедева, С. Ю. Невзоров. — СПб.: Владимир Даль, 2026. — 743 с.
ISBN 978-5-93615-381-5

В. В. Бибихин — Начала христианства — Содержание

  • От публикаторов

  • НАЧАЛА ХРИСТИАНСТВА (Лекции 1–14, февраль – май 1997 г.)

  • ПРИЛОЖЕНИЕ: Семинары и лекции

  • Ренессанс (образ и место Возрождения в истории культуры)

  • Средневековая философия как школа

  • Лицо Средневековья (подходы к изучению эпохи)

  • Лейбниц («Всеобщая наука»)

  • Вопросы ранней христианской догматики (лекции в СФИ, 2003)

  • Статьи

  • Далекое и близкое; Место неоплатонизма в истории мысли

  • К византийской антропологии; Единое христианство

  • Ранний Хайдеггер о Дунсе Скоте

  • Переводы

  • Святой Дионисий Ареопагит. О таинственном богословии

  • Николай Кузанский. О мире веры

  • Боэций Дакийский. О вечности мира; Аврелий Августин. Об учителе

  • Энциклопедические статьи (от Аделара Батского до Шартрской школы)

Views 330
Rating 5.0 / 5
Added 09.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

