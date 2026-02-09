Бибихин - Начала христианства
Книга выдающегося русского философа Владимира Вениаминовича Бибихина «Начала христианства» представляет собой уникальный опыт прочтения христианского Откровения не как застывшей догмы, а как живого, интимного и предельно острого события. В основу издания лег курс лекций, прочитанный в МГУ в 1997 году, где автор предпринимает попытку осмыслить христианскую весть на фоне античной мысли, избегая привычных богословских штампов и среднекультурной пошлины.
Главная метафора Бибихина в этой работе — теплота брачной интимности. Христианство для него — это не общефилософское рассуждение, а «острота своего», родство человека с Богом, подобное таинству брака. Автор исследует риск, которому подвергается Благая весть при выходе в публичное пространство, и показывает, как «ученое незнание» и изначальное сыновство противостоят рациональной сухости систем. Книга призывает вернуть христианству его первоначальную энергию и «юродство», которые теряются за фасадом институциональной религии.
Обширное приложение включает архивные материалы семинаров о Ренессансе, Средневековье и философии Лейбница, а также статьи и переводы (Дионисия Ареопагита, Николая Кузанского, Августина). Большинство текстов публикуются впервые, представляя Бибихина как глубокого исследователя византийской антропологии и средневековой мысли. Это издание — не просто академический сборник, а приглашение к захватывающему философскому приключению, возвращающему современному человеку способность слышать голос первоистоков.
Бибихин В. В. — Начала христианства
Изд. подг. О. Е. Лебедева, С. Ю. Невзоров. — СПб.: Владимир Даль, 2026. — 743 с.
ISBN 978-5-93615-381-5
В. В. Бибихин — Начала христианства — Содержание
От публикаторов
НАЧАЛА ХРИСТИАНСТВА (Лекции 1–14, февраль – май 1997 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Семинары и лекции
Ренессанс (образ и место Возрождения в истории культуры)
Средневековая философия как школа
Лицо Средневековья (подходы к изучению эпохи)
Лейбниц («Всеобщая наука»)
Вопросы ранней христианской догматики (лекции в СФИ, 2003)
Статьи
Далекое и близкое; Место неоплатонизма в истории мысли
К византийской антропологии; Единое христианство
Ранний Хайдеггер о Дунсе Скоте
Переводы
Святой Дионисий Ареопагит. О таинственном богословии
Николай Кузанский. О мире веры
Боэций Дакийский. О вечности мира; Аврелий Августин. Об учителе
Энциклопедические статьи (от Аделара Батского до Шартрской школы)
No comments yet. Be the first!