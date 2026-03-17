Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность
Книга «Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада» представляет собой масштабное искусствоведческое исследование, посвященное анализу христианского визуального языка в его историческом и географическом многообразии. Авторы и составители сборника ставят задачу проследить, как одни и те же священные сюжеты трансформировались под влиянием различных культурных традиций, богословских акцентов и эстетических канонов. Основная идея произведения заключается в том, что христианское искусство является не застывшим набором правил, а живым диалогом между земным и небесным, где восточная икона и западная религиозная живопись выступают как два взаимодополняющих пути постижения Божественного Откровения.
Содержательная часть издания охватывает колоссальный временной отрезок — от раннехристианских катакомб и византийских мозаик до современных авангардных интерпретаций библейских смыслов. В книге детально рассматриваются литургические аспекты искусства: как храмовое пространство, утварь и облачения содействуют включению верующего в таинство. Исследователи уделяют значительное внимание сравнительному анализу иконографии Христа, Богородицы и святых, выявляя точки соприкосновения и принципиальные различия в подходах православного Востока и католического или протестантского Запада. Особое место в работе занимают разделы о «традиции и современности», где анализируется, как современные художники и архитекторы переосмысляют древние символы, пытаясь найти адекватный язык для выражения вечных истин в секуляризованном мире.
Текст написан в высоком академическом стиле, характерном для серьезных искусствоведческих трудов, но при этом сохраняет внутреннюю духовную наполненность. Сборник мастерски демонстрирует, что за различиями в технике письма и материалах стоит единый поиск красоты как отблеска Божьей славы. Работа служит незаменимым ресурсом для культурологов, теологов и всех ценителей прекрасного, желающих понять глубокую символику христианского образа. Это чтение помогает увидеть в шедеврах мирового искусства не только эстетические объекты, но и визуальное богословие, которое продолжает свой диалог с человечеством, преодолевая границы времени и национальных культур.
Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность
ISBN 978-5-7281-1891-6
Марков А.В., предисловие, 2017
Российский государственный гуманитарный университет, 2017
Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность - Содержание
Предисловие. А.В. Марков
Литургия и иконография О.В. Силина
Циклы нижней пространственной зоны соборной стенописи Дионисия 1502 г. и их связь с литургической практикой
Е.А. Хрипкова Ораторий аббата Теодульфа в Жерминьи-де-Пре: вопросы сохранности и интерпретации иконографической программы
Е.В. Зотова Посвятительная миниатюра в богослужебной книге на примере изображений епископов в немецких рукописях X–XII вв
Е.В. Поторочина Образы Причастия в изобразительном искусстве христиан в Центральной Азии в Средневековье
Архитектура и иконография, Восток и Запад: диалог культур Е. Устинович Cовременноe искусствo христианскoго пограничья Востока и Запада в Польше. Пpактическое богословие в диалогe культур
Н.Г. Дружинкина К вопросу о типологии православных приходских храмов в Санкт-Петербурге второй половины XIX – начала XX в.
М.Э. Венгерова «Животворящий столп» в геометрических анализах пропорций древнерусских храмов
И.И. Орлов Сакральная морфология церкви монастыря «якобинцев» в Тулузе (Le couvent des jacobins de toulouse) через герменевтику текстов Священного Писания
Н.М. Сим Картезианский монастырь в Гранаде. К вопросу о проблеме стиля в архитектуре андалузского барокко
«Изображенное слово» – проповедь через века
А.М. Копировский «Сретение»: иконографические варианты и их особенности
А.Г. Волкова Новозаветные образы и сюжеты в эмблематике: интерпретация Библии в европейской культуре XVII в.
И.Е. Кулименева Цикл ветхозаветных иллюстраций для Елизаветинской Библии. История создания и гравированные прототипы
Е.Ю. Ендольцева Об одном необычном изображении «Сна Иосифа»
Д.В. Полещук Некоторые аспекты семиотики надписи и изображения икон иконографии «Воскресение – Сошествие во ад» второй половины XVI в.
М.А. Рогов Иконографический мотив попрания одежды на ярославской иконе XVI в.
П.В. Майер Соотношение библейского, гимнографического и богословского текстов на примере иконографии «Уголь Исайева просвещения». Типологизация текста в свете проблемы иконографического канона
Г.А. Назарова К вопросу о времени создания росписи в Варваринском приделе церкви Николы Мокрого в Ярославле
С.А. Кирьянова Икона «Распятие Христово, с Семью Таинствами и сценами Страстного цикла» из частного собрания: особенности иконографии
Э.Ф. Гюль Христианская символика в искусстве мусульманской Центральной Азии
Н.В. Сафонова Александрийский «Физиолог» в контексте библейской экзегетической традиции II–III вв
Я.В. Шемякова Особенности репрезентации библейских текстов в контексте идейно-смысловой концепции пророческого ряда: на примере двух памятников соборных иконостасов Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей
Е.А. Догонина Католическое распятие из собрания музея-заповедника «Усадьба “Мураново”»
Русское религиозное искусство XIX–XX вв. в России и за рубежом С.О. Зотов, В.А. Косякова Три руки Иисуса Христа: модели интерпретации иконографического казуса
А.Н. Иньшаков Библейская и евангельская темы в живописи Сергея Романовича
Г.Ю. Серова Религиозные композиции Натальи Гончаровой и их иконографические источники
Я.А. Стрижевская Два периода в жизни прихода храма Христа Спасителя в Аньере
