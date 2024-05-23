На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ в хронологической таблице, которая может использоваться в качестве наглядного пособия в школе.

Когда евреи покинули Египет? Когда они вернулись из вавилонского плена? Кто был римским императором в год рождения Иисуса Христа?

Библейская хронология - Панорама библейских событий - От Бытия до Откровения

Важнейшие даты библейской истории

Важнейшие даты всемирной истории

Российское Библейское общество 2002

ISBN 5-85524-069-Х (рус.)

ISBN 0-948902-81-7 (англ.)

Библейская хронология - Панорама библейских событий - От Бытия до Откровения - История библейских времен - Дэвид Ф. Пейн

Авторы библейских повествований — от древнейшей книги Бытия до книг Нового Завета — особое внимание уделяли Ближнему Востоку, и прежде всего землям Палестины, где много веков назад поселился народ Израиля. Ветхий Завет в значительной мере является рассказом о жизни этого народа, и соседи — египтяне, вавилоняне, хананеи — упомянуты в библейских текстах лишь в связи с историей израильтян. Конечно, история Израиля воссоздана в Библии не полностью: есть немало пробелов, и среди них — те примерно четыреста лет, которые отделяют ветхозаветную эпоху от новозаветной. Современные историки имеют возможность заполнить лакуны на основании сохранившихся древних документов и многочисленных археологических находок.

Начало библейской истории: Авраам

Когда началась история Израиля? Согласно Быт. 32:28, Иаков, праотец евреев, получил имя «Израиль» еще задолго до того, как Израилем стали называть целый народ. Строго говоря, никто из людей, упомянутых в книге Бытия, не был «израильтянином»: история этого народа начинается с Моисея.

О человеке по имени Израиль — от него и ведут свой род израильтяне — рассказывается в книге Бытия. Родиной его деда Авраама была Месопотамия (нынешний Ирак), где к тому времени уже не один век существовала развитая цивилизация. Вняв призыву Бога (Быт. 12:1), Авраам переселился в землю, впоследствии названную землей Израиля. Установить, когда жил Авраам, не представляется возможным, но «эпоху патриархов» в целом (от Авраама до Иосифа) принято датировать примерно 2100 — 1500 гг. до н.э., т.е. мы можем с уверенностью отнести эпоху патриархов к среднему бронзовому веку.

Ур — город, где жил Авраам, — являлся одним из важнейших политических и культурных центров Месопотамии, однако Авраам решился оставить родину ради незнакомых мест и неизвестного будущего. В Палестине, которая тогда называлась Ханааном, с древних времен существовали города (в том числе и Иерусалим), но Авраам, владевший многочисленными стадами, не стал жить в городе. Холмистые земли Палестины еще не были густо заселены, и патриархи вели кочевую жизнь.

В книге Бытия рассказывается о контактах Авраама и его семьи с населением Ханаана. Порой возникали конфликты (см. Быт. 34), однако такое, по-видимому, случалось нечасто. Из Быт. 26:12 мы узнаем, что Исаак засевал поле — это были первые шаги к оседлому образу жизни. Последовавшая ссора с местными жителями свидетельствует о том, что численность населения Ханаана постепенно росла — в подобных условиях конфликты и стычки между разными племенами становились неизбежными.

Рождение народа: Моисей

Книга Бытия завершается рассказом о голоде в Палестине и переселении семьи Иакова-Израиля в Египет. В Египте -соседней с Палестиной стране - существовала развитая древняя цивилизация, и в трудные времена там можно было найти убежище. Сын Израиля Иосиф сумел занять высокое положение в Египте (Быт. 41:41). В Библии не указано имя фараона, вознесшего Иосифа на вершину политической власти, но произошло это, по-видимому, в XVIII в. до н.э. Неизвестным осталось и имя фараона, при дворе которого воспитывался Моисей, поэтому жизнь Моисея можно датировать лишь приблизительно: XIII веком до н.э. (известно, что в XIII в. египетские цари осуществляли большие строительные проекты на северо-востоке страны, и, вероятно, этот факт нашел отражение в первых главах книги Исход).

Первое небиблейское упоминание об израильтянах в Палестине найдено в египетском документе конца XIII в. до н.э. — надписи на стеле Мернептаха. Документ свидетельствует, что израильтяне находились в Палестине, но не владели какой-либо определенной территорией. Отсюда можно сделать вывод: израильтяне в XIII в. уже покинули Египет и достигли Палестины; однако датировка событий, связанных с Моисеем и Иисусом Навином, остается неясной.

Вне всякого сомнения, Моисея и Иосифа разделяло несколько веков, в течение которых семья Иакова-Израиля превратилась в Израиль — один из народов Древнего мира. Израильтяне еще не имели своей территории: книга Исход начинается с описания жизни порабощенного народа в Египте.

Моисей, переживший опыт личной встречи с Богом Авраама, бросил вызов египетским властям и вывел свой народ из Египта. Впоследствии Израиль всегда рассматривал чудесный переход через Красное море (Исх. 14) как ясное свидетельство того, что Бог избрал израильтян Своим народом и всегда будет заботиться о нем. Следующим этапом в жизни израильтян стали странствования по «пустыне» — полупустынным землям между Египтом и Палестиной, где у подножия горы Синай и произошло важнейшее событие: Израиль получил от Бога Яхве свод законов и стал поклоняться только Ему, отвергнув других богов. Это событие знаменовало возникновение монотеистической религии, принятие которой стало исключительным явлением в Древнем мире, хотя еще в течение нескольких веков в Израиле имело место идолопоклонство.

Годы борьбы

По прошествии недолгого времени после смерти Моисея израильтяне вторглись в Палестину. Их вождем тогда был Иисус Навин. В библейской книге Иисуса На-вина рассказывается о нескольких сражениях, в которых пришлось участвовать израильтянам, прежде чем они прочно утвердились в Палестине; их главными соперниками были хананеи и другие жившие в Палестине народы. Библия свидетельствует, что после первых успехов израильтяне потерпели ряд военных неудач и полное завоевание палестинских земель растянулось на несколько веков — Иерусалим перешел в руки израильтян не ранее времен Давида.

В 1220 - 1050 гг. до н.э. израильтянам, согласно книге Судей, пришлось вести борьбу с разными врагами. В те времена Израиль представлял собой двенадцать отдельных племен (колен), и каждое из них владело отдельной территорией. Никакой верховной власти и централизованного руководства не существовало. Время от времени добивались успехов вожди, которых называли «судьями». К ним относятся Гедеон, победивший мадианитян на юге и востоке страны (Суд. 7-8), и Девора, с помощью Барака разбившая войско ха-нанеев на севере (Суд. 4-5).

Однако наибольшая опасность исходила с югосзапада, со стороны филистимлян. Как и израильтяне, филистимляне в свое время переселились в Палестину. Уступая в численности, они превосходили израильтян в единстве и решительности: хорошо вооруженные, агрессивные филистимляне претендовали на доминирующее положение в стране; в начале Железного века (а именно на этот период приходятся описываемые события) филистимляне, значительно раньше других народов, стали использовать железное оружие. Особенно страдали от нападений филистимлян западные израильские племена. Попытки Самсона противостоять врагам (Суд. 13-16) оказались не слишком успешными. В довершение нередко возникали стычки и между самими израильскими коленами.