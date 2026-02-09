Бибихин - Начала христианства

Книга выдающегося русского философа Владимира Вениаминовича Бибихина «Начала христианства» представляет собой уникальный опыт прочтения христианского Откровения не как застывшей догмы, а как живого, интимного и предельно острого события. В основу издания лег курс лекций, прочитанный в МГУ в 1997 году, где автор предпринимает попытку осмыслить христианскую весть на фоне античной мысли, избегая привычных богословских штампов и среднекультурной пошлины.

Главная метафора Бибихина в этой работе — теплота брачной интимности. Христианство для него — это не общефилософское рассуждение, а «острота своего», родство человека с Богом, подобное таинству брака. Автор исследует риск, которому подвергается Благая весть при выходе в публичное пространство, и показывает, как «ученое незнание» и изначальное сыновство противостоят рациональной сухости систем. Книга призывает вернуть христианству его первоначальную энергию и «юродство», которые теряются за фасадом институциональной религии.

Обширное приложение включает архивные материалы семинаров о Ренессансе, Средневековье и философии Лейбница, а также статьи и переводы (Дионисия Ареопагита, Николая Кузанского, Августина). Большинство текстов публикуются впервые, представляя Бибихина как глубокого исследователя византийской антропологии и средневековой мысли. Это издание — не просто академический сборник, а приглашение к захватывающему философскому приключению, возвращающему современному человеку способность слышать голос первоистоков.

Бибихин В. В. — Начала христианства

Изд. подг. О. Е. Лебедева, С. Ю. Невзоров. — СПб.: Владимир Даль, 2026. — 743 с.

ISBN 978-5-93615-381-5

